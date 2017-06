Alina Gorghiu: PSD trebuie lăsat să-şi rezolve în stil mafiot balamucul din propria grădină

Alina Gorghiu se aşteaptă ca liberalii să profite din plin de criza declanşată pe scena politică de răfuiala internă din PSD. Fosta şefă a PNL susţine că măcelul dintre pesedişti şi problemele din celelalte partide au picat cum nu se putea mai bine pentru partidul condus începând de sâmbăta trecută de Ludovic Orban. Gorghiu a explicat pentru Jurnalul Naţional care sunt planurile liberalilor pe scena politică şi a dat asigurări că niciun parlamentar PNL nu va trăda la votul de astăzi pe moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu.

Prin Congresul PNL s-a definitivat, în sfârşit, fuziunea PNL-PDL. Se poate spune că este această fuziune un succes?

A fost un Congres care teoretic ar fi trebui să finalizeze această fuziune și eu sper că așa se va întâmpla pentru că am trecut prin momente mai puțin fericite uneori în interiorul partidului în ultimii doi ani de la momentul fuziunii și vă spun asta ca fost președinte al partidului care a trăit momente de lipsă de colegialitate în interiorul partidului, care a văzut care este rivalitatea în cadrul unei fuziuni complexe între foștii și foștii, și care a văzut ce înseamnă subiecte ireconciliabile între cele două partide care au lăsat răni adânci, de la fuziunea USL, la tăierile de pensii și salarii pe vremea PD-ului, referendumul de suspendare al președintelui. Au fost momente care pe noi ne-au despărțit și pe care noi nu le-am gestionat neapărat bine la momentul fuziunii, însă ziua de sâmbătă, în opinia mea a însemnat cu moment T0 pentru partidul național liberal, a fost ales un nou președinte cu un număr enorm de mare de voturi, care îi dă o mare legitimitate lui și echipei, pentru că partidul i-a oferit și echipa integral, dar pe umerii lui apasă și o mare responsabilitate care îl obligă să ducă partidul în direcția pe care a promis că o va duce. Am foarte mare încredere că Ludovic Orban va reuși să facă din PNL nu doar un partid de opoziție la PSD, ci un partid care va guverna România în viitorul apropiat.

Ați pomenit de scorul foarte mare obținut de Ludovic Orban, credeți că dacă nu era Cristian Bușoi contracandidatul, ar fi stat altfel situația?

Cred că în momentul ăsta numărul de voturi pe care l-a obținut unul sau celălalt este mai puțin relevat, cred că cea mai importantă e prestația pe care au avut-o cei doi și echipele lor în cadrul acestui Congres, pentru că au avut amândoi platforme bune și cuvintele cheie au fost unitatea partidului, coerența partidului, finalizarea fuziunii, mesaje care arată un lucru pe care îl spun de ceva vreme că pe lângă președintele Klaus Iohannis, și apropo, fac o paranteză, săptămâna aceasta se împlinesc doi ani și jumătate de când a început mandatul Klaus Iohannis, el fiind principalul vector de stabilitate și de coerență de politica internă și externă, dar vedeți că și PNL-ul în momentul acesta este singurul partid care e stabil și urmează să fie și foarte coerent dacă ne uităm la ce se întâmplă în PSD vedem un partid kamikaze, dacă ne uităm la ALDE vedem că de fapt nu mai e un partiduleț - sunt două, dacă ne uităm la USR vedem un partid fără lider. Suntem într-un context foarte bun, un context extrem de favorabil PNL-ului, depinde foarte mult de felul în care echipa de conducere va înțelege să exploateze acest context. Dar cred că Cristian Bușoi trebuie să își găsească locul în această echipă de conducere a PNL și să fie un personaj cu un cuvânt greu de spus.

Ați ales să nu candidați pentru o funcție în noua conducere a PNL. De ce?

Pentru că foștii președinți au dreptul și obligația în același timp să își pună la dispoziția partidului, făcând de drept parte din conducerea acestui partid, toată expertiza pe care o au formată în anii de colaborare cu acest partid la dispoziția oricărei conduceri și l-am asigurat pe Ludovic Orban că nu voi ezita nici măcar o secundă să fiu același combatant activ, să îl sprijin în toate demersurile pe care le are. Cea mai importantă calitate a mea nu este aceea de membru în conducerea partidului sau de fost președinte al partidului, ci cea de membru, iar vocea mea a fost auzită în partid și când nu am fost parlamentar ci eram un simplu membru și când am fost parlamentar la primul mandat și când am fost președinte. Deci cred că nu o candidatură e relevantă pentru cineva în partidul acesta, ci ce idei are și cum le pune la dispoziția partidului.

