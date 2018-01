Regiunile lumii amenintate de asteroizi!

Planetologii din Columbia au calculat probabilitatea caderii unor asteroizi pe Terra, ajungand la concluzia ca regiunile cel mai putin amenintate se afla in Africa, Asia si America, la polul opus situandu-se nordul Rusiei si al Europei, se arata intr-un articol publicat in arXiv.org.

De cateva decenii, oamenii de stiinta din intreaga lume monitorizeaza asteroizii care evolueaza pe orbite circumterestre, inscriindu-i pe o lista speciala si studiindu-i, in incercarea de a stabili cat de periculosi sunt ei pentru omenire. In jurul Pamantului, numarul acestor bolizi nu este foarte mare, iar astronomii au stabili scari de evaluare a eventualitatii caderii lor pe Terra.

In prezent, cele mai populare si utilizate sunt doua astfel de scari - Torino si Palermo, create in madrul MIT si a NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL). Ambele iau in considerare probabilitatea caderii asteroidului si forta exploziei, dar nu estimeaza si consecintele "aterizarii" lui.

Pornind de la ideea ca raspandirea in Univers a planetelor, mai mici sau mai marei, dar si a asteroizilor, mai mici sau mai mari, nu este deloc intamplatoare, Jorge Zuluaga si colegii lui au creat pe computer un modal al Sistemului solar, unde rolul asteroizilor este jucat de 'raze de lumina', care se deplaseaza dinspre Pamant in directia unor cumulari de obiecte cosmice reale si nu invers.

O abordare care, au explicat cercetatorii, a permis o accelerare a operatiunilor de calcul. Aplicand acest model, Zuluaga si Mario Sucerquia au ajuns la concluzia ca pe Terra ar urma sa cada mai des asteroizi de dimensiunea lui de la Tunguska. In opinia celor doi oameni de stiinta, asemenea cataclisme ameninta cel mai putin regiunile tropicale si ecuatoriale, pericolul mare fiind concentrat in Emisfera nordica.