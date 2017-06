Crin Antonescu: Orban ar fi o variantă greşită pentru PNL, Buşoi e pregătit să fie prim-ministru

Karina Knapek/Intact Images





Retras din viaţa politică, fostul preşedinte PNL Crin Antonescu a oferit un amplu interviu pentru Jurnalul Naţional. În pragul Congresului PNL, Antonescu susţine că Ludovic Orban ar fi o variantă greşită pentru liberali, iar europarlamentarul Cristian Buşoi ar putea fi într-o zi prim-ministru. Fostul lider USL a mai vorbit despre relaţia PNL cu preşedintele Klaus Iohannis, blaturile liberalilor cu PSD şi fuziunea cu pedeliştii, punctul sensibil al discuţiei fiind „pactul cu diavolul” făcut de PNL prin intrarea în Uniunea Social-Liberală.

Ce faceți acum că v-ați retras din viaţa politică? Cum decurge o zi obișnuită din viaţa dumneavoastră?

Nu fac nimic care să fie de interes public și lucrul pe care îl savurez cel mai mult în actuala mea situație e tocmai acesta că pot avea o viață privată. În linii mari preocupările mele sunt legate de citit, de studiat niște lucruri pe care de ani de zile doream să le aprofundez și pe care nu am avut răgazul să le adâncesc.

Nu vi s-a făcut dor de agitația de pe scena politică?

Nu, nu mi s-a făcut dor și nu mi se va mai face pentru că este o agitație, din păcate, în cea mai mare parte sterilă și căreia eu i-am plătit tribut mulți, mulți, foarte muți ani, poate prea mulți.

Cristian Bușoi a spus că noua conducere a PNL ar trebui să se consulte cu liderii vechi. V-a nominalizat pe dvs., pe Valeriu Stoica şi pe Teodor Stolojan. V-aţi întoarce măcar ca sfătuitor?

Răspunsul este categoric nu, nu există din punctul meu de vedere întoarcere în niciun fel de împrejurare, în niciun fel de condiții. Este o decizie la fel de fermă ca aceea pe care am luat-o atunci când am intrat în politică și motivele sunt clare și definitive. Ce va face în această privință domnul Bușoi, dacă va deveni președinte al PNL este problema domniei sale. Oricum consultarea cu cineva nu înseamnă implicarea sau întoarcerea acelui cineva în politică sub nicio formă.

V-ați exprimat sprijinul pentru candidatura lui Cristian Bușoi. Ce v-a făcut să îl susţineţi?

Două lucruri în principal, primul orizontul politic al lui Cristian Bușoi, cu adevărat unul european. Dacă există un păcat fundamental al politicii românești în ultima lungă perioadă este incapacitatea de a se racorda cu adevărat, nu formal și nu de nevoie, la politicile europene, la problematica europeană, la ceea ce înseamnă șansele și destinul acestei comunități mai largi, din care România din fericire face parte. Principalul atu al lui Cristian Bușoi este tocmai experiența și capacitatea de a intra în acest orizont. Politica românească și partidele, și PNL, în orice caz, are nevoie de așa ceva și nu de aceeași cantonare în trecut, de aceeași întoarcere cu spatele la realitățile care contează și de aceeași meschină până la urmă înțelegere a politicii pe spații mici și marginale. Al doilea element, și asta e o apreciere strict personală, ține de faptul că l-am văzut pe Cristian Bușoi în diferite momente, în diferite etape din istoria acestui partid și de fiecare dată, el, spre deosebire de alții, a fost un personaj, un actor politic în interiorul acestui partid onest și eficient.

Înţeleg de aici că Ludovic Orban ar fi o alegere greșită sau aveţi pur şi simplu o simpatie pentru Cristian Bușoi?

Da. Eu cred că Ludovic Orban ar fi o alegere greșită, dar nu am să vă spun mai mult, pentru că nu stă în obiceiul meu să îmi critic colegii, indiferent de părerile pe care le am. Categoric însă cred că este o alegere greșită și dacă am spus înainte de ce îl prefer pe Cristian Bușoi, faptul că aceasta este competiția îmi întărește convingerea că el al trebui să fie ales.