Majoritatea prim-vicepreședinților și vicepreședinților noi aleși sunt lideri ai organizațiilor județene. Se baronizează PNL-ul?

Eu sper că vocile partidului nu vor sta doar în conducerea executivă aleasă la Congres, pentru că da, observația este foarte corectă, 90% din cei aleși în conducerea executivă sunt oameni importanți, președinți de filiale care au voturi în spate, dar PNL nu înseamnă doar Biroul Executiv și nu înseamnă doar președinții de filială. PNL înseamnă parlamentari și știm foarte bine că activitatea în general și mesajele politice sunt date de pe platforma parlamentară cele mai multe, parlamentarii și purtătorii de mesaje. Sunt convinsă că Orban va ști să ducă alături de el oameni cu greutate în PNL care nu se regăsesc în acest Birou Executiv mandat de partid să ia decizii săptămânale pe strategia politică și îi va coopta și pe cei care pot să dea în plus substanța acestui proiect.

În discursul lui, Ludovic Orban a vorbit despre Dacian Cioloș. Se mai pune problema intrării lui Dacian Cioloș în PNL?

Nu este singurul lider care a vorbit de-a lungul vremii despre Dacian Cioloș, a existat și există o dezamăgire, acum nu mai știu cât de amplă sau cât de superficială mai este, dar a existat dezamăgire și există dezamăgirea membrilor de partid pentru că Dacian Cioloș nu și-a asumat acest proiect comun cu PNL. Când eram președinți, și eu și Vasile Blaga, i-am oferit șansa unui proiect comun, intrarea în PNL, ba chiar alăturarea într-o formulă de conducere în PNL, a fost opțiunii domniei sale să nu se alăture PNL și cred că, cel puțin în opinia mea, a fost o greșeală că s-a disociat de noi. Rămâne de văzut dacă drumurile noastre se vor intersecta într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat. E un personaj pe care eu l-am apreciat. Nu i-am apreciat ezitările și nu i-am apreciat deloc indecizia, dar ca structură e un om pe care eu l-am apreciat.

La Congres, dar și în timpul campaniei interne s-a vorbit despre blaturile cu PSD.

Nu știu dacă neapărat se poate pune degetul pe anumite exemple, dar știți să întotdeauna, la nivel județean mai sunt colaborări punctuale, mai ales acolo unde PSD-ul are toată puterea. Și, da, este un lucru pe care se pare că nu am reușit post USL să îl stârpim, această colaborare în anumite centre județene cu PSD-ul, dar sunt convinsă că semnalul public dat de Ludovic Orban a fost cât se poate de ferm. Este unul din cei mai contondenți lideri din istoria PNL atunci când vine vorba de USL. Și eu am fost unul dintre oamenii care am votat împotriva acestei structuri numită USL la momentul respectiv, dar mă rog e istorie și trebuie privită cu răceală acum, nu cu pasiune.

Ce ar trebui PNL să facă în tot acest scandal creat de moțiunea de cenzură depusă de PSD-ALDE împotriva premierului Grindeanu?

PSD este singurul partid, alături de ALDE care poartă responsabilitatea acestui circ și ar trebui lăsat să își rezolve singur, în stil mafiot cum se descurcă PSD-ul, balamucul din propria grădină. Nu vom participa la acest vot, ar fi nefiresc să dăm un vot pe o moțiune care nu spune altceva decât că primul ministru nu și-a dat demisia la solicitarea PSD. Nu este o analiză a împlinirii programului de guvernare, este pur și simplu o manieră tipic dictatorială de declanșare a problemei, din păcate nu e problemă personală, pentru că dacă era o problemă personală a lui Liviu Dragnea și-o rezolva acasă în singurătate, e o problemă care ține de buna funcționare a instituțiilor din România și atunci nu cred că este cazul să prelungim la infinit o asemenea criză. Însă, ce pot să vă spun este că e greu de explicat ce face PSD-ul acum. Vorbesc cu foarte mulți oameni zilele acestea, am vorbit și cu delegații noștri de la Congres și fără să fim în fața camerelor de luat vederi, să ne suspectați că sunt mesaje politice care să ne avantajeze politic, toată lumea spune „domnule, ce se întâmplă acum în PSD e o mizerie”. Nu înțelege nimeni și nu poate nimeni să explice cum de o majoritate parlamentară PSD-ALDE depune o moțiune de cenzură împotriva propriului Guvern, cum de miniștrii din acel cabinet semnează moțiunea împotriva lor, cum de nu își pun problema că tot ceea ce am câștiga prin prezența externă în SUA săptămâna trecută, săptămâna aceasta în Germania, săptămâna viitoare, la Bruxelles a președintelui Klaus Iohannis este destrămat într-o singură secundă. Și semnalul, mi s-a părut alarmantă, și nimeni nu a vorbit despre asta, declarația de exemplu a primului ministru din Luxemburg care a spus un lucru simplu, calitate de om care conduce un executiv într-o țară Europeană, nu pot să încurajez investitorii să vină în România pentru că sunteți un model de instabilitate politică, sunteți o țară impredictibilă. De fapt România nu e o țară instabilă și impredictibilă. Vedem un PSD care este impredictibil și imprevizibil, un PSD care ajunge să aibă un asemenea comportament pentru că e un partid nereformat și pentru că, eu cred, și aici este de fapt esența întregii dezbateri, domnul Dragnea nu a depășit frustrarea, supărarea de la momentul OUG 13. A început anul PSD cu tema justiției, domnul Dragnea nu și-a văzut cazierul curățat, care de atunci are o mare, mare apăsare și care evident s-a plictisit să guverneze prin interpuși, și-ar fi dorit să fie prim-ministru și nu a reușit din punct de vedere legal și atunci a aruncat în aer propriul partid, propria guvernare și până la urmă instituțiile din România care ar trebui să funcționeze civilizat.

