Mama şi fiul, nascuţi fix pe 7 iunie, de ziua Jurnalului

Ce coincidenţă! Sunt născută pe data de 7 iunie, şi după 34 de ani, aţi apărut voi, JURNALUL NAŢIONAL, un nou concept în presa scrisă, şi o nouă provocare pentru mine ca profesionist. Atunci am hotărât sa lucrez într-o companie multinaţională. Acum sunt foarte bine, am reuşit să dau un nou sens studiului de cercetare. Consider că am reuşit prin rezultatele muncii mele să salvez o parte din resursele minerale ale ţării, lăsând posibilitatea generaţiilor următoare, inclusiv celor doi copii şi celor trei nepoţi, să-şi satisfacă propriile nevoi, iar noi să salvăm mediul. Pe scurt, aceasta este povestea mea de un sfert de veac. Ziua aniversară de 7 iunie am serbat-o cum se cuvine, alături de fiul cel mic, care este născut (ce cadou mi-a dăruit Dumnezeu!) tot pe 7 iunie, în 1986. În vara anului 1993, când aţi apărut voi, îl pregăteam pentru şcoală. Acum face şi el un bilanţ destul de fructuos, cu rezultate remarcabile de care sunt mândră.

La mulţi ani, JURNALUL! La cât mai multe apariţii, iar noi să vă împărtăşim realizări

şi bucurii şi peste alţi 25 de ani!

Cu deosebit respect,

LICUŢA CRISTEA, Galaţi