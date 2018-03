Semnificația viselor. Ce înseamnă când visezi zăpadă. 10 decodări

Zăpada în vis are multiple mesaje, în funcție de contextul visului. Trebuie să fii foarte atent la sentimentele pe care le ai în timpul visului, pentru o interpretare cât mai fidelă. Află mai multe:

Ce inseamna cand visezi zapada. Emotii

Zapada, ca forma a apei, este o reprezentare a emotiilor. Zapada in vis poate indica o zona in fata de care ai sentimente de raceala, de care vrei sa te distantezi. Visele cu zapada pot aparea in momentele in care este epuizat din punct de vedere emotional si iti pot transmite mesajul ca ai nevoie de o pauza, de o distantare de o anumita situatie. Mai poate insemna ca in relatia de cuplu sunt vremuri tulburi sau poate ca te simti singur.

Zapada poate insemna blocarea luminii. Ai sentimente confuze legate de un anumit eveniment.

Ce inseamna cand visezi zapada. Uitare si iertare

Zapada poate ascunde lucruri. Tu ce vrei sa uiti sau sa ierti?