Dacă PNL nu participă la vot, indirect îl ajută pe Sorin Grindeanu. Alege PNL-ul „răul cel mai mic”?

Nu ajută pe nimeni și am să vă spun de ce, pentru că în perspectiva PNL niciunul nu este mai breaz ca celălalt, nici Grindeanu nu e vreun erou pozitiv, vreun haiduc, nici Dragnea nu este vreo victimă așa cum pozează, că ultima teorie pe care o aud de la PSD și ultima manipulare este cum domnul Liviu Dragnea este victima sistemului, este victima marilor corporații, este victima lui Klaus Iohannis, este victima oricui, numai victimă să fie. Nimeni din PSD nu e victimă astăzi. Victime sunt cei cărora în campanie electorală le-au promis un lucru, să obțină votul pe un program care astăzi constatăm că este totalmente iluzoriu demagogic de îndeplinit și noi vom guverna. Apoi de la promisiune la ce se întâmplă acum în realitate este cale foarte lungă și cred că dezamăgirea va fi mare, deci nu văd niciun erou, este foarte probabil ca această moțiune votată de PSD să treacă, să aibă suficiente voturi să dea jos guvernul, dar asta nu înseamnă că s-a terminat războiul între ei, asta înseamnă că va continua acel război și instabilitatea politică pentru că toate drumurile constituțional, legal duc în acest moment la Klaus Iohannis. Un președinte de partid, indiferent că trece sau nu moțiune aceasta, care își pune propriul partid în situația de a pierde guvernarea, de a nu avea stabilitate în țara în care ai tot, președinție de Cameră, de Senat, toate conducerii de instituții importante din țara asta, nu văd cum partidul său nu-i va face un raport de evaluare, așa cum i-a făcut el guvernului. Predicția mea, pe care o repet, este că nu va prinde sfârșitul anului ca președinte PSD, domnul Dragnea.

Credeți în varianta alegerilor anticipate?

E un scenariu iarăși discutat în lumea politică pentru că nu știm ce opțiune va avea președintele Klaus Iohannis în urma consultării cu partidele politice parlamentare. Din păcate ceea ce face acum PSD este ca la șase luni după alegeri, să întoarcă cu fundul în sus toată situația politică din România. Pe noi, într-un fel, ne avantajează faptul că se redeschide jocul, însă din punct de vedere, repet, al investițiilor, al stabilității economice, al monedei, vorbim despre o instabilitate care ne va afecta pe termen mediu și lung. Şi, da, scenariul alegerilor anticipate este un scenariu care stă în picioare, depinde ce va reieși din consultări, depinde ce opțiune va avea președintele Klaus Iohannis care este, iar acest lucru evită domnul Dragnea să îl spună, realitatea crudă, domnul președinte Klaus Iohannis este în cel mai bun moment politic de la începerea mandatului domniei sale. Are toate pârghiile la îndemână, după ce PSD-ul se va hotărî ce va face la moțiunea de cenzură, să impună o soluție pe care o consideră favorabilă pentru România.

Dacă se ajunge la alegeri anticipate, este PNL pregătit pentru acest lucru? În prima jumătate a anului, fiind ocupat cu alegerile interne, PNL a lăsat impresia că nu prea a fost în Opoziție.

