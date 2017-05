Huawei a redus decalajul vânzărilor dintre giganţii Samsung şi Apple

Producătorul chinez Huawei a reuşit să reducă decalajul care îl separă de primii doi jucători de pe piaţe mondială de smartphone, Samsung şi Apple, arată datele privind vânzările realizate în primul trimestru al acestui an publicate marţi de firma de consultanţă Gartner, informează Reuters.



Potrivit acestor date, cota de piaţă a Huawei a ajuns la 9% în primul trimestru al acestui an, în creştere faţă de 8,3% în perioada similară a anului trecut. "Huawei şi-a consolidat poziţia a treia în topul mondial al producătorilor de smartphone. Cu toate acestea, presiunile cresc pe măsură ce competitorii chinezi se apropie din urmă", a declarat directorul de cercetare de la Gartner, Anshul Gupta.



Astfel, cotele de piaţă ale producătorilor chinezi Oppo şi Vivo au urcat în primul trimestru până la 8,1% respectiv 6,8%, graţie unor campanii agresive de marketing şi vânzări, ceea ce pune în pericol vânzările realizate de Huawei şi Apple în China, unde Oppo este lider la vânzările de smartphone.



La nivel global, Gartner estimează că în primele trei luni ale acestui an s-au vândut 380 milioane smartphone-uri, în creştere cu 9,1% comparativ cu perioada similară a anului trecut. În plus, cumpărătorii cheltuie mai mult pentru a obţine un dispozitiv mai bun, ceea ce duce la o creştere a preţului mediu de vânzare a smartphone-urilor.



Grupul sud-coreean Samsung Electronics şi-a păstrat poziţia de lider mondial însă cota sa de piaţă a scăzut până la 20,7% în trimestrul I 2017, de la 23,3% în T1 2016, din cauza impactului retragerii de pe piaţă a modelului Galaxy Note 7.



"Deşi Samsung a anunţat că precomenzile pentru Galaxy S8 şi S8 Plus sunt cu 30% mai mari decât pentru modelul lansat anul trecut, absenţa unei alternative la Note 7 şi concurenţa acerbă pe segmentul de bază fac ca Samsung să piardă în continuare cote de piaţă", a apreciat directorul de cercetare de la Gartner, Anshul Gupta.



Cota de piaţă a producătorului american Apple a scăzut şi ea până la 13,7% de la 14,8% anul trecut. Primul trimestru al anului este în mod tradiţional mai slab pentru vânzările de iPhone după perioada sărbătorilor de iarnă, când vânzările cresc. În plus, în acest an consumatorii amână să cumpere un iPhone în aşteptarea noilor modele care vor fi lansate la finele anului, adaugă Agerpres.



În ceea ce priveşte sistemele de operare pentru smartphone-uri, cota de piaţă a sistemului Android, utilizat de majoritatea producătorilor, a crescut cu două procente până la 86,1% în timp ce sistemul iOS utilizat de Apple pentru telefoanele iPhone şi tabletele iPad controla 13,7% din piaţă, mai puţin decât o cotă de 14,8% în primul trimestru al anului trecut.