Profeții despre România. Predicțiile unui profet indian despre „românul care va mântui omenirea”

Ce rezervă viitorul României? Ce profeții despre România ar trebui să ne pună pe gânduri? R.A. Gupta Swami este cel de al doilea profet indian care arată rolul României în „mântuirea omenirii viitoare”, tot așa cum și Baba Vanga profețea un rol crucial unui român.



Un bucovinean va juca un rol important atât pentru salvarea României, cât și pentru „mântuirea omenirii viitoare”, spunea profesorul indian R.A. Gupta Swami, acum un deceniu.



Privim ciclic spectacolul mediatic al partidelor care-și caută liderul de urcat pe „tronul” de la Cotroceni, îndrebându-ne adeseori dacă „alesul” lor va fi și „Cel Ales” să aducă în sfârșit țara asta pe o cale a prosperității. Ne-au dezamăgit prea mult ultimele două decenii și jumătate (cărora le alăturăm cu aceeași amăreală în gură și în inimă alte patru decenii și jumătate de comunism) ca să mai avem încredere în mântuirea promisă a acestui neam. Totuși, ar trebui să mai avem speranțe - cel puțin predicțiile profesorului indian R.A: Gupta Swami, doctor în istoria religiilor și maestru spiritual, ne îndreptățesc să sperăm. Dacă este să luăm în seamă cele spuse de acesta în urmă cu câțiva ani, când a vizitat România, atunci mai avem o șansă, ca națiune și ca țară.



Dacă ar lua în seamă cuvintele profetului indian, partidele politice, în perspectiva alegerilor de la sfârșitul acestui an, ar trebui să-și caute liderul nu în Ardeal, nu în Oltenia de sub munți și nici măcar la București, ci... în Bucovina. Iată ce spunea R.A. Gupta Swami, în 2004, citat de situl YogaEsoteric.Net:



“Ceea ce mi-a purtat de curând paşii spre binecuvântatul pământ al Bucovinei este mai ales faptul că, într-un viitor nu prea îndepărtat, de aici va porni la întâlnirea cu destinul său cea mai puternică personalitate politică pe care s-ar părea că în curând o va cunoaşte mileniul care a început. Am venit astfel să mă familiarizez şi eu cu aceste sfinte locuri, de unde va porni să acţioneze cel despre care am putea spune că va fi Mântuitorul omenirii viitoare… Şi acum, în urma vizitei mele, trebuie să recunosc că acesta are multe circumstanţe favorabile. Spun aceasta după ce, de curând, am vizitat stâlpii spiritualităţii româneşti, care sunt în mod genial concretizaţi în incomparabilele opere de artă care sunt mănăstirile Moldovei.”



Este o predicție care vizează, după cum se vede, atât România, cât și întreaga omenire.



Din Bucovina ne-a venit, în trecut, un Iancu de Flondor, a cărui importanță în desăvârșirea actului Unirii de la 1918 este covârșitoare (îi datorăm, în bună măsură, unirea Bucovinei, în 28 noiembrie 1918). Din Bucovina e însă și Gheorghe Flutur... R.A: Gupta Swami ne liniștește temerile. Nu Flutur va salva România și lumea. Și asta pentru că acel-ce-va-veni nu se află printre cei care au ieșit în față până azi.



Iată cum îl descrie prezicătorul indian pe viitorul conducător al României:

