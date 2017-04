Spitalele ar putea fi echipate cu stații de de jocuri video pentru recuperarea mai rapidă a bolnavilor

Spitalele echipate cu câteva staţii de jocuri pot avea un impact pozitiv asupra recuperării pacienţilor, reiese dintr-un comunicat de presă al unei companii din piaţa display-urilor remis, joi, AGERPRES.



'Pacienţii pot găsi anumite distracţii şi bucurii prin acţiunea de a se juca şi chiar să interacţioneze social cu alţi oameni, o bună metodă de îmbunătăţire a moralului', se arată în document.



Potrivit acestuia, cele mai multe jocuri stimulează memoria, atenţia şi gândirea logică.



'Chiar şi câteva ore de jucat pe săptămână pot face diferenţa indiferent de vârstă. Jocurile de strategie în timp real (RTS), spre exemplu, pot spori aceste abilităţi: aşa cum un jucător are nevoie să analizeze situaţia împotriva rivalilor săi, să aibă un plan înaintea unui atac/unei apărări sau orice avantaj, să îşi amintească acţiunile rivalilor şi să realizeze contracarări, toate într-un timp limitat. Îmbunătăţirile rezultate din atenţia şi rezolvarea problemelor vor apărea, cu siguranţă, la şcoală/job sau în viaţa de zi cu zi', arată comunicatul companiei AOC.



Acesta mai spune că redarea de jocuri video poate ajuta la îmbunătăţirea abilităţilor de luare a deciziilor.



'În timp ce unele jocuri necesită decizii luate la secundă care influenţează jocul, în alte jocuri deciziile luate mai devreme pot schimba întregul curs al acestuia. În jocurile de rol (RPG-uri), chiar şi deciziile timpurii privind atributele unui personaj şi interacţiunile ulterioare cu lumea vor avea consecinţe dure asupra moralităţii şi bunăstării personajului unui jucător. Unele jocuri de strategie Turn-Based necesită, de asemenea, analizarea şi reacţionarea multiplilor parametrii pentru a câştiga cu succes jocul. Jocurile First Person Shooter (FPS) şi cele Shoot ?em Up cer jucătorilor să îşi concentreze atenţia rapid pe diferite părţi ale ecranului. În timp ce fac asta, utilizatorii vor încerca, de asemenea, să-şi ţină sub control atenţia la mediul înconjurător. Acest lucru înseamnă că mintea umană învaţă cum să împartă atenţia şi cum să îmbunătăţească procesarea informaţiilor vizuale. Aşa cum jucătorii nu au foarte mult timp ca să ia decizii, predicţii şi timpii de reacţie de îmbunătăţesc. Anumite studii chiar sugerează că unii jucători sunt la fel de duri precum piloţii de luptă', conform documentului.



Majoritatea jocurilor necesită ca jucătorii să lucreze îndeaproape în echipă.



'Jocurile competitive populare cum ar fi unele jocuri FPS şi jocurile în stilul multiplayer online battle arena (MOBA) vor avea echipe a câte 5 persoane laolaltă, în care fiecare jucător are propriile puteri, slăbiciuni şi aptitudini. Acest tip de colaborare se va traduce, cu siguranţă, la job sau la şcoală', informează compania.AGERPRES