În ultima perioadă, mai mulţi lideri din primul eşalon al PNL au acuzat blaturile făcute de-a lungul timpului cu PSD. Cum comentaţi acest lucru?

Eu nu mă pot pronunța asupra acestor lucruri pentru că nu mai eram activ în partid în nici un fel. Eu cred că acest tip de acuzații nu fac bine nimănui, indiferent câtă justificare au, cred că sunt expresia a ceea ce spuneam mai înainte, aceeași preocupare îngustă, limitată, marginală, pentru lucruri care nu contează și cred că soarta partidului nu stă în asemenea, să le spunem cu ghilimele sau nu, denunțuri întârziate. Dacă cineva era nemulțumit de ce se întâmplă la momentul acela în campanie pentru locale sau pentru generale, ar fi trebuit să spună atunci și să acționeze atunci. Acuzațiile astea acum nu sunt decât niște elemente dintr-o panoplie demagogică de joasă factură.

Bun, dar din cât îi cunoașteți pe liderii liberali, credeți că aceste blaturi au existat?

Nu știu, eu am asumat și am fost susținut de întregul partid o alianță la vedere, deci nicidecum un blat, din împrejurări și din motive care se cunosc foarte bine, nu am făcut niciodată un blat în politică și nu am cum să știu ce s-a întâmplat în detaliu.

“PNL poate tinde la 45%”

Prima sesiune parlamentară e aproape de final. Sunteţi mulţumit de modul în care face PNL Opoziție?

Cred că e greu de spus înainte de toate cine e în Opoziție în România și la ce e în Opoziție, iar în ce privește PNL-ul cred că nu putem să apreciem după această sesiune pentru că în mod evident atenția oamenilor a fost monopolizată de această campanie internă și de apropierea acestui Congres. Cred că vom putea să evaluăm după ce PNL-ul va avea o conducere aleasă printr-un Congres și probabil toamna acestui an ne va arăta care este noua față și noua forță a partidului.

Candidaţii la şefia PNL vorbesc despre un bazinul electoral situat undeva la 45%. Este o estimare realistă, având în vedere scorul sub 20% de la ultimele alegeri?

Este o aspirație legitimă pentru un partid care revendică, pe bună dreptate, monopolul aproape în zona de centru-dreapta și dreapta a electoratului. Pe de altă parte, avem de a face cu fuziunea a două partide ale căror bazine, separat luate, n-au depășit, cu anumite excepții, 20% și e complicat de făcut suma lor, pentru că, să nu uităm, pe parcursul ultimilor zcece ani, până în 2014, aceste două partide, PNL și PDL au susținut lucruri cu totul deosebite, ba chiar contrare. S-au poziționat ca adversari, au parcurs părți diferite ale baricadei în momente cheie ale istoriei recente a României și atunci sigur că e dificil să le însumezi electoarele construite în niște ani dintr-o simplă operațiune aritmetică. Eu cred că se poate tinde către această cifră doar în baza perspectivei, în baza unui nou proiect și în baza unor noi teme pentru că, încă o dată o spun, dacă socotesc că există un avantaj decisiv pentru alegerea lui Cristian Bușoi, este tocmai faptul că îl văd ca pe un om al viitorului, ca pe un om gata să pornească, nu de la zero, pentru că nu se poate niciodată, dar să pornească cu gândul spre viitor construcția partidului în această nouă fază și în fond a acestui nou partid, pentru că este un partid cu oameni cu multă experiență, care a reunit două partide cu istorie, unul foarte lungă, dar și celălalt PD-ul cu o istorie de două decenii și mai bine, și dincolo de faptul că e vorba de branduri de istorii însumate, este într-un fel un partid nou pentru că trebuie să se confrunte cu această perspectivă. Aceasta este după părea mea marea miză a noului președinte și a noului for de conducere a partidului care vor fi aleși în Congresul apropiat.

Ați adus aminte de vechiul PNL și vechiul PDL. Credeți că fuziunea dintre cele două partide s-a încheiat cu succes? Din afară se văd încă anumite fracturi între cele două tabere.

