Mircea Băsescu s-a ales cu un nou proces.  Fratele fostului preşedinte a fost dat în judecată pentru că şi-a falimentat propria firmă

Falimentarea fabricii de împachetat pui, pe care Mircea Băsescu a administrat-o în incinta Zonei Libere Constanța, nu i-a rezolvat problemele financiare fratelui fostului președinte. Ba, dimpotrivă, am putea spune, deoarece, în ciuda faptului că, din spatele gratiilor, Băses­cu a reușit să achite o datorie de 600.000 de lei pe care compania o avea la BRD, acum problemele s-au accentuat. Direcția Generală a Finanţelor Publice a cerut, în cadrul unei Adunări a Creditorilor, ca să-i fie atrasă răspunderea lui Mircea Băsescu, în calitate de fost admi­nistrator statutar al SC Fattoria Terrantica SRL, pentru aducerea în stare de insolvență a societății și, ulterior, pentru declararea falimen­tului acesteia. Dosarul a și fost pus pe rolul instanței Tribunalului București, având termen în luna octombrie. Iar Mircea Băsescu mai are de restituit către aceeași firmă 12.500 de euro, reprezentând o dife­rență de preț pe care acesta a încasat-o în nume personal, cu ocazia vânzării de către societate a unei vile din stațiunea Eforie Sud.

Ceea ce „Jurnalul Național” a anunțat, încă de la începutul acestui an, s-a întâmplat. Mircea Băsescu este dat în judecată pentru falimentarea SC Fattoria Terrantica, la cererea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice a Munici­piului București, în calitate de reprezen­tant al Administrației Finanțelor Publice Sector 4, principalul creditor înscris în tabelul preliminar al creanțelor fabricii de pui din incinta Portului Constanța.

La data de 18 mai 2017, pe rolul Secției a VII-a Civilă a Tribunalului București a fost înregistrat dosarul având numărul 17582/3.2017, ce are ca obiect angajarea răspunderii, conform articolului 138 din Legea nr. 85/2006. Mircea Băsescu are calitatea de pârât, SC Fattoria Terrantica SRL, prin lichidator judiciar Prime Insolv Practice SPRL, are calitatea de debitor, iar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice are calitatea de reclamant. Primul termen de judecată în acest dosar a fost stabilit pentru data de 18 octombrie 2017.

Finanțele nu-l lasă deloc pe „omul de la apă” să stea liniștit

Potrivit art. 138 din Legea nr. 85/2006, în cazul în care sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvență a debitorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului să fie suportată de membrii organelor de conducere, dacă sunt identificate o serie de fapte. Printre aceste fapte se află și situația în care membrii organelor de conducere ale firmei ajunse în insolvență au folosit bunurile sau creditele societății în folos propriu sau în cel al unei alte persoane sau dacă au făcut acte de comerț în interes personal, sub acoperirea firmei. Mai mult, aplicarea acestor dispoziții, spune același articol din legea insolvenței, nu înlătură aplicarea legii penale pentru eventuale fapte care constituie infracțiuni.

Decizia de atragere a răspunderii lui Mircea Băsescu pentru aducerea în starea de faliment a SC Fattoria Terrantica SRL a fost luată în cadrul Adunării Credito­rilor, care a avut loc în data de 27 ianuarie 2017, atunci când creditorii, prin vot, au considerat că este oportună atragerea răspunderii organelor de conducere. Ulterior, cererea de atragere a răspunderii a fost formulată în instanță de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice a Municipiului București, în calitate de președinte al Comitetului Creditorilor, desemnat în cadrul Adunării Generale din data de 5 mai 2017.

