Chef Scărlătescu are o pasiune care datează... de la grădiniță! Aproape a lansat o modă

De câțiva ani e văzut mai mereu purtând încălțări de culoare roșie. Pantofii colorați au devenit aproape o marcă a simpaticului chef Scărlătescu, iar în timpul filmărilor pentru cel de-al treilea sezon „Chefi la cuțite”, care începe la Antena 1 din 13 februarie, juratul a fost plăcut surprins să vadă că aproape a lansat o modă: mulți concurenți i-au urmat exemplul și s-au prezentat la preselecții cu pantofi roșii. Puțini sunt însă cei care știu că această pasiune a chefului datează... de la grădiniță!

· Când ai început să porți încălțări roșii și de ce îți plac?

Prima dată am purtat încălțări roșii la grădiniță. Toți cei din generația mea, cei născuți prin anii ’70 știu că pe vremea noastră la grădiniță purtam niste cipici. Iar eu am fost norocos atunci și deși de-a lungul timpului n-am avut ocazia sau, de multe ori, posibilitatea să colecționez panofi, de ceva timp am zis că vreau să-mi surâdă iar norocul. Și uite așa, de vreo trei ani, m-am întors la pantofii roșii. Am început să îi port iar, am tot adunat mai multe perechi și uite așa am ajuns ca ei să reprezinte un soi de marcă a mea. Plus că e și o mică suprstiție la mijloc, dacă vrei.

· Câte perechi ai?

Știți că bărbații nu-și numărăr niciodată pantofii sau cămășile, nu? Să tot fie vreo 7, 10 perechi. Am și cumpărați, dar și făcuți pe comandă.

· Nu sunt greu de asortat?

Deloc. Cel puțin în cazul meu, nu. Pentru că eu am o vestimentație cenușie, port ori albastru, ori negru. Și astfel e foarte ușor să îi asortez, sunt pata mea de culoare.

· Ce sfaturi şi recomandări ai în ceea ce privește purtarea cu stil a pantofilor roșii – cum să fie pantalonii, cămașa, haina... dacă merg la ținute casual sau mai elegante etc.

Dacă ați dori un răspuns adecvat, ar trebui să vorbiți cu niște specialiști în domeniu, poate ar trebui să-i întrebați pe prietenii mei, Răzvan Ciobanu, Stephan Pelger și Cătălin Botezatu. J Eu mă îmbrac doar ca să mă acopăr, nu am făcut mare caz din asta niciodată. La un moment dat o revista m-a trecut la rubrica lor „bine îmbrăcați”. Am râs cinci zile de mine. J

· Sezonul acesta ai avut și concurenți la „Chefi la cuțite” care au vrut să te impresioneze și au venit cu pantofi roșii.

Am fost surprins de faptul că eu aș putea da vreun trend – după bucătărie - și în materie de încălțări. Am fost plăcut surprins de oameni că au vrut să se facă remarcați prin accesoriul pe care îl port eu, pantofii roșii.