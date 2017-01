Iuliana Marciuc, despre relaţia cu Adrian Enache: “Este o frumoasă poveste de iubire, care a trecut proba timpului”

Iuliana Marciuc se împarte între două iubiri: în plan profesional, lucrează de 27 de ani numai în Televiziunea Română, iar în plan personal, îşi trăieşte dragostea alături de cântăreţul Adrian Enache.

La “Destine ca-n filme”, pe TVR 2, Iuliana realizează re­portaje impresionante şi emo­ţionante. Atât de emoţionante, încât, în timpul filmărilor, pie­lea i se face de găină şi, din când în când, îşi mai şterge o lacri­mă din colţul ochiului. “Alege­rea interlocutorilor este sim­plă: trebuie să aibă un destin ca-n filme, să existe momente de cotitură în viaţa lor, întâl­niri decisive în parcursul des­tinului şi, nu în ultimul rând, să accepte să-și împărtăşească povestea şi celorlalţi. Sunt mul­te momente care m-au lăsat cu răsuflarea tăiată. Îmi vin acum în minte întâlnirile cu Costel Pârnău - un învingător cu pi­cioarele şi o mână amputate - sau cu Iosif Balog - supravie­ţuitorul infernului din Cighid (n.r. lagărul groazei pentru copiii cu handicap, înainte şi imediat după Revoluţie). Sunt lecţii de viaţă impresionante. Fiecare întâlnire cu protago­niştii “destinelor ca-n filme” este specială pentru mine şi în­cărcată de emoţie. Sunt empa­tică şi asta cred că se vede. Am învăţat de la interlocutorii mei că viaţa este frumoasă şi merită trăită cu intensitate, că bucuri­ile mari vin din gesturile mici şi că orice provocare a vieţii poate fi depăşită dacă iubeşti şi eşti iubit!”, ne-a mărturisit pre­zentatoarea.

Adrian este plin de surprize

Pe lângă “Destine”, Iuliana este producătoarea “Duelului pianelor”, în care cântăreţii Paula Seling, Ovi, Adrian Enache şi invitaţii lor creează o atmosferă plăcută şi de bun-simţ. “Nu am o emisiune prefe­rată şi consider că, de fiecare dată, ultima realizată este cea mai importantă. E ca în iu­bire... Cea mai dragă îmi este acum «Duelul pianelor», şi asta nu numai pentru că pre­zintă Adrian Enache, ci şi fi­indcă este lider de audienţă la canalul TVR2 după doar un sezon”, spune Iuliana, care ne-a dezvăluit şi cum se simte când lucrează cu iubitul ei sub acelaşi “acoperiş”: “Toată viaţa alături de Adrian este plină de surprize, de cele mai multe ori plăcute. Este foarte frumos că avem preocupări comune şi acest lucru ne apropie mult”.

Fiul lor este atras de lumea televiziunii

Că tot veni vorba de Adrian Enache, vedeta de televiziune ne-a dezvăluit detalii despre relaţia tumultuoasă cu cântăre­ţul. Cei doi s-au iubit ani de-a rândul în secret, deși artistul era însurat și avea un copil. Au meritat aşteptarea, lupta, com­promisul? Iuliana răspune cu fermitate: “Sigur că a meritat aşteptarea, iar David, fiul nos­tru, îmi confirmă în fiecare zi acest lucru. Dar eu nu consider că a fost o luptă şi nici com­promisuri mari nu am făcut. Este doar o frumoasă poveste de iubire, care a trecut proba timpului!”.

Şi, din doi artişti, nu poate ieşi decât un nou mic artist: “Cred că David este atras de lumea televiziunii, atât timp cât se duce cu mare plăcere, în fiecare sâmbătă, la Şcoala de Televiziune STV-junior. Iar acum învaţă mişcările dab, ale unui nou stil de dans, foarte popular printre tinerii din în­treaga lume”.

“David e foarte mândru de tatăl său”

Iuliana se împarte între televiziune, afa­ceri, familie şi timp liber. “To­tul e cum îţi or­ganizezi timpul şi cum priori­tizezi ceea ce-ţi propui”, spune ea. Chiar la în­ceputul acestui an, cei trei s-au întors din Israel, unde Enache a fost într-un turneu: “Merg de fiecare dată cu mare plăcere în Israel, mă simt minunat, îmi plac oamenii şi locurile. De această dată, bucuria mea a fost şi mai mare pentru că am fost şi cu David şi pentru că Adrian a avut din nou mare succes. L-am simţit pe David foarte mândru de tatăl său”. Revenind la afaceri, Iuliana a investit bani, pe rând, într-un restaurant, o ca­fenea, o terasă la mare, un cămin de bătrâni: “Fi­ecare a mers bine la mo­mentul respectiv. Căminul de bătrâni «Patru generaţii» este mai mult decât o afacere, este o experienţă”.

A avut oferte, dar a rămas în TVR

“Viaţa mea se contopeşte cu TVR-ul. Asta-i una din surprizele vieţii mele. Am avut mai multe oferte, dar am rămas. Aici este echipa mea, aici am debutat, aici am întâlnit oameni minunaţi şi profesionişti adevăraţi care m-au susţinut şi m-au învăţat”, spune Iuliana, care ne-a explicat care sunt plusurile şi minusurile statutului de persoană publică: “Pe de o parte, este o mare bucurie să-ţi zâmbească şi să-ţi mulţumească oameni pe care nu-i cunoşti! Pe de alta, postura de vedetă are şi dezavantajul că toată viaţa îţi este publică, indiferent că vrei sau nu”.