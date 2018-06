(P) Școala postliceală sanitară de la Galați, un cadou pentru comunitate

Anul 1993 a însemnat și lansarea învățământului postliceal sanitar în România, pe o piață care avea foarte mare nevoie de asistenți medicali bine pregătiți, dar și într-un context favorabil din perspectiva celor care își doreau o astfel de calificare. Haosul de pe piața forței de muncă a fost oarecum estompat prin posibilitatea care li s-a oferit tinerilor de a se forma profesional pentru sistemul sanitar, printre candidați se numărau însă și unii dintre cei care-și căutau o altă meserie, după ce fabricile începuseră să se închidă.

La Galați, înființarea Școlii Postliceale „Carol Davila” a fost benefică pentru întregul oraș, dar și pentru localitățile învecinate. „Am intrat pe o piață însetată de această formă de educație. Abia în 1991 au început să intre pe piață școlile postliceale, iar școala sanitară a fost foarte bine primită. În primul an am avut 150 de locuri, dintre care 60 pentru asistent medical generalist, și s-au înscris peste 300 de candidați. Era concurență și se susținea examen de admitere. În perioada 1997- 1998 erau și 8 candidați pe un loc. În 2002-2003, când s-a pus problema prima dată a desființării învățământului postliceal sanitar, am luptat pentru locul nostru în sistemul de învățământ”, a explicat, pentru Jurnalul, Nicoleta Leibovici, managerul școlii. Legile s-au schimbat, în cei 25 de ani, influențând și activitatea școlii postliceale sanitare de la Galați, chiar dacă intrase pe piață cu un succes deplin. „Legislația, în 1993, era potrivită cu ceea ce se întâmpla în sistemul de învățământ. Până în 2005, era obligatoriu ca aspirantul la școala postliceală să aibă diplomă de bacalaureat, ulterior nu a mai fost nevoie, dar noi îi încurajăm pe toți să-și ia bacalaureatul. În timpul școlii, ei sunt cu exercițiul studiului și e mai ușor să îl promoveze”, mai spune managerul.

Calitatea foarte bună a absolvenților

O școală sanitară trebuie să aibă ca principal obiectiv pregătirea foarte bună a cursanților, pentru că de ei va depinde viața unor oameni. Tocmai de aceea, Școala Postliceală „Carol Davila” de la Galați a pus accentul pe calitatea formării viitoarelor cadre medicale. „La început, terminau 98% dintre cursanți. Aveam și repetenți, ceea ce este greu de crezut pentru o școală privată. Ne-am lovit și de aspecte neplăcute - veneau să spună că au dat bani și vor «cartonul». Aveau impresia că dacă au plătit o școală, trebuie să ia diploma garantat. Sunt pierderi inevitabile în privința absolvenților. Sunt cei care nu pot ține ritmul școlii, care nu înțeleg faptul că au plătit pentru a învăța o meserie, nu pentru a cumpăra o diplomă. Noi avem reguli interne stricte, avem examene interdisciplinare semestriale, interne, axate pe o probă practică și o lucrare scrisă, iar media celor două probe trebuie să fie 7. Îl obligăm pe cursant să repete acel examen până când ia cel puțin nota 7, pentru că aceasta nu este o meserie de nota 5”, mai spune Nicoleta Leibovici.

În primul rând, ne lăudăm cu cea mai bună calitate a absolvenților. Avem curaj să spunem că avem absolvenți excepționali. Nicoleta Leibovici, managerul Școlii Postliceale „Carol Davila” Galați

Școala Postliceală „Carol Davila” Galați a pregătit peste 2.500 de cadre medicale, în cei 25 de ani de existență. Foarte mulţi dintre aceștia lucrează, încă de la absolvire, în domeniul pentru care s-au pregătit, fiind apreciați ca profesioniști, atât în sistemul medical de stat, cât şi în cel particular, din întreaga ţară, în clinici unice, de nivel internaţional, în spitale de primă linie, în laboratoare respectate şi mulţi pot fi întâlniţi în clinici din Franţa, Italia, Spania, chiar şi în SUA.

În 1994, Școala Postliceală „Carol Davila” Galați a organizat primul concurs național „Totul pentru sănătate”. Apoi, de câte ori au participat la concursuri, elevii școlii de la Galați s-au întors cu Premiul I.