De la distanță, cred că din punct de vedere administrativ, lucrurile s-au așezat. Cred însă că rămâne, și am spus-o de la început, rămâne foarte important să se clarifice anumite poziții și anumite interpretări asupra unor evenimente importante din istoria recentă, pentru că repet, au fost poziții contrare, au fost acțiuni contrare și până la urmă acest lucru nu poate fi ascuns după un preș, nu poate fi ignorat, îl țin minte și actorii politici, îl țin minte și alegătorii, îl țin minte toți. Deci din punctul acesta de vedere, cred că va trebui să aibă curajul, și unii și alții, să spună da, acolo a fost așa și dincolo a fost așa, pentru că altfel va rămâne un fel de fisură care poate dăuna acestei construcții.

„USR şi-a dezamăgit susţinătorii”

Având în vedere că tot apar forțe antisistem, mă refer la USR, la un eventual partid al lui Dacian Cioloș, credeți că acestea ar putea să depășească PNL la următoarele alegeri?

Nu știu, dar nu cred. Mai întâi că nu am nici un element să numesc astfel de formațiuni, cel puțin din ce am văzut până acum, antisistem, aș spune dimpotrivă. În al doilea rând, iată am avut cazul USR-ului, care a obținut un rezultat foarte spectaculos, chiar dacă este vorba de o singură cifră, un rezultat foarte spectaculos pentru un partid nou venit, vorbesc de alegerile parlamentare, și desigur și locale în București, după care extrem de repede cred eu, și-a dezamăgit și cei mai înfocați susținători, pentru că nu a reușit, cel puțin până în acest moment, să treacă, nu doar cu succes, dar cu minimă demnitate, pragul de la critica din stradă, care este legitimă și e binevenită, la acțiunea politică în Parlament, în spațiul politic și așa mai departe. Și cred că această dezamăgire își va spune cuvântul. Eu nu văd perspectiva ca aceste forțe să poată concura în termeni reali PNL pe ceea ce se numește, oarecum impropriu, partea dreaptă a eșichierului politic.

În interiorul PNL se discută în prezent despre mutarea discursului de pe tema luptei anticorupţie pe teme economice. Credeți că este momentul să se renunțe la tema Justiției?

Eu cred că e o idee cât se poate de corectă, aceea exprimată clar și în moțiunea lui Cristian Bușoi, de a reechilibra în raport cu aceste teme. Aș adăuga că nu este vorba numai de economie și de Justiție, există și alte teme, teme de dezvoltare sunt sigur legate de tema economică, au specificul lor chestiunile legate de educație, de sănătate, de infrastructură, pentru că economia eventual îți produce bani, dar rămâne foarte important ce faci cu acești bani dacă îi ai. Deci echilibrarea acestor teme este binevenită, iar în ceea ce privește tema Justiției nu poate fi ocolită și nu trebuie ocolită, dar cred că ea trebuie ușor pusă în alți termeni, în sensul în care oamenii politici, forțele politice trebuie să își asume responsabilitatea și autoritatea de a elabora principii și politici publice în acest domeniu. Dacă vom avea în continuare politicieni și partide care spun noi despre asta nu vorbim că vorbește domnul procuror-general sau vorbește CSM-ul, nu va fi bine, pentru că separația puterilor în stat conferă într-adevăr un spațiu în care politica nu trebuie să intre și parchetelor și judecătorilor evident și CSM-ul sunt lucruri foarte bine stabilite pentru cine cunoaște funcționarea statului de drept, dar o filozofie și o legislație și un spirit legat de modul în care este construit și funcționează sistemul judiciar este obligația și este responsabilitatea politicienilor care iau votul oamenilor inclusiv pentru a reglementa astfel de probleme în societate.

Ce altceva ar putea să mai facă PNL pentru a bate PSD la următoarele alegeri?

Asta din fericire nu mai este deloc, dar deloc problema mea. Eu cred că doar în termenii competiției electorale se justifică această obsesie cu PSD-ul. Pe un plan mai larg sau mai înalt, tema PNL nu ar trebui să fie PSD-ul. Tema PNL ar trebui să fie corecta alcătuire și corecta funcționare a societății românești, a instituțiilor românești. Corectă în raport cu standardele autentice ale Europei. Standarde care ele însele sunt într-un fel sub un asediu și care trebuie apărate și din România și în România. Asta cred e tema mare a unui partid mare și nu raportarea permanentă și pe viață și pe moarte la un alt partid, care între noi fie vorba, vedeți prea bine e vai de capul lui și ăla. Mă refer la PSD.

