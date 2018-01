GAMING: Când va fi lansat jocul Monster Hunter - World

La 26 ianuarie 2018, este programată lansarea jocului Monster Hunter: World, creaţie a japonezilor de la Capcom, potrivit http://www.monsterhunterworld.com/us/. În Japonia, titlul va fi disponibil doar pentru consola PlayStation 4, însă în restul lumii va putea fi jucat şi de posesorii de Xbox One. Spre sfârşitul anului, va exista şi o versiune dedicată platformei Microsoft Windows.



Monster Hunter: World este un joc de acţiune cu puternice elemente role-playing, modificarea şi progresul abilităţilor personajului controlat de jucător având o importanţă decisivă în desfăşurarea firului narativ.



Spre deosebire de cele cinci episoade precedente ale francizei Monster Hunter, cel din 2018 include planşe de joc mult mai mari, tranziţii cursive între zonele din universul virtual al jocului şi mod cooperativ on-line de până la patru jucători. Titlul îşi păstrează caracteristicile de open-world şi perspectiva la persoana a treia.



După cum anunţă numele jocului, scopul principal este de a ucide sau de a captura diverse creaturi pe cât de masive, pe atât de ostile. Jucătorul intră în pielea unui vânător care colaborează cu aşa-numita ''Comisia de Cercetare'' din baza Astera, pe care o ajută să studieze respectivele creaturi. Protagonistul nu are abilităţi prestabilite, acestea putând fi dezvoltate în funcţie de alegerile şi eficienţa dovedite de jucător în timpul luptelor virtuale. Mediul înconjurător poate fi parţial distrus sau modificat, oferind posibilităţi diversificate de a duce bătăliile cu monştrii la bun sfârşit.



Arsenalul vânătorului cuprinde, printre altele: un instrument numit "slinger", un fel de cârlig folosit atât pentru a atinge înălţimi superioare, cât şi pentru a declanşa avalanşe de pietre asupra monştrilor; o manta care îl ajută să se camufleze, apropiindu-se astfel mai uşor de "ţintă"; o puşcă cu lunetă, ce poate fi folosită nu doar pentru lupta la distanţă, ci şi pentru a observa mai uşor diverse elemente utile prezente în mediul înconjurător.



Jocul cuprinde ciclul noapte-zi şi un sistem meteo dinamic, comportamentul monştrilor fiind influenţat de acestea.



Debutul francizei Monster Hunter a avut loc în anul 2004, atunci când jocul omonim a fost lansat pentru PlayStation 2. Un an mai târziu, a apărut expansiunea Monster Hunter G pentru PS2 şi Wii. Tot în 2005, a apărut Monster Hunter Freedom, versiune dedicată în exclusivitate consolei portabile PS.



Au urmat Monster Hunter 2 (2006), Monster Hunter Tri (2009), Monster Hunter 4 (2013) şi Monster Hunter Generations (2015), la care se adaugă numeroase versiuni gen spin-off.



Conform unui raport din martie 2017, seria Monster Hunter este a treia în topul popularităţii titlurilor produse de Capcom, după Street Fighter şi Resident Evil. Până în iunie 2017, episoadele francizei au înregistrat vânzări de peste 40 de milioane de unităţi. AGERPRES