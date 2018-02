Maria Ghiorghiu avertizeaza: „Cutremurul! Începe cutremurul!”

Maria Ghiorghiu a avut o nouă premoniţie și spune că extratereștrii trăiesc deja printre noi.

„Extratereştrii sunt printre noi şi numai cu ajutorul lor am evoluat aşa tehnologii înalte, într-un timp atât de scurt. Extratereştrii cu adevărat au ajutat şi vor să ajute omenirea. Da, pot să afirm cu mâna pe inimă extratereştrii sunt printre noi şi numai cu ajutorul lor am evoluat cu aşa tehnologii înalte, într-un timp atât de scurt. Extratereştrii vor interveni ca o forţă a binelui şi nicidecum ca o forţă a răului, în Războiul al Treilea Mondial care ne bate la uşă, din păcate. (...) Într-o noapte, am auzit un glas care a grăit speriat aşa: „Cutremurul! Începe cutremurul!” Iar în clipa următoare, văd cum o lumină albă şi strălucitoare deschide inima Pământului. (...) Dacă extratereştrii nu interveneau, cutremurul ar fi fost devastator! Să nu mai aruncăm cu piatra şi cu răutate în fraţii noştri extratereştrii, căci ei sunt trimişi chiar de Duhul cel prea Sfânt ca să ne ajute în toate câte noi pământenii nu putem”, a scris Maria Ghiorghiu pe blogul său.

