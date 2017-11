Un roman in finala concursului organizat de NASA si US Special Forces Command

O echipa internationala din care face parte si un roman a ajuns in finala concursului organizat de NASA si US Special Forces Command cu satelitul LSAT.

Echipa este compusa din 2 membrii din Marea Britanie, un membru din SUA si un roman. Catalin Edu vine dintr-o familie de militari. Tatal sau Adrian Edu a fost pilot pe MIG29 si mama sa Emilia Edu medic in aviatie si mai tarziu la marina. Cariera parintilor l-a indemnat sa se implice in activitati similare, pe partea de inginerie si creativitate. Impreuna au proiectat un nou tip de satelit care faciliteaza comuicatiile militare.

Video disponibil aici: https://youtu.be/UfuUwajlvcU

LSAT este un CubeSat (satelit de masa mica - 1.33kg si dimensiuni 10x10x30cm) care opereaza in orbita joasa (500km) si faciliteaza comunicarea intre trupele speciale si baza de operare. Existenta unui astfel de satelit e esentiala deoarce au existat situatii in care trupele au fost sub foc continuu timp de 20 de ore fara sa poata chema intariri. Satelitii principali ai armatei pe partea de comunicatii (MUOS) sunt in orbita geostationara (36 000km), sunt 4 si nu pot transmite in orice conditii, de unde apare nevoia unei solutii mai eficeinte.

LSAT este foarte eficient din punct de vedere ar resurselor si al punerii in orbita, datorita masei mici si a tehnologiei care a scazut considerabil in dimensiuni si in cost. In orbita joasa, unui astfel de satelit ii ia 2 ore sa inconjoare Pamantul, si o constelatie de astfel de sateliti ar asigura o acoperire mult mai buna decat infrastructura actuala.

Aplicatiile satelitului sunt:

scanarea si localizarea semnalelor slabe emise de dispozitivele de urgenta, deispozitive de comunicare

scanarea si localizarea semnalelor de la senzorii independeti din teren

detectarea statiilor care bruiaza comunicatiile

Concursul are si un vot public pe langa cele oficiale asa ca echipa LSAT ar fi recunoscatoare pentru voturile dumneavoastra.

Pentru mai multe detalii si vizualizarea proiectului (apasand download sau preview) puteti accesa acest site:

https://herox.com/cubesat-challenge/entry/16321