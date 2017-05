Bunicuţa din hotelurile lui Dorin Cocoş 

Cu câteva luni înainte să fie arestat în dosarul „Microsoft 1”, afaceristul Dorin Cocoș a devenit co-asociat în firma de hoteluri pe care o deține, SC Euro Hotels International Co. SRL, cu mama consulului onorific al Republicii Guineea la București, Iulian Tudor. Acțiunile au ajuns la noul asociat, fiind vândute de sora consulului, pentru suma de 100 de lei. Astfel, jumătate din compania hotelieră a lui Cocoș a rămas, practic, în familie, iar cealaltă jumătate îl are drept proprietar pe fostul soț al Elenei Udrea, fina de cununie a aceluiași Iulian Tudor. Consulul onorific al Guineei la București a devenit celebru în anul 2010, când i-a înmânat primului-ministru de atunci, Emil Boc, o pretinsă scrisoare redactată de omologul din Republica Guineea. Așa-zisul mesaj se referea la motoarele indisponibilizate de DNA ale unei firme a lui Said Baaklini ce făceau obiectul unui dosar penal de tentativă de returnare ilegală a unui TVA în valoare de 60 de milioane de euro.

Compania hotelieră a lui Dorin Cocoș, care deține hotelurile din București, de lângă Gara de Nord și de lângă Arcul de Triumf, Euro Hotels International Co. SRL, este împărțită, începând cu anul 2014, de către fostul soț al Elenei Udrea cu mama consulului onorific al Republicii Guineea la București, Iulian Tudor. Transfer de acțiuni pentru 100 de lei Afacerea Euro Hotels International Co. SRL este printre puținele în care mai apare, ca asociat, afaceristul de casă al regimului lui Traian Băsescu. Potrivit ONRC, în februarie 2013, compania hotelieră era deținută, în proporție de 50 la sută, de către Dorin Cocoș și de o anume Mariana Cîndea. Aceasta din urmă are dublă cetăţenie, română și belgiană, și domiciliază de mai mulţi ani în Belgia. La data de 8 martie 2013, conform unei notificări publicate în Monitorul Oficial al României, Mariana Cîndea decide să renunţe la acțiunilor deținute la SC Euro Hotels International Co. SRL și le vinde, pentru „fabuloasa” sumă de 100 de lei, unei persoane născute la data de 4 noiembrie 1942, pe nume Stana Tudor. Noul acționar, care se dovedește a fi chiar mama Marianei Cîndea, domiciliază în satul Roșu, comuna Chiajna, județul Ilfov, și are, prin relațiile de rudenie, legături interesante cu afaceristul Dorin Cocoș. Conform ultimei notificări de la Registrul Comerțului în legătură cu SC Euro Hotels International Co. SRL, datată 23 mai 2014, rezultă că societatea este deținută, în conti-nuare, în proporții egale, de către Dorin Cocoș și Stana Tudor, cei doi asociați decizând, în ziua respectivă, să deschidă un punct de lucru al societății la o adresă din Calea Griviţei nr. 13. Scrisoarea către primul-ministru Emil Boc, în timpul unei anchete penale Stana Tudor nu este doar mama fostului asociat din Euro Hotels International Co. SRL, Mariana Cîndea, ci și a lui Iulian Tudor, consul onorific al Republicii Guineea la București, implicat într-un megascandal în anul 2010, când procurorii DNA indisponibilizaseră, în Portul Constanța, patru motoare achiziționate de la UCM Reșița de o companie a lui Said Baaklini și care urmau, fictiv, să ia calea Africii. În acel an, DNA a început urmărirea penală împotriva lui Said Baaklini, pentru tentativă de returnare ilegală a unui TVA de 60 de milioane de euro. În timp ce marfa era blocată în Portul Constanța, s-a întâmplat un lucru halucinant. În data de 22 decembrie 2010, premierul de atunci al Republicii Guineea, Jean Marie Done, a demisionat din funcție, ca urmare a alegerii unui nou președinte în această țară, în persoana lui Alpha Conde. Înainte însă de a demisiona, Jean Marie Conde apare ca fiind semnatarul unei scrisori suspecte adresate de la cel mai înalt nivel al statului african, către omologul său de la București, de la acel moment, Emil Boc. În această scrisoare, Jean Marie Done îl felicita, în mod eronat, pe premierul român pentru proaspăta sa numire în funcție și își exprima admirația pentru felul în care România a reușit să treacă peste consecințele politice și emoționale ale dispariției accidentale a principalilor conducători, dar și pentru organizarea strălucită a alegerilor care au permis instalarea unui Guvern care se bucură de o mare considerație la nivel internațional. În mod evident, autorul acestei scrisori a confundat România cu Polonia, care trecuse, în acel an, prin evenimente politice dificile. Scopul scrisorii a fost, însă, altul. Și anume, premierul încă în funcție al Republicii Guineea i-a scris lui Boc că cele patru motoare de la UCM Reșița, cumpărate de firma Libarom Agri a lui Said Baaklini, sunt necesare pentru dezvoltarea unui proiect de alimentare cu energie electrică a capitalei Conakry. Sunt menționate, în cuprinsul epistolei, numele firmelor implicate în această operațiune, respectiv Kikko SARL și SC Libarom Agri SRL, adăugându-se și nota potrivit căreia valoarea acestor motoare este de 250 de milioane de euro, plătibili în cinci ani. Dosar penal pentru tentativă de returnare de TVA de 60 de milioane de euro Scrisoarea a fost înmânată premierului Boc de către consulul onorific al Republicii Guineea, Iulian Tudor. Ulterior, s-a adeverit faptul că motoarele respective, la care se face referire în scrisoarea cu pricina, funcționau pe combustibili petroliferi, Guineea neavând rezerve de petrol. În mare parte, statul african își produce curentul electric cu ajutorul energiei termo. Mai mult, oficiali ai Guineei au infirmat, ulterior, faptul că au comandat achiziționarea unor astfel de grupuri energetice din România. Înmânarea scrisorii către premierul Boc avea loc în condițiile în care în România se începuse deja ancheta privitoare la achiziția de către firma lui Saaid Baaklini a acestor motoare. Cinci ani mai târziu, în decembrie 2015, Baaklini a fost condamnat definitiv la patru ani și șase luni de închisoare cu executare, de către Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru tentativă de stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitului, taxelor sau a TVA-ului. Este vorba despre o tentativă de returnare ilegală de TVA, respectiv de o tranzacție fictivă, în valoare de 250 de milioane de euro, încheiată între Libarom Agri SRL și UCM Reșița. Combinatul a vândut, pe hârtie, către firma lui Said Baaklini cele patru motoare, cunpărătorul intenționând să deconteze de la statul român TVA-ul aferent, în valoare de 60 de milioane de euro. Procurorii au precizat că motoarele în cauză se aflau în stare avansată de degradare. Nu erau funcționale și erau construite din piese uzate, demontate de pe alte utilaje. Expertiza tehnico-științifică a reliefat faptul că valoarea reală a motoarelor nu putea depăși, la acel moment, suma de 214.000 de euro. Cu trei luni înainte ca premierul din Guineea să adreseze scrisoarea-fantomă, Libarom Agri SRL a cerut de la stat returnarea unui TVA în valoare de 253.749.507 lei.