Aveți dreptate. Am avut de suferit în această primă jumătate de interimat, de insecuritate și în interiorul partidului, am avut de suferit și evident că nu am făcut opoziție așa cum ar fi trebuit să facem. Nici nu aș vrea să văd un PNL care crește artificial din pricina votului de nemulțumire pentru PSD. Cred că e loc să ne ocupăm de toate lucrurile, adică să facem și reideologizarea partidului, să ne ocupăm de proiecte de substanță, pentru că PNL nu trebuie să trăiască doar ca partid de Opoziție, ci să trăiască de sine stătător, separat de ce se întâmplă în PSD. Da, cred că în puțină vreme vom fi pregătiți să intrăm în alegeri anticipate, dacă este cazul, momentul cheie esențial era să trecem de acest Congres ca să dam legitimitate și dacă am un regret este că nu am reușit să îmi conving colegii cu mult timp înainte să organizăm acest Congres mai repede și cred că, evident, trebuie să ne ocupăm de muncă de mâine, sau de azi deja.

Ar fi oportun pentru PNL să vină la putere acum sau ar fi mai potrivit, strategic vorbind, să lase PSD-ul să se erodeze?

E o întrebare foarte bună. Întotdeauna îți pui problema dacă șase luni a fost un interval suficient ca PSD-ul sau ca electoratul să vadă cât de mincinos a fost programul lor de guvernare, pentru că spunea cineva într-un interviu zilele trecute un lucru foarte corect: indiferent ce Guvern ar veni din partea PSD nu va ține pasul cu programul de guvernare pe care l-au promis în campanie electorală. Cred că ar trebui să fie o discuție foarte serioasă în interiorul partidului dacă în momentul acesta suntem sau nu suntem pregătiți de guvernare. Eu, ca om politic, vă spun că întotdeauna un partid politic pentru asta muncește, pentru asta își desfășoară activitatea ca să ajună la guvernare. Nu cred că este un moment mai prost sau mai bun, pentru că noi avem un program de guvernare făcut, explicat, poate nu suficient, dar un program de guvernare realist, realizat pe cifre și pe o economie sustenabilă, dar va fi o decizie politică care ține cont de mult mai mulți factori ca să pot să dau eu un verdict acum, chiar și în notă personală. Avem resursă umană foarte bună care poate oricând să ocupe un cabinet guvernamental.

Puteți să ne dați câteva exemple, pentru că impresia generală este că PNL se confruntă cu o criză de lideri?

Sunt foarte mulți oameni și parlamentari noi de exemplu care ar putea oricând să ocupe un portofoliu de ministru. Și nu am să ezit să vă dau nume, pentru că sunt oameni care pot confirma într-un funcție de ministru. Vă dau doar câteva cu titlu de exemplu. Vă dau de la Senat câteva nume, un Florin Cîțu, care este vicepreședinte pe economie acum și care este un extraordinar bun expert în domeniul financiar – economic, poate fi oricând un ministru bun la Economie, Finanțe. Carmen Hărău care e un senator extraordinar de bun și care a muncit pe legea salarizării, portofoliul Muncii poate oricând fi deținut de domnia sa fără niciun fel de problemă. Să vă dau câteva nume de la Cameră: Dan Vâlceanu care este președintele de la PNL Gorj, care este cu o expertiză bună tot pe economie, Energie – Florin Roman de la Alba este deputat, este un om pe administrație extraordinar de bun, Ilie Bolojan care a mai fost într-un cabinet executiv, Marian Petrache, iarăși foarte bun pe administrație, Florica Cherecheș de la Oradea. La fel domeniul educației, Adriana Săftoiu este un om cu o expertiză foarte bună, Cătălin Predoiu. Deci sunt oameni buni, dar care poate au fost ușor timorați de această fuziune greu realizabilă și vă spun un lucru, s-a pornit într-adevăr cu un entuziasm foarte mare atunci la prezidențiale, dar din cauza unor orgolii locale s-a ajuns la acea atmosferă mai puțin bună și la rezultate mai puțin bune, însă oamenii aceștia și mulți, mulți alții pot face față oricând într-un Executiv.

Pentru alegerile prezidențiale din 2019, PNL-ul ar trebui să meargă cu Klaus Iohannis?

Nu există niciun fel de ezitare din partea PNL, prin toți liderii partidului, prin toate vocile, prin vocea noului președinte al PNL, prin vocea lui Cristian Bușoi care a fost contracandidatul domniei sale la aceste Congres, este o certitudine. Ne vom bate fără ezitare și cu toată energia pe care o avem pentru ca președintele Klaus Iohannis să își reînnoiască mandatul. A demonstrat, cel puțin la doi ani jumătate de bilanț acum, că este un factor extraordinar de stabilitate și de coerență politică internă și externă. De altfel, e singurul om care mai poate să dea întotdeauna, în orice moment de criză, speranța că acea criză va fi depășită și garanția de stabilitate în fața oricărui partener.