Vai de capul lui, dar chiar şi aşa, cu 600.000 de oameni în stradă, e primul în toate sondajele...

Este în sondaje și mai mult decât în sondaje a câștigat cu un scor record și istoric pentru el, dar marea lor problemă și de fapt marea problemă a celor care i-au votat este ce fac, mai ales ce nu sunt în stare să facă cu acest vot enorm pe care l-au primit, până la urmă acolo se trage linia de bilanț a politicii, nu într-o victorie electorală sau într-un scor record.

Vi se pare că PSD-ul a obţinut de unul singur acest scor sau pe undeva a fost ajutat şi de PNL care nu a reușit să i se opună?

Sunt greșeli, sau poate mai mult decât greșeli pe care nu am eu căderea să le descriu și să le subliniez, pentru că au făcut-o și o fac însăși liderii PNL-ului. În orice caz, vedeți bine, că și candidații actuali la președinția partidului sunt foarte critici și bine fac cu ceea ce s-a greșit în ultima perioadă.

PNL trebuie să aibă un cuvânt în relaţia cu Iohannis

Pe cine vedeți viitorul candidat al PNL la prezidențialele din 2019? Credeți că PNL trebuie să colaboreze în continuare cu președintele Klaus Iohannis?

Eu nu cred că PNL are prea multe opțiuni în această privință. Nu cred că în acest moment, indiferent cine câștigă prezidenția PNL, se poate vorbi de un alt candidat la președinție pe care partidul l-ar putea lua în calcul și de altfel cred în continuare că investiția, dacă vreți, pe care partidul a făcut-o într-un candidat care a devenit președinte într-o circumstanță extraordinară nu trebuie risipită ușor. Ceea ce cred este că: unu, gormula realistă și în acest moment evidentă este susținerea lui Iohannis pentru un al doilea mandat, dar doi - și unu nu are sens fără doi - este că PNL trebuie să aibă un cuvânt de spus în acest parteneriat. El trebuie să îl ajute, să îl asiste pe președinte aducând elemente concrete care pot fi puse în valoare de către președintele României.

De obicei președintele unui partid, la un moment dat, e obligat să își asume o funcție, fie de candidat pentru președinție, fie de prim-ministru. Ludovic Orban sau Cristian Bușoi sunt pregătiți pentru asta?

Cred că din cei doi, cel pregătit cu adevărat pentru a fi de exemplu prim-ministru, nu candidat prezidențial, este Cristian Bușoi. Spun acest lucru, în baza experienței și anvergurii lui europene și familiarizării cu modul de a gândi al politicienilor europeni, cu tematicile care contează în Europa și în al doilea rând al faptului că dintre candidați cel care a confirmat, ce care a lăsat o mai bună și o mai puternic favorabilă impresie atunci când a exercitat o demnitate înaltă de natură administrativă a fost Cristian Bușoi, al cărui mandat chiar dacă relativ scurt în fruntea Casei de Sănătate, un loc extrem de fierbinte, a fost unul, despre care eu cel puțin n-am auzit până în prezent nici un lucru rău, am auzit doar lucruri bune.

În PNL s-a discutat şi despre schimbarea statutului astfel încât liderii județeni să poată ocupa funcţii în conducerea centrală. Începe PNL-ul să se baronizeze?

Nu aș putea spune acest lucru și sincer să fiu nici nu mi se pare important. După părerea mea, în interpretarea cea mai liberală a lucrurilor, nu văd de ce ar exista o incompatibilitate între cineva care ocupă conducerea unui organizații la nivel local și un loc în formula colectivă de conducere. Nu văd de ce, există exemple și în istoria PNL-ului și la celelalte partide din România, și la celelalte partide din Europa, există exemple diverse și de un fel și de altul, nu mi se pare că este important acest lucru. Nu mi se pare că asta ar trebui să fie preocuparea esențială a PNL în acest moment. Cred că ar trebui să trebuie să existe, repet, această gândire foarte deschisă, fiecare candidează la ce poate să câștige și la ce poate să ducă, dar, repet dacă acest lucru se leagă de nesfârșitele și tradiționalele, interminabilele mici negocieri ale unui candidat sau altul pentru a obține voturile unuia sau altuia la Congres atunci nu am făcut nimic și vom rămâne unde am fost.

