Vine Apocalipsa în 2017? Ce-a zis Newton, după Nostradamus

Vine Apocalipsa în 2017? Iată care sunt previziunile lui Isaac Newton, reinterpretate azi de J.S. Helios.



Nostradamus e cel mai cunoscut învățat din ultima jumătate de mileniu care a prezis Sfârșitul Lumii. Știați însă că Isaac Newton a fost interesat de profețiile biblice și a încercat să le descifreze? Iată care e data pe care o avansează el pentru Apocalipsă.



Isaac Newton a fost interesat de profețiile biblice, căutând în textele sfinte pattern-uri din care să extragă coduri pentru a descifra predicțiile. Conform calculelor acestuia, Sfârșitul Lumii ar trebui să vină în anul 2060. Totuși, un autor contemporan care s-a aplecat asupra studiilor lui Newton, J.S. Helios, avea să scrie o carte pe această temă - “The Final Countdown: What Isaac Newton failed to discover” - susținând că „ceea ce Isaac Newton nu a reușit să descopere” e faptul că termenul limită e mult mai aproape de noi: ANUL 2017.



Într-un interviu publicat de „Jornal do Brasil”, citat de „The Epoch Times”, Helios explică unde a greșit Isaac Newton:..................



La ce trebuie să se aștepte omenirea în 2016 și ce trebuie să știm despre Anul Apocalipsei, după Isaac Newton și J.S. Helios?