Tot legat de Klaus Iohannis, credeți că PSD chiar urmărește suspendarea acestuia?

S-a reîncălzit tema. Ați văzut că de două zile se rediscută în laboratoarele PSD și evident vedem că tot scapă pe surse aceste informații, se reîncălzește această temă, crezând că vreodată președintele va fi impresionat de această amenințare a PSD-ului. Nu cred că este impresionat de această amenințare, nici noi nu suntem impresionați, însă este un alt fel de exercițiu de retorică PSD care aruncă și mai mare doză de instabilitate în România și de incertitudine, pentru că nu ai voie, când ești președintele Camerei, când eşti președintele Senatului, când ești șeful Guvernului, când ești șeful celui mai mare partid din România, nu ai voie să te joci, nici măcar pe surse, cu genul acesta de scenarii care aruncă un mare con de umbră asupra României.

Niciun liberal nu se va duce la PSD

Duminică seară, Liviu Dragnea a luat parlamentarii PSD și i-a închis într-un hotel, ce părere aveți despre această strategie a președintelui PSD?

E un semn de nesiguranță. În realitate e un semn de nesiguranță, dar nu faptul că și-a adunat parlamentarii și i-a sechestrat prin camere de hotel, ci faptul că am văzut un lucru care din păcate nu a fost sancționat deloc, nici de media, nici de opinia publică. S-a apropiat să cumpere parlamentari. Păi dacă îl auzi pe domnul Liviu Dragnea în campanie care ne explică cum e cu traseismul, că ce rău, că ce urât e, că ce puturos și mirositor este traseismul politic, dânsul „neștiind ce este acela traseism politic” și astăzi ia parlamentari de la partidul domnului Traian Băsescu pe care îi regrupează în pesediști sadea, mie asta îmi miroase a frică. Dar nu este primul semn de frică, pentru mine este un semn clar de teamă și procedura neregulamentară în care s-a desfășurat citirea moțiunii. E prima data în istoria Parlamentului României când se lucrează duminica. Este prima dată când nu se respectă articolul din Regulamentul comun al Camerei și Senatului, de bine de rău, vrei să îți pici propriul Guvern pentru că nu a îndeplinit programul de guvernare, dar trebuie anunțat ca să poată participa la citirea moțiunii. Sunt foarte multe încălcări ale regulamentelor, practic nu e doar o criză politică, e și o criză legală, constituțională. PSD crede că dacă forțează regulamentele depășește mai repede acest moment de criză, aș zice eu, fără precedent și de dragul unui singur om.

Pe surse, au apărut informații că se cumpără parlamentari și de la PNL.

Am auzit. Da, am auzit asta. Știți de când se spune asta, de un an de zile. Fiecare moment cheie în activitatea parlamentară, la fiecare vot mai importat se tot spune că din cauza faptului că nu s-a finalizat fuziunea în interiorul PNL, că în funcție de cine va câștiga Congresul, ceilalți vor pleca. Eu am convingerea că nici un coleg din PNL nu se va duce la PSD, pentru că așa cum PSD se află în cel mai prost moment politic, așa PNL se află în cel mai bun context în acest moment, și rațional, dacă nu vorbim de afectul care ar trebui să se lege de acest partid care te-a făcut parlamentar, rațional nu există pentru nimeni un motiv pentru care te-ai asocia cu PSD-ul acum.

Un pronostic pentru votul pe moțiunea de cenzură împotriva guvernului Grindeanu?

Cred că este doar începutul unui război cu foarte mulți morți politici în câmpul de bătaie în PSD.

Niciun om de valoare în societatea românească n-ar trebui să fie ținut pe margine de PNL indiferent că îl cheamă Dacian Cioloș sau că are alt nume. Cred că dacă vreodată dânsul va hotărî să capete contur politic își va regăsi locul firesc între membrii PNL.

Eu nu știu dacă după moțiune, chiar dacă va trece, PSD va avea guvernarea. În teorie, există, bineînțeles și varianta în care PSD pierde guvernarea, însă ce știu sigur este că domnul Dragnea nu va mai avea zile multe în conducerea PSD.

Orice deznodământ de etapă va fi, pentru că nu va fi finalul, constituțional știm că urmează multe alte etape, cred că vor pierde mulți din PSD și partidul în sine pe mâna domnului Dragnea.