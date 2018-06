1993: Anul în care s-a născut Jurnalul. Tu ce făceai acum 25 de ani? (10)

La începutul vieții. Sau la începutul carierei. La școală sau aproape de examenele de maturitate. Sunt doar câteva dintre răspunsurile oferite de oamenii care au schimbat fața României în ultimii 25 de ani. Oameni politici, vedete, oameni de afaceri, inventatori, sportivi, medici etc. Cu toții au oferit informații despre ceea ce făceau în anul 1993, anul nașterii cotidianului Jurnalul.

Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România

„Acum 25 de ani aveam 18 ani și mă pregăteam pentru admiterea la Facultatea de Management şi Marketing de la Universitatea Româno-Americană. Aveam plete, cercei în urechi și eram mare fan Metallica. Încă sunt! M-am născut în București, aici am fost educat - parțial, cum spune mama mea. Sistemul s-a luptat cu mine și eu m-am luptat cu el, iar motivul principal pentru care am rămas în țară este că am ales să mă uit la ce se întâmplă în România ca la o oportunitate.

România era o țară aflată la început de drum pe traiectoria democrației, într-un context european favorabil, mult mai axat pe cooperare și dezvoltare decât fusese până atunci.

Evenimentul care mi-a rămas în minte din 1993 a fost lansarea gratuită a tehnologiei World Wide Web de către CERN. Este un moment remarcabil, care a permis accesul pe scară largă la această tehnologie și a dus la dezvoltarea Internetului așa cum îl cunoaștem astăzi, ceea ce a transformat iremediabil lumea în care trăim. Este unul dintre exemplele foarte elocvente pentru care tehnologia m-a fascinat dintotdeauna și continuă să mă fascineze și astăzi prin puterea de a transforma radical modul în care trăim”.

Mesaj pentru Jurnalul: Indiferent de țara în care activează, rolul presei este fundamental! Așadar, și în România este crucial să avem o presă liberă, neimplicată politic, care să fie capabilă să-și îndeplinească rolurile de bază: de informare, de educare, de câine de pază al democrației. Ce-i doresc Jurnalului cu ocazia împlinirii a 25 de ani de când există în România este să existe cel puțin încă 25 de ani de acum încolo și să continue să demonstreze că presa este, într-adevăr, a patra putere în stat!