Clotilde Armand: USR trebuie să fie un loc unde și elefanții se simt bine

Clotilde Armand şi-ar dori ca USR să devină un partid mare, în care chiar și „elefanți” politici de genul fostului premier Dacian Cioloş să se simtă bine. Vicepreședintele USR nu s-a decis încă dacă va candida împotriva lui Nicușor Dan la Congresul din luna mai. Franţuzoaica se opune însă ideii ca USR să rămână un partid „ca între prieteni”. Liderul charismatic al USR respinge o alianţă cu PNL, susţine că partidul este condus deocamdată de oameni din fostul USB şi îşi exprimă fără ocolişuri obiectivul: să devină primar al Sectorului 1 la viitoarele alegeri.

Ce ne puteți spune despre atmosfera din USR?

Să știți că suntem un partid în care se dezbate foarte mult și discutăm foarte mult, pentru că suntem un partid de oameni care au idei, oameni care au idealuri, care au principii și discuțiile despre valori sunt extrem de importante, sau despre ce fel de partid suntem, care este baza principială, vrem să fim un partid care să fie construit exclusiv de jos în sus, sau suntem de acord să primim personalități care nu au strâns semnături și au distribuit flayere, vrem să fim un partid care rămâne cu idei foarte diverse sau vrem să avem o doctrină un pic mai bine definită.

Ați expus niște variante de viziune pentru USR, dumneavoastră către ce viziune optați?

Obiectivul meu a fost mereu să vorbesc cu cât mai mulți oameni, și asta îmi place, și să îi conving să vină în USR. Eu vreau o platformă extrem de deschisă, în niciun caz să spunem că primii veniți, primii serviți. Nu! Să fim deschiși la cât mai mulți oameni competenți care împărtășesc valorile noastre, pentru mine nu are importanță dacă a început de jos cu semnături, eu cred că fiecare are modul lui de a contribui și nu trebuie să avem niște standarde rigide. De când m-am implicat, mereu am adus foarte mulți oameni și asta vreau să fac în continuare. Suntem un partid mic, trebuie să devenim un partid foarte mare. Avem obiective mari! Pe partea de administrație locală, am un obiectiv. Obiectivul meu este ca în 2020, în trei ani, să avem zece primari USR, dintre care și eu! Și în 2024, în șapte ani, să avem 30 de primari USR. Pentru asta, vă dați seama, trebuie să recrutez foarte mult, să îi găsesc pe acești viitori primari, trebuie să creezi filiale mult mai multe și în partea rurală a Românei și pentru asta trebuie să avem un USR extrem de deschis, care în permanență vrea să aducă oameni noi și personalități. Primar nu va fi cineva care are 20 de ani și abia a ieșit de la universitate, avem nevoie de tineri bineînțeles, dar avem nevoie și de oameni cu experiență.

Când vorbiți despre personalități, Dacian Cioloș ar fi putut fi o variantă? Nu este un elefant prea mare aşa cum a lăsat Nicuşor Dan să se înţeleagă?

Da, bineînțeles! Nu este un elefant prea mare! USR trebuie să fie un loc unde și elefanții se simt bine.

Nu vă temeți că, dacă Dacian Cioloș ar veni în USR, partidul ar deveni „partidul remorcă” al fostului premier, așa cum spunea Nicușor Dan?

Eu cred că a spune asta ar însemna că nu îi cunoști bine pe membrii noștri și nici nu îl cunoști bine pe Cioloș. Cioloș este un om de echipă și asta ține de oameni care au lucrat cu el, și nu este o singură persoană, este o echipă întreagă. Este un om de echipă, care îi pune pe oamenii lui în valoare și asta am văzut, când vorbim de Cioloș, vorbim și de alți oameni, sunt și alte persoane cunoscute în jurul lui Cioloș, el niciodată nu a intrat în luptă cu ei, adică e un om care vrea să promoveze o nouă generație și oamenii din jurul lui au loc să existe și să fie promovați și ei. Asta nu ține cont de faptul că baza partidului este o bază puternică de oameni care nu au venit aici ca să fie în umbra unor personalități, sunt oameni au gândirea lor proprie, care au valorile lor și care țin la ele și sunt gata să țipe dacă nu se ține cont. Așa că nu cred că există acest pericol.

Dacă, să zicem că, în viitorul apropiat, alți politicieni cu notorietate, din echipa lui Cioloș sau din alte partide ar vrea să vină în partid, să înțelegem că dumneavoastră le-ați deschide ușile?

