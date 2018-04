Suedezii au inventat periuta de dinti vorbitoare!

Compania suedeza Foreo sustine ca noua lor creatie, o periuta de dinti inteligenta, poate inlocui psihologul personal, fiind, de asemenea, capabila sa depisteze daca partenerii sunt credinciosi relatiei lor.

Inginerii suedezi afirma ca noua periuta nu numai ca este in stare sa sustina o conversatie, dar poate juca rolul unui psiholog. Spre exemplu, un asemenea gadget poate determina starea de spirit a omului si sa intre in dialog cu el, folosindu-se, in acest scop, de diferite "exprimari verbale". Fireste, totul se intampla in timpul spalarii pe dinti.

Si nu, nu este lauda nejustificata. Issalexa a fost testata timp de cinci luni in cadrul unui experiment la care au fost invitati sa participe 100 de voluntari. S-a constatat ca saliva ofera suficiente informatii legate de starea de sanatate si de spirit a omului. In aceste conditii, periuta poate determina nivelul de stres si de oboseala a proprietarului ei.

Dispozitivul pus la punct de suedezi inregistreaza toate aceste date si, in cazul unor abateri de la norme, intervine cu citate motivationale.

In privinta obligatiunilor directe ale periutei, dispozitivul are grija de cavitatea bucala gratie tehnologiei T-sonic. Modelul dispune de o periuta confectionata din silicon medical, partea superioara, in 3-D, fiind flexibila, necesitand inlocuitoarea la fiecare sase luni.

Si inca un detaliu interesant: suedezii au dotat periuta cu un fel de detector de fidelitate. Creatorii dispozitivului sustin ca exagereaza: periuta lor poate stabili daca partenerul dumneavoastra s-a sarutat cu altcineva. Cum? Analizand in saliva elemente straine. Odata acestea depistate, dispozitivul se opreste si se aprinde un beculet rosu.