Ela Crăciun: Mănânc dulciuri în fiecare zi

Jurnalul Naţional: Pentru cei care nu te cunosc, descrie-te într-o frază!

Ela Crăciun: Ipostazele în care mă regăsiți sunt mai multe. Pentru telespectatori, sunt prezentatorul emisiunii de lifestyle „Numai de bine” de la Antena 3, pentru soțul meu sunt “iubita”, pentru cei doi copii ai mei sunt “mami”, iar pentru cei un million de cititori ai blogului www.elecraciun.ro sunt o prietenă căreia îi pot cere sfatul.

Moment inedit, amuzant cu o persoană publică/politician pe care îl poți povesti.

Am să vă povestesc cel mai recent moment amuzant. De Revelion, am transmis în direct la Antena 3 din Piața George Enescu, iar rolul meu principal a fost să aduc vedetele în studioul nostru mobil. O seară întreagă am alergat să fac un live cu Delia, iar în momentul în care am reușit să o aduc în studio și eram cu toate pregătirile puse la punct, a intrat un calup de publicitate.

Ce faci când nu ești la TV?

Pregătesc momentele în care sunt la TV În spatele fiecărei apariții este o muncă de documentare a fiecărui subiect. Alegem cu atenție invitații și nu de puține ori alergăm din locație în locație să facem filmările pentru emisiunea Numai de bine.

Acest lucru îmi consumă destul de mult timp, dar o fac cu plăcere pentru că jurnalistul din mine cere mereu informații noi. Am nevoie să fiu la curent cu tot ce este nou și mă bucur atunci când pot împărtăși cu publicul ceea ce am aflat. Timpul meu liber este consumat, în mare parte, de activitățile celor mici. Seara facem teme împreună sau gătesc împreună cu fiica mea, Alesia.

Cu cine ai ieși la cină?

Cu Leonardo DiCaprio. Este singurul actor care nu se plafonează în rolurile alese, iar asta mi se pare o calitate extraordinară a unui om care își dorește o carieră în show business. Până la urmă, este unul dintre bărbații curajoși care aleg să își poarte cu îndrăzneală un zâmbet enigmatic în locul unui abdomen lucrat la sală.

Guilty pleasures?

Dulciurile. Cei care mă cunosc știu că aceasta este slăbiciunea mea cea mai mare. Mănănc dulciuri numai la ocazii. Problema este că am câte o ocazie în fiecare zi.