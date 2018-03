SpaceX a lansat al cincilea grup de sateliţi Iridium

Datele persoanele a 150 de milioane de utilizatori ai aplicației MyFitnessPal, creată de brandul Under Armour, au fost compromise de hackeri în unul dintre cele mai mari furturi de date din istorie, scrie The...

Expertul american in dezarmare nucleara, Bruce Blair, a declarat ca sistemul sovietic de coordonare a unui atac nuclcear "Petrimetr", cunoscut in Occident sub denumirea "Mana mortii", continua sa fie modernizat de...