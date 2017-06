SpaceX amână lansarea unui satelit bulgar, dar ar putea organiza "o dublă lansare în weekend"

SpaceX a amânat lansarea rachetei sale Falcon 9 cel puţin până vineri, pregătind scena pentru o posibilă "dublă lansare în weekend", au declarat reprezentanţi ai companiei citaţi de space.com.



Compania a anunţat duminică că amână lansarea de luni după-amiază a unui satelit de comunicaţii bulgar până vineri, pentru ca echipa tehnică să poată înlocui o valvă la racheta portantă Falcon 9.



Amânarea înseamnă că SpaceX va lansa vineri cu o rachetă Falcon 9 satelitul numit BulgariaSat-1 de la Centrul spaţial Kennedy al NASA din Florida, iar apoi duminică va avea loc o altă lansare de la Baza forţelor aeriene Vandenberg din California. Compania va folosi duminică o rachetă nouă Falcon 9 pentru a lansa zece sateliţi pentru compania Iridium cu sediul în statul Virginia, care realizează o constelaţie de sateliţi pentru reţeaua sa de comunicaţii mobile NEXT.



"Amânarea lansării BulgariaSat-1 pentru a înlocui o valvă defectă; următoarele oportunităţi de lansare sunt pe 23 şi 24 iunie", au scris reprezentanţii SpaceX într-un mesaj de duminică.



Postarea a fost urmată imediată de o alta: "Iridium programată pentru 25 - ar putea fi o dublă lansare în weekend".



Elon Musk, fondatorul şi preşedintele SpaceX, a adus în discuţie posibilitatea ca două rachete ale companiei să fie lansate în doar câteva zile.



"Dacă se menţine programul, vor exista două lansări Falcon 9 în termen de 48 de ore (Cape & Vandenberg) în acest weekend", a scris el.



Lansarea din Florida ar urma să aibă loc nu înainte de 14.10 GMT vineri, de la Centrul spaţial Kennedy de la Cape Canaveral. Lansarea sateliţilor Iridium este programată să aibă loc de la Baza forţelor aeriene Vandenberg duminică, de la ora 20.25 GMT.



Musk a precizat anterior că amânarea lansării BulgariaSat-1 a fost o măsură de precauţie. Inginerii SpaceX au avut nevoie de timp pentru a înlocui o valvă pneumatică la dispozitivul de protecţie conic care acoperă satelitul în timpul decolării, deşi exista o rezervă instalată, a adăugat el.



"Am amânat lansarea pentru a înlocui o valvă pneumatică a dispozitivului de protecţie. Exista o rezervă, dar nu merita să ne asumăm riscul", a scris Musk.



Lansarea BulgariaSat-1 va fi cel de al doilea zbor al SpaceX care va utiliza o rachetă purtătoare Falcon 9 deja folosită, de fapt cea utilizată în ianuarie pentru lansarea primilor zece sateliţi din constelaţia Iridium NEXT.



Sateliţii Iridium vor fi lansaţi duminică cu o rachetă Falcon 9 aflată la prima misiune. Se anticipează că SpaceX va încerca să aterizeze prima treaptă a rachetelor purtătoare Falcon 9 în ambele lansări, în contextul planului său de a diminua costul zborurilor spaţiale.



SpaceX a reuşit să aterizeze rachete portante Falcon 9 de 11 ori până acum şi chiar a relansat una dintre ele în martie. La 3 iunie, compania a lansat prima sa capsulă robotică de marfă reutilizată Dragon, care transporta provizii NASA pentru ISS. Capsula Dragon va reveni pe Terra la începutul lui iulie.AGERPRES