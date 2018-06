Apple, comenzi mai mici pentru componentele noile telefoane

Grupul american Apple Inc şi-a avertizat furnizorii de componente să se pregătească, în al doilea semestru al acestui an, pentru o scădere cu aproximativ 20% a comenzilor pentru componente destinate noilor telefoane iPhone, a informat vineri cotidianul financiar japonez Nikkei, informaţii care au dus la scăderea cu 2% a cotaţiei acţiunilor Apple, transmite Reuters.



În 2017, Apple a înaintat furnizorilor comenzi de componente pentru 100 de milioane de telefoane iPhone 8 Plus şi iPhone X. Pentru acest an însă, Apple se aşteaptă să livreze un număr total de 80 de milioane de noi telefoane iPhone, ce urmează a fi lansate pe piaţă în a doua jumătate a acestui an, au declarat două surse pentru Nikkei.



"Apple are o abordare mai degrabă rezervată când vine vorba de plasarea de noi comenzi pentru noile iPhones în acest an", a declarat una din surse pentru Nikkei.



În replică la aceste informaţii, acţiunile Apple, care în mod tradiţional lansează o nouă generaţie de telefoane iPhone în ultima parte a anului, au scăzut cu 2,2%, până la 189,20 dolari în tranzacţiile care premerg deschiderii bursei. De asemenea, acţiunile furnizorilor Apple au înregistrat scăderi semnificative, cum este cazul titlurilor AMS care afişau o scădere de 6% în timp ce acţiunile Dialog Semi au scăzut cu 4,1%.



Potrivit informaţiilor apărute anterior în media, Apple intenţionează să lanseze pe piaţă trei noi modele de telefoane iPhone în 2018 iar livrările ar urma să înceapă în luna septembrie, după ceremonia anuală de prezentare a noilor modele.

AGERPRES