Raluca Băsescu, garant ipotecar

La jumătatea lunii trecute, lichi­datorul judiciar al fabricii de pui din Portul Constanța, Prime Insolv Prac­tice SPRL, a prezentat raportul de acti­vitate pentru SC Fattoria Terrantica SRL aferent perioadei 17 februarie – 16 iunie 2016. Cu acest prilej, se notează faptul că, în data de 28 aprilie 2017, a fost completat tabelul definitiv al creanțelor, ca urmare a cererilor de înscriere la masa credală formulate de SC MB Consult Company SRL (o altă firmă controlată de Mircea Băsescu), dar și de Raluca Băsescu. Cererile au fost înaintate după ce a fost efectuată o plată de peste 600.000 de lei repre­zentând creanța pe care SC Fattoria Terrantica SRL o avea de achitat către SC BRD Group Societe Generale, atât SC MB Consult Company SRL, cât și Raluca Băsescu având calitatea de garanți ipotecari. Având în vedere acest fapt, cât și a subrogării în dreptul credi torului BRD, dar și pentru că cererile au fost formulate anterior deschiderii procedurii falimentului SC Fattoria Terrantica SRL, lichidatorul judiciar a procedat la actualizarea tabelului definitiv al creanțelor.

Mai mult, având în vedere că totalul creanțelor plătite de către garanții ipote­cari avea o valoare mai mare decât valoarea creanței creditorului BRD Group Societe Generale, lichi­datorul judiciar a notificat SC MB Consult Company și pe Raluca Băsescu în legătură cu diminuarea creanțelor până la limita respectivei creanțe.

Bunurile firmei, mutate într-o altă locație

Un alt aspect interesant care reiese din ultimul raport întocmit de lichida­torul judiciar se referă la bunurile aflate pe inventarul SC Fattoria Terrantica SRL. Potrivit acestui raport, în vederea inventarierii și preluării gestiunii socie­tății falimentare, lichidatorul judiciar a notificat administratorul special al companiei falite să comunice docu­mentele contabile specifice acestei operațiuni.

„Având în vedere faptul că docu­mentele contabile solicitate au fost puse la dispoziția lichidatorului judiciar cu întârziere, la data de 24 mai 2017 a fost emisă decizia de inventariere, având numărul 1.711, prin care a fost stabi­lită Comisia și perioada în care să se efectueze, propriu-zis, acest inventar”, se arată în raport.

Astfel, în 7 iunie 2017, lichida­torul judiciar s-a deplasat la punctul de lucru al SC Fattoria Terran­tica SRL, situat în Zona Liberă Constanța – Port Constanța, unde a purces la inventari­erea bunurilor companiei. Numai că, în derularea acestui inventar, Comisia nu a identificat o serie de repere. Este vorba despre bunuri mobile, cum ar fi diverse utilaje, piese de mobilier, scule, apara­tură sau chiar autoturisme. Mai mult, s-a constatat cu acest prilej faptul că ștam­pilele și actele contabile ale societății nu au fost predate, în interiorul termenului acordat administratorului special pentru acest lucru. În atari condiții, Comisia de inventariere a reluat procedura în ziua de 15 iunie 2017, când a avut loc o nouă deplasare la Constanța, dar de această dată într-o altă locație decât cea în care își desfășura activitatea SC Fattoria Terrantica, unde au fost identificate o serie din bunurile căutate.

Pensionare cu „cântec” la Tribunalul Constanța

Fratele fostului președinte a mai avut un proces în perioada în care s-a aflat încarcerat în Penitenciarul Poarta Albă. Anul trecut, după ce Mircea Băsescu a fost condamnat la patru ani de închisoare în dosarul în care este acuzat că a luat „morman” de la familia lui Bercea Mondial, pentru a-l scăpa de pușcărie, fratele lui Traian Băsescu a fost concediat din propria lui firmă, Fattoria Terrantica SRL, la cererea administratorului judiciar.

Ulterior, Casa Județeană de Pensii Constanța i-a emis lui Mircea Băsescu decizia de pensionare. Acesta a atacat decizia la Tribunalul Constanța, pe motiv că nu a fost întocmită cum trebuie. În data de 1 februarie 2017, Tribunalul Constanța a admis cererea lui Băsescu și a anulat Decizia nr. 780806 din 2 septembrie 2016 privind acordarea pensiei de limită de vârstă emisă de Casa Județeană de Pensii Constanța și a obligat instituția să emită o nouă decizie pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă începând cu data de 2 august 2016, prin fructificarea unei adeverinţe emise de CNM Navrom SA în luna martie a anului 2015.

