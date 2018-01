Pantofi inspiraţi din epoleţii uniformei militare

Garkony Studio este o afacere de familie, fiind înfiinţată în anul 2012 de către membrii familiei Garkoniţă. Astăzi, Garkony Studio îşi vinde produsele în circa 50 de magazine din toaţă ţara şi produce lunar peste 2.000 de perechi de pantofi. Iar cererea este în continuă creştere. O poveste de succes care, în 2018, are obligatoriu... ștrasuri, perle sau broderii.

Mereu ne dorim să fim în pas cu moda când vine vorba de aspectul nostru. Tocmai de aceea întreb specialistul: care sunt tendinţele anului 2018 în materie de pantofi şi poşete?

Simplitatea nu are ce căuta în garderoba ta anul acesta. Se poartă ștrasuri, perle, broderii direct pe pantofi. Trebuie să evităm tocurile clasice și să le alegem pe ceve arhitecturale, deosebite, originale. Colecţia de primăvară a anului 2018 implică multă strălucire, cizmele peste genunchi şi sandalele pe gleznă, pantofii metalici în culori diferite.

În ceea ce priveşte genţile, tot mai mare popularitate continuă să aibă rucsacurile, datorită faptului că sunt comode, practice, şi, în acelaşi timp, foarte stilate. Geanta de tip sac este o altă tendinţă a sezonului 2018. O astfel de geantă, deşi aparent atât de simplă, este extrem de feminină, elegantă şi totodată sexy. Genţile mici de tip borsetă cu cureluşă pe mână vor fi la modă în sezonul care vine. La modă sunt din nou genţile elegante de damă cu lanţ în diverse culori. Neapărat să aveţi în garderobă o geantă de tip shopper. Mari şi încăpătoare, genţile de tip sac-voiaj sunt o altă tendinţă a sezonului. Nici clutch-urile nu îşi pierd din actualitate. De această dată, designerii au mizat pe textură: piele, piele eco, blană, stofă, lac, care vă permit să alegeţi accesoriul fără nicio dificultate şi pentru orice ţinută.



Ţinând cont de sfaturile de mai sus, care este cea mai îndrăzneaţă combinaţie pantofi-geantă?

În ziua de azi, moda a evoluat atât de mult, că nu mai există nişte reguli impuse. Ce nu este interzis, este admis....



Câte perechi de pantofi trebuie să fie în garderoba unei femei ?

Dacă întrebi o femeie câte perechi de pantofi trebuie să aibă în garderobă.... nu o să aibă niciodată suficiente perechi de pantofi şi genţi. Cu cât mai multe, cu atât mai bine. Dar există nişte reguli de bază: balerini, pantofi sport, o pereche de pantofi office, pantofi stiletto, o pereche de sandale cu cureluşe, o pereche de botine, cizme.

Povestea ta de succes a început undeva în 1999 când ai început să lucrezi pentru branduri cunoscute din România. În 2012 ai decis să porneşti propria afacere. Care este „portretul-robot” al clientului Garkony ?



Ne adresăm femeilor puternice, conştiente de statutul şi atuurile lor. Pornind de la conceptul de femeie de carieră, puternică şi conştientă de statutul ei, suntem de părere că imaginea este la fel de importantă ca statutul profesional.

Este un lucru cert că încălţămintea indică statutul social, dar şi bunul gust. Modelele pe care le facem sunt în funcţie de personalitatea fiecărei femei, atât modele clasice, conservatoare, cât şi modele mai extravagante, în culori tari, mai îndrăzneţe.



Care este povestea primei perechi de pantofi create.

Dintr-o vizită la Muzeul Aviaţiei Române. Ca element de inspiraţie au fost epoleţii de la uniforma militară. De acolo a pornit primul model creat pentru brandul Garkony. Un model care şi acum, după cinci ani, este vândut foarte bine.

Prima geantă a fost de fapt un model de rucsac, pe care l-am făcut în culori sidefate, metalizate. Punând accent foarte mare pe calitatea materialelor folosite, a accesoriilor de lux îmbinate cu măestria meşteşugarilor artizanali. Model care ne-a poziţionat din start pe piaţă în rând cu marile branduri producătoare de marochinărie de lux.

Atenţia acordată fiecărui detaliu, materialele de cea mai bună calitate, elementele inovative, designul deosebit îmbinate cu măestria meşteşugarilor artizanali fac din Garkony un brand exclusivist.

Ai început cu trei angajaţi şi acum ai 30. Cum a evoluat afacerea Garkony?

În 2012, după mai mulţi ani în care am lucrat pentru alte branduri din România, am decis împreună cu soţia mea să facem propriul brand. Am pornit la drum cu trei angajaţi şi astăzi numărăm 30.

Astăzi, Garkony Studio îşi vinde produsele în circa 50 de magazine din toată ţara şi produce lunar peste 2.000 de perechi de pantofi, însă cererea este în continuă creştere.

Iniţial am început cu încălţăminte la comandă, însă, de cele mai multe ori, costurile depaşeau veniturile, şi astfel am început să producem încălţăminte pe serie pentru retaileri din toată ţara şi două magazine online.

Unde putem găsi produsele tale?

Spre finele anului 2014 am înfiinţat magazinul online www.garkony-shop.ro, care pe zi ce trece devine tot mai cunoscut şi mai apreciat magazin de încălţăminte de damă. În septembrie 2016, am deschis primul magazin Garkony în Mall Park Lake Titan, din strada Liviu Rebreanu nr. 4, Bucureşti.

Ce vedete internaţionale ţi-ar plăcea să încalţi?

Victoria Beckham, Charlize Theron, Cate Blanchett

Eugeniu Garkoniţă a terminat Şcoala de Arte Rusă şi este licenţiat în “Design şi proiectarea încălţămintei”. A urmat apoi cursuri de perfecţionare pentru designeri şi modelieri şi, începând cu anul 1999, Eugen a lucrat ca designer de încălţăminte pentru diverse firme româneşti.