Gabriel Biriş: Clasa politică merită nota 2

gabriel biris





Deşi cifrele economice arată o Românie prosperă, realitatea din teren arată că ţara noastră merge într-o direcţie greşită. Statul pare să fie principalul vinovat de tot ceea ce nu merge bine. Pentru că nu oferă servicii de calitate. O spune avocatul şi consultantul fiscal Gabriel Biriş. Interviul face parte din proiectul Românii în anul Centenarului, un proiect Jurnalul şi Antena 3.

Vi se pare că, în ultimul an, România a evoluat în bine, în rău, a rămas la fel?De ce?

În ansamblu, cred că mai degrabă am evoluat în rău, chiar dacă cifrele privind creșterea economică arată altfel. Din punct de vedere economic, investițiile directe - atât publice, cât și private - în economie au scăzut, deficitul bugetar este la limită, deficitul balanței comerciale crește, inflația crește, leul se devalorizează. Pare că nu am învățat mai nimic din greșelile lui 2007 și 2008…

“Măsurile ciudate și de multe ori contradictorii de politică fiscală au creat extrem de multă neîncredere în capacitatea Guvernului de a guverna. Am văzut subiecte sensibile aruncate în piață fără o analiză de impact, iar unele – precum contul de TVA, chiar și adoptate în ciuda tuturor criticilor, pentru ca mai apoi să fie semnificativ corectate de către Parlament”.

Din punct de vedere social, s-au înmulțit și adâncit faliile dintre diverse categorii sociale. Încrâncenarea cu care Guvernul insistă să modifice legile Justiției fără o atentă și prealabilă discutare/explicare a măsurilor propuse a fost unul din elementele cele mai favorizante ale acestui fenomen. În opinia mea, cel mai mare rău făcut prin OUG 13 și 14, iar acum prin modul în care se discută în Parlament legile Justiției este faptul că s-a făcut aproape imposibilă o discuție serioasă cu privire la politica penală a statului român, care – așa cum spuneam încă de anul trecut - “a luat-o razna”.

Dar în ultimii 10 ani cum a evoluat România? De ce?

Per ansamblu, evoluţia este în bine. Este suficient să ne uităm în jurul nostru și o să vedem acest lucru. Ce este regretabil însă este că viteza cu care s-au îmbunătăți lucrurile este extrem de mică. S-au absorbit foarte puține fonduri europene, infrastructura este încă foarte puțin dezvoltată, iar instituțiile statului funcționează încă precum în epocă de piatră, deși România are una dintre cele mai capabile industrii IT din lume.

Cele mai îngrijorătoare lucruri, din punctul meu de vedere, în anii care au trecut sunt: lipsa interesului pentru educație, și în special pentru investiţia în educație timpurie (creșe și grădinițe), precum şi lipsa cvasitotală a interesului pentru a asigura sustenabilitatea sistemului public de pensii, sistem care va intra în colaps în maximum 10 ani, odată cu începerea pensionării “decreţeilor”. Şi emigrația masivă a populației active, emigrație generată tocmai de lipsă oportunităților acasă, este un fenomen îngrijorător, mai ales că se accentuează în special în zona clasei mijlocii.

Ce merge bine în România?

Tot ce merge bine în România ar putea să meargă și mai bine dacă statul ar oferi servicii publice de calitate. Bine merg azi industriile IT, sectorul imobiliar, agricultura.

Ce merge rău în România?

Lipsa eficienței sistemului nostru de educație este cel mai îngrijorant aspect. De aici pleacă, în opinia mea, majoritatea problemelor de care ne lovim.

“Lipsa informatizării, nepotismul și clientelismul politic în administrația publică – și deci lipsa de eficienţă a administrării, servicii publice de slabă calitate, randament execrabil al colectării taxelor și impozitelor coroborat cu numeroase excese ale instituțiilor (ANAF, IM, ISU, DSV, AFM etc.) împotriva contribuabililor onești afectează grav atât relația dintre stat și cetățean, cât și spiritul antreprenorial”.

Care credeți că este principala cauză a menținerii decalajului de dezvoltare dintre România și alte state din UE?

Corupția și incompetența decidentului politic. Derapajele populiste din ultima perioadă sunt o reflecție a acestor cauze.

Care este personalitatea care influenţează cel mai mult evoluția României în prezent? De ce aceasta și prin ce/cum anume?

Acum, evident că personajul care influențează cel mai mult evoluția - mai degrabă involuția - României este dl Liviu Dragnea. A condus PSD la o victorie confortabilă în alegeri, controlează partidul și alianța cu ALDE cu mână de fier, dar din păcate nu este în stare să guverneze eficient. În loc să caute explicația în interiorul propriei echipe - nu Soros sau statul paralel i-au băgat în program nici impozitul pe gospodării, nici impozitul pe cifra de afaceri și nici split TVA! -, caută mereu vinovații în exterior…

Populismul, inamicul numărul unu

Care este cea mai mare amenințare care ar putea influența evoluția României în următorul an? De ce spuneți asta?