Ludovic Orban a spus recent că USL a fost cea mai mare greșeală a PNL-ului și a criticat în termeni destul de duri această construcție. Cum comentați? Regretați decizia luată la acel moment?

Nu. Nu regret decizia luată și reamintesc faptul că a fost o decizie luată cu o covârșitoare majoritate. Sigur că Ludovic Orban și oricine altcineva poate rămâne la propria interpretare, propria opinie în legătură cu evenimente. Istoria este generoasă, ne dă tuturor posibilitatea să credem ce a fost bine, ce nu a fost bine și cum ar fi fost mai bine. Eu, însă, pentru că s-a folosit, am văzut și expresia „pactul cu diavolul”, aș face cu modestie aprecierea că nu e bine să folosim cuvinte mari și să amestecăm noțiuni ca „Dumnezeu” sau „diavolul” atât de des în micuța noastră activitate pământeană. Dacă însă insistăm pe termenul asta, pentru mine la momentul respectiv „diavolul” se numea o putere și mă refer la sistemul lui Traian Băsescu care, probabil a constatat și Ludovic Orban, măcar acum, dacă nu atunci, dar eu cred că de atunci. Se vede pentru toată lumea abia astăzi ce a însemnat, abuzuri, cu adevărat mare corupție, încălcarea grosolană a drepturilor și regulilor democratice și față de această situație istorică datoria PNL și interesul PNL era să reziste, era să se opună, era să ofere o alternativă pe care nu o putea oferi singur și acesta a fost motivul fundamental pentru care s-a constituit alianța cu pricina. Eu cred că printre altele vorbeam mai devreme de interpretarea oficială a istoriei de către partide, ar fi bine ca actualul PNL să se pronunțe. A fost USL-ul necesar? A fost o acțiune onestă și făcută înțelegerea noastră spre binele public, chiar dacă ea, din motive care și acelea încep să devină clare, care nu țin de noi, a eșuat? Sau a fost o eroare pe care PNL o regretă, o condamnă și de care se spală pe mâini? Eu repet și astăzi, motivele au fost solide și suficiente, intențiile mele și ale celor din PNL care m-au urmat în această acțiune au fost corecte, am fost corecți până la capăt în acest parteneriat și dacă el a eșuat poate că astăzi mai ascultându-l pe domnul Ghiță, mai ascultându-i pe alți domni de prin sufragerii, de prin vii, de pe la terenurile de tenis înțelegem de ce și din cauza cui și cum a eșuat această construcție politică extraordinară. De asemenea din punct de vedere administrativ, poate că PNL își aduce aminte că a obținut în urma acestei coaliții poziții de putere, de administrație pe care nu le-a avut niciodată și pe care și le dorise dintotdeauna.

Credeți că pe viitor s-ar mai putea crea o altă alianță între liberali şi PSD?

Probabil cu câțiva ani înainte de apariția USL-ului nimeni, nici eu, nici altcineva, nu își imagina o asemenea construcție PNL-PSD și de asemenea anvergură. Împrejurările sunt de multe ori neprevăzute, nu știu. Ceea ce însă știu este că într-adevăr astăzi nu are nici un rost o apropiere sau cu atât mai puțin o alianță cu PSD-ul pentru că există experiența eșecului PSD și repet a cauzelor pe care, repet, noi le știm extrem de bine, și există de asemenea și prestația actuală din PSD din toate planurile, prestație care nu e de natură să inspire sub nicio formă o apropiere.

O ultimă întrebare. Veţi fi prezent la Congresul PNL din 17 iunie?

Probabil nu pentru că indiferent cine va câștiga președinția partidului, distanța mea va rămâne față de partid, față de viața politică și nu aș vrea în senul acesta să las loc altor interpretări care foarte repede se nasc în România, fie și prin simpla mea prezență sau printr-un discurs. Am ținut însă, și asta nu contrazice nu nimic ceea ce am spus mai devreme, să le transmit tuturor colegilor mei convingerea fermă că sunt foarte importante aceaste alegeri și că în opinia mea fără discuție Cristian Bușoi este șansa favorabilă pentru PNL.

