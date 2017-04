Topul companiilor cu cele mai mari venituri din jocuri video în 2016

Când ne gândim la jocuri video ne vin în minte nume precum Sony, Blizzard, Nintendo sau Electronic Arts. Totuşi, niciuna dintre acestea nu conduce în topul companiilor cu cele mai mari venituri înregistrate din jocuri video în 2016.

În fruntea clasamentului, cu încasări de 10,2 miliarde de dolari, se află gigantul chinez Tencent, o companie destul de puţin cunoscută în Vest. Pe poziţia a doua s-a situat Sony, cu 7,8 miliarde de dolari, iar pe a treia Activision Blizzard, cu 7,8 miliarde de dolari. Pentru cine nu ştia deja, Tencent deţine un pachet important de acţiuni la Activision Blizzard, controlează compania Riot (dezvoltatorul League of Legends), are 84% din Supercell (dezvoltatorul Clash of Clans) şi o participaţie în valoare de 330 milioane de dolari în Epic Games (dezvoltatorul Unreal Engine).

În clasamentul realizat de Statista nu au fost incluse şi veniturile generate de hardware.

Sursa: go4it.ro