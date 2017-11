Scrisul de mana este pe cale de disparitie?

Computerele si tabletele au devenit ajutoare indispensabile in viata noastra, influentandu-ne in multe privinte, inclusiv in cazul scrisului. Intr-adevar, tot mai rar trebuie sa scriem de mana, iar cand suntem pusi intr-o astfel de situatie, parca ne trec fiori pe sira spinarii, constatand cu stupoare ca mana a anchilozat, parca, iar literele nu se mai leaga in cuvinte cu viteza de alta data. Isi va pierde omenirea talentul de a scrie de mana, se intreaba BBC intr-un articol pe aceasta tema.

De foarte mici, copiii nostri deprind gesturi specifice operatiunilor pe un ecran digital. Oare notiunea de "scris frumos" va deveni curand ceva de neinteles pentru noile generatii? Candva, in scoli existau ore de caligrafie, ba chiar concursuri. Cu timpul insa, multe s-au schimbat. In unele tari, precum Finlanda, s-a renuntat definitiv la orele de scriere, ele fiind inlocuite de cele de dactilografiere.

In SUA, cerinta de invatare a scrisului de mana a fost eliminata, in 2013, de pe lista principalelor standarde de invatamant. Este adevarata ca in state, precum Arizona, copiii inca mai scriu pe hartie, dar in altele mai putin. Specialistii sustin ca orele de caligrafie ofera o serie de avantaje, fie ele si indirecte. Anne Trubek, autoarea lucratii The History and Uncertain Future of Handvriting, crede, spre exemplu, ca elevii isi insusesc, astfel, automatismul.

In opinia lui Trubek, scrisul poate fi comparat cu condusul masinii. "Cand sofatul atinge nivelul de automatism, nu mai spuneti in gand de fiecare data acum trebuie sa apas pe pedala, acum trebuie sa invart de volan, sa semnalizez, etc. Faceti toate astea fara sa ganditi, practic", explica scriitoarea.

"Este ceea ce dorim si de la copiii nostri. Cand invata sa scrie, ei nu se mai gandesc din cate elemente este formata o litera sau alta. Mintea lor se elibereaza de astfel de ganduri, putandu-se ocupa de altceva, mai important. Ca in masina - mainile si picioarele noastre actioneaza automat, efectuand miscarile necesare, iar noi urmarim drumul, ascultam muzica, etc", a continuat Trubek.

In ceea ce priveste scrisul de mana, Trubek sustine cu tarie ca nu va disparea niciodata.In acelasi timp, ea recunoaste faptul ca, invatand sa foloseasca tastatura, elevii deprind mai repede automatismul. Dar, pe masura degetele lor alearga tot mai repede pe claviatura, copiii nu mai au suficient timp pentru a-si formula intr-o maniera cat mai inedita, mai eleganta si mai personala gandurile. Chiar si structura frazelor se frange, se reinventeaza, parca.

In acelasi timp insa, scrisul de mana dezvolta flexibilitatea mainilor, dar si unele functii ale creierului. Este concluzia la care au ajuns cercetatorii americani intr-un studiu publicat in 2013 in Psychology Today. "Pentru a scrie citet, este nevoie de un control perfect al degetelor. Trebuie sa fiti atenti la ceea ce si cum faceti. E nevoie de practica. Cercetatorile efectuate au demonstrat ca scrisul de mana pune in miscare anumite zone ale creierului, care nu functioneaza cand se culege un text la computer", explica specialistii americani.

Ceea ce inseamna ca scrisul de mana nu va muri? Nu, nu va disparea cu siguranta. Dar nici nu se va mai utiliza la scara larga. El va fi folosit in situatii extreme, cand toate celelalte mijloace de comunicare vor fi indisponibile. Si va supravietui gratie iubitorilor de frumos, a oamenilor pasionati de aceasta arta.