„Pelicanul”, condamnat în trecut pentru valută falsificată

Iulian Tudor, personajul central al acestei povești, a fost reprezentantul surorii sale, Mariana Cîndea, în mai multe firme pe care aceasta le-a deținut în România. În paralel, același Iulian Tudor, care figurează, și azi, ca și consul onorific al Republicii Guineea la București, pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, este cel care i-a cununat pe Elena Udrea și Dorin Cocoș, în SUA. Însă personajul cu pricina este implicat în mai multe afaceri sau episoade controversate. Cunoscut și sub porecla „Pelicanul”, acesta a ocupat, în perioada 2000-2006, funcția de vicepreședinte al Federației Colegiului Național de Apărare “Carol I”, care a avut sediul în incinta restaurantului „Trei Cocoși”, din Parcul Herăstrău. În 1997, Iulian Tudor a fost condamnat la doi ani de închisoare, de către Tribunalul Dolj, pentru falsificare de monede și complicitate la falsificarea de monede. Faptele datează de pe vremea când Tudor era student, în anul 1993, când doi dintre prietenii lui de atunci, Ferencz Zoltan și Sorin Bădescu, au venit la București, unde l-au contactat pe Iulian Tudor în vederea procurării unei sume în valută falsă, convenind să achite 20% din valoarea reală a bancnotelor. Tranzacția s-a derulat în cartierul Primăverii, unde Tudor a făcut rost de 3.000 de dolari, în bancnote de câte 100 de dolari, primind de la clienții săi suma de 1.100 de mărci germane.



Ce firme mai controlează consulul și mama sa

Iulian Tudor și mama sa, Stana Tudor, noua asociată a lui Dorin Cocoș în compania Euro Hotels International Co. SRL, dețin, potrivit informațiilor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, acțiuni în cadrul unei firme care derulează activități de fitness în Capitală. Este vorba despre SC Dal Complex 93 SRL, potrivit ultimei notificări din 18 aprilie 2016. Stana Tudor și fiul ei au mai controlat, până în anul 2010, o firmă de construcții, denumită SC Nova Construct Company SRL. În 14 ianuarie 2010, cei doi a decis dizolvarea și lichidarea companiei. Firma avea sediul pe Intrarea Odăi, în apropierea Academiei Naționale de Informații. SC The Nova Construct Company fusese achiziționată de familia Tudor, în anul 2009, de la un anume Florin Daniel și, la vremea respectivă, firma avea sediul social la aceeași adresă unde funcționează Consulatul Onorific al Republicii Guineea la București, în strada Domnița Anastasia, din Sectorul 5 al Capitalei. De altfel, Stana Tudor a mai devenit asociat unic al unei firme, SC Com Tras Viaggi SRL, în anul 2005, când a achiziționat întregul capital social de la un anume Niculae Melinte. În 2003, aceeași Stana Tudor a mai cumpărat, de la familia Albu, Daniela Mirela și Bogdan, compania SC Serprodcom Etro Exim SRL.