Populismul. Creșteri de pensii, de salarii, pensionări anticipate cu pensii exorbitante, scăderi de impozite sunt expresia acestui trend extrem de periculos pentru viitorul țării. Lipsirea statului de resursele de care are nevoie pentru investiții, dar și pentru reacție în cazul unor amenințări externe sau interne, creşterea datoriei publice, fără ca acest lucru să se vadă în investiții care să fi crescut PIB potențial, este extrem de periculoasă atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu.

Cine credeți că ar putea schimba în bine evoluția ţării noastre în viitorul apropiat? De ce acesta/aceasta și cum anume?

Nu cred în teoria omului providențial. Nu există așa ceva. Schimbarea trebuie să vină de la fiecare dintre noi.

În care ţări aveți cea mai mare încredere? (primele cinci). Ce anume la aceste ţări vă inspiră încredere?

Fiecare stat are propriile interese. Pentru mine, un stat de încredere este statul care știe să aibă grijă de bunăstarea propriilor cetățeni, unde instituțiile funcționează eficient și unde statul nu este opresor, ci prestator de servicii publice de calitate.

Din acest punct de vedere, aș enumera Singapore, Elveția, SUA, Austria, Finlanda. Germania nu mai poate fi inclusă în listă după dezastrul creat cu migrația, iar Marea Britanie din cauza modului în care s-a ajuns la BREXIT.

În care ţări aveți cea mai puţină încredere? (primele trei). Ce anume la aceste ţări vă inspiră neîncredere?

Prin prisma răspunsului anterior, statele care nu sunt în stare să vegheze la interesul propriilor cetățeni nu sunt de încredere. Nu dau exemple.

Valorile care ne definesc. Şi care ne lipsesc

Care este valoarea care definește România în prezent? Dar valoarea care lipsește cel mai mult în societatea românească la acest moment?

Greu de spus ce valoare definește țara noastră… Probabil că rezilienţa, capacitatea noastră de a găsi soluții să continuăm, indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru.

Mai ușor de răspuns este la cea de a doua întrebare. Valoarea care ne lipsește azi cel mai mult este încrederea.

De la 1 la 5 (1 = foarte rar, 5 = foarte frecvent) , cât de frecvent credeți că sunt încălcate, în prezent, în România următoarele valori?

Promovarea competenței - 5.

Respectul faţă de adevăr - 5.

Angajamentul faţă de valorile naționale – nici nu mai putem spune care sunt acestea…

Libertatea de exprimare - 1.

Încrederea în instituții - 3.

Sancționarea corectă a ilegalităţilor - 3.

Cum apreciați pe o scală de la 1 la 5 (1= foarte proastă, 5 = foarte bună) calitatea clasei politice care a decis soarta României în ultimii 10 ani? Principalul defect/Principala calitate?

Nota 2. S-au ratat aproape toate oportunitățile avute… Lipsa de viziune pe termen lung, angrenarea în interminabile certuri/dispute interne pe subiecte mici, prevalența interesului propriu în fața interesului public, corupția au fost principalele caracteristici ale clasei politice. Drept este să spunem că aceste probleme au fost amplificate de lipsa de implicare directă în politică a elitelor intelectuale și economice ale țării.

Citat

“Nu am dat nota 1, pentru că – trebuie recunoscut că, spre deosebire de alte state din zonă, România a fost stabilă intern, iar infracționalitatea este la un nivel relativ scăzut, cu excepția infracționalității economice/corupția”.

Care este greșeala cea mai mare a clasei politice din ultimii 10 ani?

Distrugerea sistemului de educație, în special creșe, grădinițe, școli profesionale. Fabricile de diplome au creat un fals sentiment de educație superioară, în fapt însă acele diplome sunt acum folosite să se populeze sistemul public cu incompetenţi periculoși.

În prag de sfârșit de an, ce urare ați face României pentru 2018?

Să fim sănătoși și să ne pese ceva mai mult de ce se întâmplă în jurul nostru.

Acesta este al treilea palier al unei ample analize Jurnalul şi Antena 3 (primele două sunt studiile Avangarde şi CURS), reprezentat de opiniile competente solicitate unui număr de 20 de experți din diverse domenii, cu ajutorul cărora am reușit să conturăm cât mai precis orizontul așteptărilor şi inventarul dezamăgirilor românilor în anul Centenarului. Ceea ce urmează este o lectură pasionantă, dincolo de rigoarea științifică a cercetărilor sociologice, iar în zilele următoare veți găsi pe larg în Jurnalul comentariile și analizele critice ale celor douăzeci de profesioniști care au participat la acest demers unic.