Teorie cel putin indrazneata a unui cercetator american!

Un om de stiinta american a formulat o noua teorie indrazneata care ar putea explica de ce, in pofida numeroaselor OZN-uri observate in jurul Pamantului, civilizatiile extraterestre nu vor sa se dezvaluie omenirii.

John A. Ball, radioastronat la Massachusetts Institutie of Technology, MIT, crede ca extraterestrii nu ard de nerabdare sa inre in contact cu oamenii, pentru ca ei se comporta in special ca niste observatori.

In opinia cercetatoruui, vizitatorii veniti de oriunde sunt mult mai avansati si inteligenti decat oamenii, dar, in acelasi timp, nu au capacitatea de a domina complet spatiul. Prin urmare, ei prefera sa ne priveasca de departe, protejandu-se, oarecum.

Oricat de ciudat ar suna, dar activitatile extraterestrilor par, mai degraba, cele ale unor paznici de la gradina zoologica sau a unor observatori in rezervatiile naturale. Astfel, ei ne pot "urmari discret, fara sa creeze panica si fara sa se expuna", explica John A. Ball.

"Ceea ce vreau sa spun, inainte de toate, este ca omenirea nu este nici singura, nici numarul 1. Civilizatii extraterestre exista si exercita un oarecare control asupra galaxiei. In al doilea rand, ele sunt constiente de existenta noastra, cel putin pana la un anume nivel, dar nu se simt atrase de noi. Am putea fi o simpla intrare obscura pe harta regiunilor locuite din galaxie. In al treilea rand, noi nu-i cunoastem, pentru ca ei nu vor sa fie cunoscuti sau pentru ca nu suntem inca suficient de inteligenti pentru ca sa fie interesati de noi", apreciaza Ball.