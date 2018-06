1993: Anul în care s-a născut Jurnalul. Tu ce făceai acum 25 de ani? (9)

La începutul vieții. Sau la începutul carierei. La școală sau aproape de examenele de maturitate. Sunt doar câteva dintre răspunsurile oferite de oamenii care au schimbat fața României în ultimii 25 de ani. Oameni politici, vedete, oameni de afaceri, inventatori, sportivi, medici etc. Cu toții au oferit informații despre ceea ce făceau în anul 1993, anul nașterii cotidianului Jurnalul.

Nadina Câmpean: „Jurnalule, continuă să îndrepți lucrurile atunci când autoritățile închid ochii”

„În urmă cu 25 de ani, terminam clasa a doua la o școală din Târgu Mureș. Deși eram doar o mână de om, eram extrem de ambițioasă. Oscilam între două profesii la care visam: prezentatoare de ştiri sau detectiv. Prima devenise un vis în momentul în care am descoperit-o pe Delia Budeanu. Mă fascinau atât frumusețea dânsei, cât și eleganța cu care prezenta știrile în fiecare seară. În schimb, detectiv mi-am dorit să fiu dintotdeauna. Am citit mai devreme decât trebuia tot ce aveam prin casă de Agatha Christie. Apoi, i-am descoperit pe Kojak si Colombo și nimeni nu avea voie să mă deranjeze cât timp erau la televizor. La acea vreme, îmi doream «să ajung mare». Era întrebarea pe care ți-o adresa orice adult, fără să definească neapărat ce însemna asta. Mi-am dorit ca părinții și bunicii mei să fie mândri de mine, să nu simtă vreun moment că eforturile lor au fost în zadar. Și, nu în ultimul rând, mi-am dorit să fiu eu mândră de mine și să fiu fericită. Nu am avut un traseu bine plănuit, dar sunt încântată de destinația la care am ajuns.

25 de ani mi se pare aproape toată viața mea. Este intervalul de timp în care m-am format. Acum, uitându-mă în urmă și făcând calcule, îmi dau seama că muncesc deja de aproape 14 ani. Și au trecut cu viteza luminii! Am rămas la fel de ambițioasă, dar cred că am prins mai mult curaj. Știu exact ce îmi doresc de la viață, dar planurile se ajustează pe parcurs în funcție de oameni, de sentimente, de situații. Nu îmi dau seama cât de mult m-am schimbat, dar știu sigur că nu am uitat lecțiile primite în cei 7 ani de acasă: bunul-simț, empatia și generozitatea.

Peste 25 de ani mă văd făcând același lucru, însă probabil în spatele camerelor de filmat. E greu de anticipat viitorul, mai ales că lucrurile sunt imprevizibile în acest domeniu. Cine știe dacă vom mai avea televizoare atunci? Cert este că îmi doresc ca și peste 25 de ani să îmi fac profesia cu aceeași plăcere, indiferent care va fi ea. Și îmi doresc să mă bucur în continuare de o familie frumoasă și de grupul meu de prieteni.

Mesaj pentru Jurnalul: La mulți ani, Jurnalul! Continuă să ții standardele sus și să îndrepți lucrurile atunci când autoritățile închid ochii sau bat pasul pe loc!

Sorina Pintea, ministrul Sănătății

„Aveam 28 de ani și eram contabilla Ocolul Silvic Baia Mare. În anul 1993, fiul meu cel mic intra în clasa I. ”

Sorina Pintea consideră că cea mai mare realizare a României în aceşti 25 de ani o constituie „libertatea de exprimare”, iar cel mai mare eşec că „nu am reușit să construim un spital nou”.

Mesaj pentru Jurnalul: Vă asigur de întreaga mea deschidere pentru dialog și colaborare în slujba cetățenilor.