Totodată, Casa Județeană de Pensii Constanța a mai fost obligată să-i plătească lui Mircea Băsescu suma de 1.200 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Două cereri de liberare condiționată, respinse de instanțele judecătorești

La sfârșitul lunii martie, Tribunalul Constanţa a respins, definitiv, cererea formulată de Mircea Băsescu de liberare condiționată.

El formulase această cerere după ce a executat nouă luni din pedeapsa de patru ani de închisoare, la care a fost condamnat, anul trecut, pentru trafic de influență. Prin respingerea cererii, Tribunalul Constanța a admis contestația făcută de procurorii DNA împotriva unei decizii contrare luate de magistraţii Judecătoriei Medgidia în cursul lunii februarie.

În timp ce Mircea Băsescu cerea instanței să fie eliberat, pe motiv că a îndeplinit toate condițiile prevăzute de lege, respectiv fracția, numărul obligatoriu de zile de încarcerare și faptul că a avut o conduită bună în detenție, inclusiv că a participat la toate activitățile organizate în penitenciar, dar arătând și că are probleme de sănătate care necesită o operație pe cord deschis pentru înlocuirea unor bypassuri montate în urmă cu 15 ani, la care se adaugă un diagnostic recent de diabet, procurorii au cerut menținerea sa în penitenciar. DNA a cerut instanței să nu îl elibereze pe Mircea Băsescu, deoarece acesta nu a dat suficiente dovezi de îndreptare. Este pentru a doua oară când Mircea Băsescu a încercat să se libereze din penitenciar înainte de termen. Anul trecut, după doar patru luni de la încarcerare, acesta a cerut Judecătoriei Medgidia să fie pus în libertate. Și atunci, decizia favorabilă a fost atacată cu apel de către DNA. Acum, Mircea Băsescu avea posibilitatea să formuleze o nouă solicitare similară în cursul lunii iunie. Din datele pe care le avem, acest lucru nu s-a întâmplat.

Și-a însușit și banii dintr-o tranzacție imobiliară. Acum trebuie să-i dea înapoi

Atragerea răspunderii pentru modul în care a intrat în faliment SC Fattoria Terrantica nu este singura problemă a lui Mircea Băsescu în legătură cu deznodământul acestei situații. Pe rolul Tribunalului București se mai află un dosar, finalizat deja, având numărul 31292/3/2015, unde, împotriva SC Fattoria Terrantica SRL, a fost introdusă o acțiune prin care o anume Narcizia Lazăr a solicitat radierea privilegiului vânzătorului pentru o vilă situată în Eforie Sud, județul Constanța. Narcizia Lazăr a depus, în data de 17 noiembrie 2015, o solicitare de tranzacție, în acest sens, iar administratorul judiciar al SC Fattoria Terrantica a formulat, în aceeași zi, o cerere de chemare în garanție a administratorului statutar al companiei, cerere ce a fost depusă la registratura instanței de judecată în 18 noiembrie.

Cu o zi înainte, administratorul judiciar a formulat o întâmpinare la pretențiile ridicate de Narcizia Lazăr.

În data de 17 aprilie 2016, Tribunalul București a pronunțat decizia, în sensul admiterii cererii înaintate de către reclamantă și a dispus în sarcina administratorului judiciar al SC Fattoria Terrantica SRL, radierea privilegiului vânzătorului pentru imobilul care face obiectul contractului de vânzare-cumpărare autentificat, sub numărul 1705, în data de 10 iunie 2008.

Totodată, instanța de judecată a admis cererea de chemare în garanție și l-a obligat pe Mircea Băsescu să restituie SC Fattoria Terrantica SRL suma de 12.500 de euro, respectiv contravaloarea în lei la data efectuării plății, reprezentând diferenţa de preț pe care acesta a încasat-o în nume personal pentru imobilul situat în stațiunea Eforie Sud, strada Ioan Movilă nr. 15, județul Constanța.