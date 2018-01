Semnal de alarma! Omenirea isi traieste ultimele secole!

Un grup de oameni de stiinta din Statele Unite si Marea Britanie au prezentat un raport dedicat perspectivelor de dezvoltare a vietii pe Terra.

In opinia cercetatorilor, omenirea mai are de trait aproximativ 300 de ani. Iar cel mai mare pericol il reprezinta, in opinia expertilor, schimbarile globale ale climei, la care deja suntem martori.

In conditiile unei cresteri a consumului de energie si a intensificarii diferitelor activitati industriale, aceste schimbari vor deveni si mai evidente. Autorii raportului sunt de parere ca procesul este deja ireversibil, chiar daca se va reusi reducerea substantiala a emisiilor de gaze cu efect de sera.

In studiul lor, specialistii arata ca pana in 2200-2400, temperatura aerului pe Pamant va deveni insuportabila, la fel si conditiile de viata. Prin urmare, pentru a supravietui, omul va trebui, in rastimpul care i-a mai ramas, sa gaseasca noi mijloace de protectie, de aparare.

Sunt identificate si alte riscuri capabile sa conduca la disparitia omenirii. Printre acestea, oamenii de stiinta pun accent pe iarna nucleara, pendemie, ciocnirea planetei noastre cu un asteroid. Nu trebuie ignorata, de asemenea, posibilitatea ca, la un moment dat, omul sa scape de sub control dezvoltarea inteligentei artificiale, care va deveni, astfel, o amenintare directa.