Criteriul nu este să aibă sau nu notorietate, dar în nici un caz nu este un element discriminatoriu: dacă ai notorietate, nu poți să intri. Elementul important este dacă ești un om care este cinstit și vrea să schimbe România. Apoi, în funcție de competențele tale, în funcție de experiența ta, vei fi promovat de baza partidului la un loc care corespunde cu ce poți să faci pentru România.

Filialele vor să îl schimbe pe Nicușor

Credeți că actuala conducere a partidului, dacă va fi aceeași și după Congres, va deschide ușile partidului și pentru alții?

Actuala conducere este una care vine mai mult din USB, din epoca în care eram prezenți numai la nivel de București, acum suntem la nivel național, cu 42 sau 43 de parlamentari, nu avem cum să menținem numai o echipă de conducere din București. Este extrem de important să aveam acolo și oameni din Transilvania, din Oltenia, din Moldova, și nu vă faceți griji, eu voi avea grijă să fie prezenți.

Unii lideri PNL încă mai vorbesc despre unificarea dreptei, cum vă poziționați față de această idee?

Eu, personal, am fost mereu împotriva unificării cu PNL și în campania de anul trecut. Nu mi-a plăcut că am susținut același om, îmi plăcea de domnul Cioloș, dar faptul că el era candidatul PNL și al nostru pentru mine era o mare problemă. Vreau să vă spun că, eu personal, dacă nu sunt acum primar al Sectorului 1, este din cauza faptului că PNL-ul s-a aliat cu PSD-ul. S-au aliat și în timpul campaniei, pentru că trebuia să se retragă PNL-ul din cursă, și s-au aliat și după vot, când noi neputând fi prezenți în toate secțiile de vot și am cerut renumărarea voturilor și PNL-ul s-a opus. Așa că pentru mine, PNL-ul este în continuare un partid din sistem, este un partid care în continuare nu s-a reformat, un partid care are un drum de parcurs foarte important înainte să fie o opțiune valabilă și în continuare, eu personal și USR, vom pune o mare presiune asupra partidului ca să participe și el la reînnoirea clasei politice.

Ați adus aminte de campania de la Sectorul 1, atunci Daniel Tudorache v-a oferit postul de viceprimar pe care l-ați refuzat. Regretați decizia luată?

Nu. Nu regret. Sunt o persoană care mereu menține ce am spus, pentru că în momentul în care spun și decid ceva în plan pe termen mediu, și nu îmi schimb planul meu. Planul meu, l-am spus mereu, este să devin primar al Sectorului 1. Până în momentul în care voi ajunge primar vreau să rămân o profesionistă.

Susținută de filiale, Clotilde nu refuză categoric șefia USR

Momentan, doar Nicușor Dan și-a anunțat intenția de a candida pentru președinția partidului. Credeți că va mai apărea și un alt candidat?

Nu știu ce să vă zic. Vom vedea. Cum am spus și mai devreme suntem un partid democratic, eu încurajez toate candidaturile. Eu personal am anunțat că sigur voi candida pentru a fi vicepreședinte, pentru că mi se pare că administrația locală trebuie să fie un „focus”, trebuie să fie un obiectiv clar al USR-ului. Numai în calitatea de vicepreședinte voi putea susține cel mai bine această poziție. Nu știu dacă mă voi prezenta la alegerile pentru a fi președinte, exact pentru motivele pe care le-am spus până acum. Vreau să mențin activitatea mea profesională.

Dar vi s-a propus să candidați pentru președinția USR? Adică, ați avut discuții cu liderii de filiale care să vă fi spus că își doresc să candidați?

Puneți problema exact cum trebuie. Adică trebuie să fie un proiect de echipă. Proiectul meu de echipă pe partea de administrație locală, unde echipa cu care lucrez este extrem de implicată, nu numai la nivel de București, nu numai la nivel de Sector 1, dar și în teritoriu. Acum două săptămâni eram la Sibiu, pentru a discuta cu echipele din Sibiu cum se analizează un buget local și am făcut work-shop-uri cu echipe din tot teritoriul pentru acest lucru. Echipa aceasta are nevoie de susținere la nivel de cel mai sus al partidului, cred că vicepreședinte este suficient. Nu știu dacă e nevoie de mai mult.

Am înțeles, însă întrebarea era dacă oamenii din teritoriu v-ar dori acolo, am înțeles că nu vreți să candidați, dar ce vrea baza?

