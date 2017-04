Laura Nureldin e fan al serialelor cu vampiri

Exotica prezentatoare Laura Nureldin e o prezenţă discretă în lumea mondenă. Preferă să-şi expună viaţa şi gândurile nu în ziarele de scandal, ci prin intermediul cărţilor pe care le scrie. Născută din tată sudanez şi mamă româncă, Laura face parte şi din familia Antenei 3.

Jurnalul Naţional: Descrie-te în câteva cuvinte!

Laura Nureldin: Pământeancă, 37 de ani. Respir. Scriu. Îmi place mai mult să ascult decât să vorbesc, dar "Bărbosu’" are simțul umorului, așa că trăiesc din vorbit. Româncă. Amalgam de nații și rase. Balanță cu mult Scorpion. Povestașă. Om.

Zi-ne un moment inedit, cu o persoana publică.

Doar un moment? În 15 ani cred că am adunat zeci, așa că mi-e tare greu să aleg. Când faci televiziune live, într-o singură oră de emisie treci de la situații în care îți vine să râzi cu lacrimi la clipe în care simți că explodezi. Și înapoi. Sunt stări, sunt discuții, sunt secunde lungi de tăcere, răspunsuri care fac „balet” în jurul întrebării tale, complicități, dispute, ostilitate și simpatie. Nu toate pot fi povestite, iar unele se șterg din minte odată cu desfășurătorul.

Ce faci cand nu esti la tv?

Vorbesc cu voi :) Petrec timp cu „ai mei” - includ aici familia, prietenii, animăluțele - toate ființele mele dragi. Scriu pe blog, pe facebook, scriu cărți - a doua apare în mai la Editura Herg Benet, a treia tocmai mi se naște în minte. Citesc. Nu atât cât mi-aș dori. Ascult muzică. Tot timpul. Evadez.

Cu cine ai iesi la cina?

Pfoa. Am mai zis că sunt Balanță? Nu de alta, dar am o listă lungă de celebrity crushes. Aș începe, totuși, cu Ian Somerhalder, Ryan Reynolds și Hugh Laurie. Și Waleed Zuaiter. Și Daniel Gillies. Ăăă... câte pagini ziceați că am voie să scriu?

Plăceri vinovate?

Deserturile, vinul sec și serialele cu vampiri (da, știu, ar trebui să fiu om serios și să mă uit doar la documentare. Istorice. Not!). Dar zahărul e hrană pentru creier, vinul e hrană pentru suflet, iar vampirii nu-s răi, doar neînțeleși. Așa că... #notguilty.