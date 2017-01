Dani Oţil şi Răzvan Simion: "Suntem doi care gândesc ca unul"

Dacă ar fi să definim prietenia, Răzvan şi Dani ar fi răspunsul. Poate şi asta a făcut ca "Neatza" să ajungă să sărbătorească 9 ani de emisie şi audienţe excelente. Noi le urăm celor doi prezentatori de la Antena 1 ca în următorii 9 ani să fie la fel de tonici, inspiraţi şi de uniţi.

Jurnalul Naţional: Tu şi Răzvan formaţi cel mai longeviv cuplu de prezentatori din România. Ce vă ţine împreună? Îţi imaginezi că fiecare o va lua pe drumul său vreodată?

Nu e un secret la mijloc, dar cred că ne-am dat seama de prin liceu că forța noastră stă în faptul că suntem doi ce gândesc ca unul. Nu m-am gândit niciodată la un drum individual. Dacă m-aș fi gândit, mi-aș fi dat oricum răspunsul în oricare din zilele în care Răzvan nu a reușit să ajungă la program.

E greu să te trezeşti dis-de-dimineaţă, şi în fiecare zi să ai un tonus bun, să ai mereu glumele la tine? Sunt zile în care ai mai lenevi, nu te simţi bine sau pur şi simplu nu ai chef de muncă?

Am depășit de ceva vreme momentul. La urma urmei, nici chirurgul nu poate opera mai prost dacă îi e bolnav cățelul.

V-aţi început amândoi cariera la Radio. Ce aţi învăţat de acolo?

Radioul e o activitate aparte. În radio trebuie să fii riguros. Înveți ce înseamnă cu adevărat minutele, ce înseamnă să lași „liniște” pe post, ce înseamnă să îți „scape lucruri”.

E greu să fii vedetă în România? Ce avantaje şi dezavantaje ai?

Vedetele sunt intangibile, sunt urcate pe un piedestal. Noi nu suntem genul. Oamenii se trezesc cu noi aproape zilnic. În prima parte a zilei sunt relaxați, se simt confortabil, iar noi ne întâlnim cu ei direct în zona lor de confort.

Se ştie că ai o relaţie specială cu copiii, că îi ajuţi cât de mulţi poţi, şi material, şi cu sfaturi, şi spiritual. De ce o faci? Găseşti sprijin în rândul prietenilor, cunoscuţilor, telespectatorilor în demersul tău?

Copiii mă încarcă. Visul meu a fost tot timpul să fiu profesor, educator. Îmi place să îi tratez ca pe oameni mari. Îmi place să îi învăț lucruri. În timp, mi s-au alăturat mulți oamani pe care mă pot baza la nevoie.

Machiaj sau noroi pe faţă? Ce preferi?

Noroi! O să îmbătrânesc și tot nu mă voi obișnui cu machiajul.

La ce nivel se situează partea plină a paharului tău? (împliniri vs neîmpliniri?)

Paharul meu a fost în 2016 foarte plin. Cred că a fost cel mai bun an al meu: profesional, sportiv, financiar, personal. Neatza&Prietenii e echipa noastră de minifotbal. Mă ocup personal de ea și pentru al doilea an consecutiv am ieșit campioana zonei (zece județe). Cu motorul a fost foarte bine, cu mașina de curse am început să mă obișnuiesc și să urc pe podium tot mai des. Am deschis un restaurant și sunt foarte mândru de ce a ieșit după 6 luni de muncă.

Eşti îndrăgostit de sport, mai ales de cel extrem. De unde această pasiune şi ce bine îţi aduce?

Mi-a plăcut tot timpul mișcarea, dar mai ales competiția. Noi nu le numim sporturi extreme. Când iei startul, te gândești doar la trasee, viraje, zone de accelerare și frânare. La adrenalină ne gândim abia acasă.

Ce le transmiţi telespectatorilor voştri la aniversarea emisiunii?

Să ne mai dea măcar încă 9 ani din viața și timpul lor.

Când plecaţi în cautarea noilor talente pentru X Factor?

Ca de obicei, plecăm în luna mai.

Răzvan: "La Neatza suntem ca la o veșnică reuniune de 10 ani de la terminarea liceului"

Jurnalul Naţional: A încercat Dani să te convingă să faci sport extrem? Când te vedem într-o cursă de enduro?

A încercat să mă momească, dar s-a prins că sunt putoros și nu are cu cine. Până când fac 40 de ani poate reușesc nu o cursă, dar măcar să stau pe motor făra să cad.

Ce înseamnă Neatza pentru tine?

Râsete, bucurie, ochi umezi, prieteni buni, anduranță, satisfacție, recunoștință.

Cum o să arate emisiunea peste 5 ani?

Cu doi prezentatori un pic mai grizonanți.

Care a fost cel mai amuzant moment din istoria de 9 ani a emisiunii? Dar cel mai neplăcut?

Mi-e greu să aleg, vă dați seama că în atâția ani s-au petrecut o grămadă de momente amuzante. Noroc că pentru asta avem arhiva de pe a1.ro. Iar lucrurile neplacute nu le ținem minte, le luăm la pachet cu cele bune. Nici nu au existat multe astfel de momente, pentru că am o super echipă ce știe să prevină chestiile cu gust amar.

Zi de zi şi an de an petreci dimineaţa alături de aceeaşi oameni. Care e relaţia cu Flavia, Vlăduţ, Amalia, Cătălin?

La început a fost ca în tabără. Acum e ca la o veșnică reuniune de 10 ani de la terminarea liceului.

Ai doi copii frumoşi şi deştepţi. Nu-l convingi pe Dani să facă şi el, mai ales că-i plac la nebunie copiii?

Fiecare dintre noi are timingul lui. La cât e de organizat, cred că știe deja și data când o să apară primul copil.

Mai ajungi în Banat, la părinţi şi la bunici?

Rar, recunosc. Pe bunica am pierdut-o anul trecut și nu prea mai am motive să merg la țară. Ai mei stau la Timișoara și ne vedem cât de des putem. Rar, recunosc.

Cum te răsfaţă Lidia?

Tot atât cât o răsfăț și eu. Avem micile noastre trucuri ca să fim „răsfățați”.

A fost greu să iei decizia de a fi din nou fericit?

Nu a fost doar decizia mea și nu am fost genul de om care să fugă atunci când a început să aibă goluri pe interior. M-am temut toată viața să rănesc oameni, să am victime colaterale în deciziile mele. Uneori, chiar și în cazul meu, pur și simplu, nu se poate.