Cum s-a remarcat premierul Tudose la cursurile de la SRI

Noul premier Mihai Tudose şi premierul demis Sorin Grindeanu au trecut amândoi pe la Colegiul Superior de Securitate Naţională, arondat SRI. Au făcut specializarea în ani diferiţi dar au avut acelaşi profesor: Cristian Troncota, fostul decan al Academiei Naţionale de Informaţii. „Grindeanu nu prea venea pe la cursuri. Tudose era foarte insistent, alerga după noi, după profesori, să ne ceară bibliografie, era foarte interesat”, își aminteşte despre ei profesorul Troncotă?

Mihai Tudose strălucea sau era mediocru?

Era un om foarte muncitor, conştiincios. Dacă îmi permiteţi o comparaţie, seamănă foarte mult cu preşedintele Klaus Iohannis.

Asta e de bine sau de rău?

Eu cred că oamenii care au acelaşi tip de comportament se vor înţelege foarte bine între ei. Cred că de-acum încolo, românii vor fi scutiţi de scandalurile dintre cele două palate cu care ne obişnuiserăm de ani de zile.

A fost un cursant de 10?

La noi a venit foarte preocupat, ţintit pe problema de securitate a infrastructurilor critice şi a făcut o teză foarte bună. (n.r. „Protectia Infrastructurilor Critice”, diploma de doctor, 2010)

L-aţi recomandat să facă parte din Servicii?

Nu se pune problema aşa. Un om politic nu este pentru serviciul de informaţii. Invers, da. Pentru că e special pregătit, în etape, într-o perioadă mai lungă. Mai întâi trebuie să fie foarte bun ofiţer de informaţii, apoi, dacă poate, prin calităţile lui să ajung un bun jurnalist, un bun om politic, da. Dar invers, niciodată!

Cum aţi reacţionat când a fost propus prim ministru?

Mă aşteptam. A fost şi în guvernul Ponta, şi în guvernul Grindeanu. E un om căruia nu i se reproşează nimic, i se reproşează că e modest, că e tăcut, că tace şi face. E un om cu care te poţi înţelege şi un om căruia dacă îi dai o sarcina nu se lasă până nu o rezolvă. Nu va fi un prim ministru foarte vorbăreţ, cu discursuri fulminante în parlament, probabil că va spune câteva propoziţii, va da câteva cifre şi cu asta va rezolva problema. Acesta este domnul Tudose.

A minţit în CV?

N-a minţit. A câştigat titlul de conferenţiar în urma unui examen la Academia Naţională de Informaţii. Am avut aproape două mandate de decanat, m-am confruntat cu această situaţie. Scoteam posturi de profesori şi conferenţiari la concurs, veneau 2-3 pe loc, se făcea concurs, câştiga unul dintre ei şi din momentul în care se publică în Monitorul Oficial câştigătorul concursului, acesta are 6 luni să se prezinte la post şi nu se ptrezentau pentru că interveneau diverse probleme. După 6 luni, dacă a intervenit un eveniment şi nu s-a putut prezenta la curs, noi am scos din nou la concurs dar el a rămas cu postul de conferenţiar şi e obligat să spună acolo unde a obţinut postul de conferenţiar: la Academia Naţională de Informaţii. El a rămas cu postul, l-a câştigat. E corect. Nu e singurul care a făcut lucrul acesta. La noi veneau de la MAE, de la MAI, câştigau concursurile dar nu putea să intre pentru că erau solicitaţi să plece la ambasadă sau în misiuni speciale şi le părea rău că nu se puteau prezenta. Visau să ajungă profesori universitari şi au fost tentaţi să aleagă alte direcţii în carieră. Nu e o practică, sunt nişte coincidenţe pentru că tematicile pe care noi le scoteam la concurs, spre exemplu Infrastructuri Critice, noi nu aveam un expert în infrastructuri critice şi l-am format.

Ce cursuri a făcut Mihai Tudose la SRI? Conform CV-ului, primul contact cu SRI este cursul postuniversitar absolvit în 2006 la Colegiul Superior pentru Securitate Naţională. Tudose avea pe atunci 39 de ani.

Era un curs de nivel post academic care avea ca scop cultura de securitate şi de intelligence. Eram decan în 1997, când lordul Robertson, secretarul general al NATO, într-un discurs la summitul de la Londra, a propus iniţierea unor cursuri la nivel de universitate pe probleme de securitate tocmai pentru a se consolida cultura de securitate. Spunea că fără cultură de securitate, omenirea nu mai poate fi salvată în următorii ani în faţa riscurilor grave şi menţiona terorismul şi crima organizată transfrontalieră. N-am făcut nimic altceva decât ce au făcut şi cei de la Ministerul Apărării. Imediat după cei de la MApN, am organizat şi noi un astfel de curs. În fiecare an am avut multe solicitări. Ajunsenserăm să avem mulţi candidaţi, 2-3 pe un loc.

La ce i-a folosit toată specializarea aceasta?

Domeniul economic depinde foarte mult de infrastructurile critice, i-a folosit la Ministerul Economiei. Trebuie să ştie, când promovează anumite politici, ce riscuri sunt în zona aceea. Infrastructuri critice înseamnă transport, transport de energie, de gaze naturale, transport rutier, transport feroviar. Sunt fundamentale pentru un sistem economic. Probabil că din cauza asta a fost foarte preocupat, din cauza asta s-a dus şi la Ministerul Apărării dar, vedeţi, nu-l suspectează nimeni că e omul armatei. Nu e omul armatei, omul s-a pregătit în domeniul ăla pentru o viitoare funcţie în care să-şi exploateze aceste cunoştinţe. In calitate de prim ministru are suficient posibilitatea să-şi folosească aceste cunoştinţe.

Cum îl va afecta scandalul plagiatului? A obţinut diplomă de Doctor în 2010 şi a renunţat la titlu în 2016, speriat de scandalul acuzaţiilor de plagiat care plana asupra Academiei de Informaţii.

Plagiatul nu a fost dovedit de o comisie a Ministerului Educaţiei. Din bun simţ, a decis să renunţe la titlul de doctor când au apărut acuzaţiile. Era foarte bine informat, la fel ca şi ceilalţi care au procedat la fel, că în cazul unei decizii de a renunţa din proprie iniţiativă la doctorat, aceasta trebuie să se bazeze pe o metodologie a ministerului, or Ministerul nostru, din nefericire pentru Minister, din fericire pentru ceilalţi, nu avea această metodologie.

În acelaşi an 2006, când a absolvit cursul de la Colegiul Superior pentru Securitate Naţională, care ţine de SRI, Mihai Tudose a participat şi la un curs de specializare post universitar la Colegiul Naţional de Apărare, care ţine de MApN. În 2010, a obţinut diploma de Doctor în Ştiinţe Militare şi Informaţii la Academia SRI, cu teza “Protecţia Infrastructurilor critice”. În 2013, în CV-ul noului prim ministru apare postul de conferenţiar universitar la Academia SRI dar Academia a anunţat că nu a predat de fapt niciodată. Profesorul său de la Colegiul SRI explică însă că premierul nu a mințit.