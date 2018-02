VIDEO Primul taxi zburator din lume!

Compania Airbus a publicat o inregistrare video cu evolutia primului taxi zburator Alpha One, din proiectul Vahana.

Testele s-au desfasurat in statul american Oregon si au durat 53 de secunte. Potrivit contructorului, aparatul fara pilot poate ridica in aer pana la 745 de kilograme, dar cabina este prevazuta pentru un singur pasager.

Aerotaxiul functioneaza exclusiv pe electricitate si are cateva motoare. Potrivit Airbus, capacitatea Vahana permite masinii sa urce la o altitudine de peste cinci mii de metri.

Lucrarile de constructie pentru Alha One au inceput in 2016. Compania Airbus si-a propus ca produsul sa ajunga pe piata in 2020.

