Americanii sub 24 de ani preferă Snapchat în defavoarea Facebook

Facebook rămâne cea mai populară reţea de socializare din Statele Unite, deşi persoanele sub 25 de ani se îndreaptă spre Snapchat, potrivit unui studiu publicat de compania eMarketer şi preluat de AFP.



În 2018, se estimează că numărul de utilizatori ai Facebook în Statele Unite va scădea cu 5,6% în grupul de vârstă 12-17 ani şi cu 5,8% în grupul de vârstă 18-24 ani.



''Este pentru prima dată când eMarketer estimează o scădere a numărului de utilizatori (de Facebook) în grupul de vârstă de 18-24 de ani'', precizează compania într-un comunicat dat publicităţii luni.



''Anul acesta, pentru prima dată, mai puţin de jumătate dintre utilizatorii de internet cu vârste cuprinse între 12 şi 17 ani vor utiliza Facebook'', adaugă eMarketer. În august anul trecut, compania anticipa o scădere de 3,4%, pentru 2017, pentru acest tronson de vârstă.



În total, în 2018, Facebook ar putea pierde două milioane de utilizatori cu vârste sub 25 de ani, potrivit celei mai recente estimări.



Snapchat va ''prelua cea mai mare parte a utilizatorilor tineri'', cu o creştere estimată la 1,9 milioane de noi utilizatori cu vârste sub 25 de ani, spre deosebire de doar 1,6 milioane de noi utilizatori în cazul Instagram, reţea deţinută de compania Facebook.



Instagram îşi păstrează întâietatea în faţa Snapchat în Satele Unite cu un număr total de utilizatori care ar trebui să crească cu 13,1% pe an până la 104,7 milioane. În acelaşi timp, Snapchat ar putea creşte cu 9,3%, până la 86,5 milioane.



Facebook, care continuă să atragă utilizatori mai în vârstă, îşi menţine numărul de utilizatori neschimbat, la 169,5 milioane.



''Snapchat ar putea atrage persoane mai în vârstă în măsura în care îşi va reproiecta platforma pentru a face utilizarea mai uşoară'', a estimat de asemenea Debra Aho Williamson, analistă la eMarketer, citată în comunicat.



Snap, compania-mamă a aplicaţiei preferate de adolescenţi, a lansat săptămâna trecută un nou design al platformei, care va separa vizual postările ''prietenilor'' de ştiri sau postările făcute de companii.



Cu acest prilej, Snap a inaugurat noi funcţii menite să simplifice utilizarea platformei şi să o ''personalizeze''.



''Întrebarea este dacă tinerii vor continua să fie interesaţi de Snapchat dacă părinţii şi bunicii lor vor fi în aceeaşi reţea'', a punctat Williamson. ''Este aceeaşi problemă delicată cu care s-a confruntat şi Facebook''.



Reacţia utilizatorilor Snapchat la noutăţi este negativă până în acest moment: aproape 580.000 dintre aceştia au semnat luni o petiţie online în care solicită reîntoarcerea la vechea variantă.



''Mulţi utilizatori cred că (noua versiune) nu a făcut aplicaţia mai uşor de utilizat, în schimb a complicat mai multe funcţii'', potrivit petiţiei adresate către Snap şi publicată pe change.org.



Reacţiile negative sunt un lucru obişnuit atunci când o reţea de socializare aduce modificări importante aplicaţiei sale.



''Urmărim de aproape reacţiile utilizatorilor la noua versiune Snapchat, dar până în acest moment nu am constatat niciun impact negativ asupra ratei de utilizare de către tineri'', spune Debra Aho Williamson pentru AFP.AGERPRES