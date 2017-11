Semnal de alarma! Dezastrele naturale ar putea distruge tari intregi!

La unison, 15.000 de oameni de stiinta din 184 de tari ale lumii au tras un puternic semnal de alarma, avertizand, intr-o scrisoare deschisa, impotriva celor mai grave catastrofe care ameninta viata pe Pamant.

Comunitatea internationala trebuie sa depuna un plus de eforturi pentru a pune capat tendintelor negate care se observa la nivelul mediului inconjurator, a declarat profesorul german Stefan Rahmstorf, de la Institutul de cercetare a schimbarilor climatice de la Potsdam.

Expertul atrage agentia in legatua cu dezastrele naturale de mare amploare, capabile, in opinia lui, sa stearga de pe harta lumii orase si insule. "Asistam la o crestere a nivelului marilor care, daca nu este franata, va antrena, pe termen lung, disparitia oraselor si tarilor cu iesire la intinderile de ape. Ar fi stupid din partea noastra sa mergem singuri spre catastrofa", a apreciat omul de stiinta.

In opinia lui, primul avertisment climatic a aparut in urma cu 25 de ani, dar, de atunci, tendinta nu s-a ameliorat. "In domeniul meu de cercetare, spre exemplu, observam o crestere serioasa si constanta a emisiilor de dioxid de carbon si, prin urmare, la o crestere a concentratiei de CO2 in atmosfera, aflata, deja, la cele mai inalte cote din ultimele trei milioane de ani. Toate acestea conduc, fara indoiala, la o crestere a temperaturilor la scara mondiala", a adaugat expertul german.