Vulcanul Yellowstone ramane un mister pentru oamenii de stiinta!

Un grup de cercetatori de la Illinois State University au analizat cu ajutorul unei noi tehnologii vulcanul Yellowstone. Dar descoperirile facute cu acest prilej nu ofera raspunsuri la toate intrebarile aparute pe durata studiului.

Seful expeditiei, profesorul Lijun Liu a recurs la ajutorul computerului Blue Waters, destinat unor cercetari de asemenea amploare. Acest lucru le-a oferit oamenilor de stiinta posibilitatea de a descoperi lucruri nebanuite ceea ce, in opinia lor, va marca numeroase progrese in stiinta.

Modelul vulcanului a aratat prezenta placii tectonice Farallon, scufundata anterior. In aceasta situatie, cum a ajuns in interiorul vulcanului magna care a erupt cu mii de ani in urma, din moment ce, la acel moment, intrarea "era blocata".

Daca nu se gaseste o explicatie, situatia ar putea deveni imprevizibila, iar o eruptie s-ar putea produce de acolo de unde nimeni nu se asteapta.

Unii cred ca inchiderea spatiului de intrare a lavei a facut vulcanul inofensiv. Destul de putin probabil, au estimat alti experti, subliniind ca lava a iesit la suprafata desi "chepengul" era blocat.