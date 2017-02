VIDEO! Un vulcan din Indonezia are lava albastră

Vulcanul Kawah Ijen, situat în Banyuwangi, în Java de Est, Indonezia este cunoscut pentru lacul lui foarte acid. Dar acest vulcan este celebru pentru altceva: flăcările albastre. Eruptia vulcanica este, probabil, cel mai impresionant fenomen natural care poate fi observat. Sub presiune, raurile de lava ies din crater, coborand, mai incet sau mai repede, pe flancurile vulcanului. Culorile lavei incandescente se impletesc cu culorile terestre ale rocilor, oferind un spectacol superb.

Situat in estul insulei Jawa, Kawah Ijen atinge 2.380 de metri si face parte din lantul de vulcani Ijen. Este cunoscut pentru ca adaposteste cel mai acid lac din lume, cu un pH situat in jurul valorii de 0,2. O aciditate generata de gazul pe care vulcanul il emana spre suprafata apei. Intrand in contact cu apa, gazul se dizolva, eliberand molecule de acid sulfuric si alte elemente.



Pe de alta parte, noapte, flancurile muntelui sunt luminate de raurile de lava care arunca uluitoare flacari albastre. Culoarea nu provine de la lava propriu-zisa, ci de la vaporii de sulf care ies din craterul vulcanului, la o temperatura de 200 grade Celsius. Cand se aprinde noaptea, gazul produce flacari de un albastru electric, care se pot ridica si pana la 5 metri inaltime. Flancurile vulcanului capata, pe acest fundal, un aspect ireal.

Sursa: antena3.ro

