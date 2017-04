Samsung S8 şi S8 Plus, disponibile de astăzi în magazinele din România

Smartphone-urile premium Samsung Galaxy S8 şi Galaxy S8+ sunt disponibile începând de vineri în magazinele din România, în culorile Midnight Black, Orchid Gray şi Arctic Silver, se arată într-un comunicat remis Agerpres.



Potrivit comunicatului, smartphone-urile Galaxy S8, cu diagonală de 5,8 inci, şi Galaxy S8+ cu diagonală de 6,2 inci dispun de ecranul Infinity Display, ce oferă o experienţă de vizionare fără precedent. Sticla Corning Gorilla Glass 5, folosită atât pe partea frontală, cât şi pe partea din spate, asigură durabilitatea şi finisajul la standarde înalte de calitate.



'Cele mai noi smartphone-uri Samsung au ajuns de astăzi în magazinele partenerilor noştri. Acestea au fost primite cu mult entuziasm de utilizatori, fapt ce se reflectă şi într-un număr record de precomenzi înregistrat la nivelul întregii pieţe. Suntem încrezători că noile Galaxy S8 şi Galaxy S8+ vor fi anul acesta smartphone-urile cu cea mai bună evoluţie din portofoliul nostru', a declarat Cristian Cojocaru, Head of IM Samsung Electronics România.



Noul Galaxy S8 este echipat cu o cameră frontală avansată de 8MP F1.7 cu funcţia smart autofocus. Camera principală de 12MP F1.7 cu tehnologie dual-pixel oferă rezultate spectaculoase chiar şi în condiţii de luminozitate scăzută, zoom şi fotografii anti-blur, având procesare îmbunătăţită a imaginilor.



Samsung DeX reprezintă o soluţie unică ce transformă smartphone-ul într-un desktop, oferind o experienţă sigură de tip desktop. Totodată, noile smartphone-uri dispun de asistentul inteligent Bixby, de sistemul de management al dispozitivelor IoT Samsung Connect, dar şi de suita Samsung Health, relatează Agerpres.



Samsung Electronics Co., Ltd. produce smartphone-uri, dispozitive purtabile, tablete, electrocasnice digitale, sisteme de reţea, semiconductori şi soluţii LED.