Eu cred că baza ar vrea această dezbatere de viziune și ar vrea ca din exterior aceste dezbateri să nu fie văzute ca niște certuri. E foarte neplăcut faptul că se interpretează greșit ce se întâmplă în USR. Fiind un partid transparent, nu știu cum, probabil face parte din felul nostru de a fi, dar tot ce se discută ajunge în presă și atunci trebuie să ne obișnuim să fim extrem de transparenți, exact așa cum am fost eu cu cartea mea, am spus totul într-un mod transparent pentru că oricum se va afla și mai bine le spun eu așa cum au fost. Avem dezbatere…aceste dezbateri sunt sănătoase, sunt bune… mai ales românilor, le place foarte mult să discute, le place foarte mult dezbaterea și atunci nu sunt certuri, sunt dezbateri. Oamenilor de bază l-ar plăcea faptul ca aceste discuții să fie văzute și din exterior ca ceva constructiv. Face parte din felul nostru de a fi, discutăm lucrurile și nu avem un șef așa care ca un dictator ne impune viziunea lui. Nu. Nu suntem așa.

S-a zvonit că ați face echipă cu Cristian Ghinea, întrebarea mea este una ipotetică, dacă Cristian Ghinea ar decide să candideze împotriva lui Nicușor Dan la Congres, l-ați susține?

Nu știu ce să vă zic… știți cum e cu dacă, dacă, dacă putem să construim complet altceva decât se va întâmpla și atunci sunt speculații care nu ne ajută foarte mult. Eu cred că dezbaterea nu este între oameni, ci este între viziuni și atunci o sa vedem care este viziunea care se va potrivi cel mai bine cu ce vrem să facem din USR. Dacă unul zice că vrea un USR mic și închis și altul zice un USR mare și deschis, eu votez cu el care spune că vrea un USR mare și deschis.

Trei dintre colegii dumneavoastră, printre care și Cristian Ghinea, propun ca Secretariatul General al USR să fie format din oameni care nu vizează neapărat o carieră politică, un fel de „tehnocrați”. Cum vi se pare, credeți că ar fi util pentru USR?

Mi se pare că suntem o mare echipă cu viziuni diferite, ca echipa să funcționeze, totuși sunt mii de oameni care trebuie să discute, să construiască ceva, ca echipa asta să funcționeze trebuie ca cei care o gestionează să nu fie percepuți ca fiind dintr-o tabăra sau o altă tabără, dintr-o platformă sau altă platformă, sau oameni care au un obiectiv politic personal sau colectiv. Este foarte important ca oamenii care sunt un fel de administrator să fie pur și simplu un ajutor pentru toți. Noi ținem foarte mult la ideea de a preveni conflictele de interese și a avea un cod etic extrem de important. Acest cod etic nu se aplică doar la problemele de bani, ci se aplică și la problemele de idei.

Ați stabilit cum se va organiza Congresul?

Să știți că nu pot să vi le dau pentru că suntem încă în discuție. Ce pot să vă spun este că în primele zile se va vota Statutul, vor fi două sau trei variante de statut care vor fi dezbătute și va fi votat. Un exemplu ar fi vom pune la punct un sistem în care fiecare membru să poată să voteze, asta mi-ar plăcea mie foarte mult, dar vedeți nu toată lumea are aceeași părere, sau nu. E un exemplu. Și apoi se va trece la alegerea Biroului Național.

Prioritățile Sectorului 1: cadastru, educație și sănătate

Clotilde Armand și-a propus ca în patru-cinci ani, Sectorul 1 să aibă cadastrul făcut pentru tot domeniul public. Din postura de consilier local, Clotilde a negociat includerea cadastrului în bugetul de investiții, menționând că este vorba de o sumă mare, care însă nu va fi cheltuită toată anul acesta, ci numai o mică parte care va fi alocată organizării licitaților necesare. În ceea ce privește educația, liderul USR își dorește ca de la ora 8 la ora 17, toți copiii din Sectorul 1 să fie sub responsabilitatea administrațiilor locale, iar pentru a realiza acest lucru spune că este necesară sporirea capacității școlilor din zonele supraaglomerate. Referitor la sănătate, Clotilde Armand consideră că obiectivul Consiliului Local este să construiască un spital de urgență în Sectorul 1. Ea a precizat că în acest moment se poartă discuții cu Ministerul Sănătății despre ce rol regional ar avea un astfel de spital.