(P) Soter & Partners, începuturile societăților de expertiză contabilă și de audit

Contabilitatea, în primii ani după 1990, era la început de drum în România, nu doar din perspectiva modificărilor legislative, ci și pentru că necesita o reformă totală. În plus, primii privatizați nu au înțeles de la început de ce ar avea nevoie de un expert contabil sau de o firmă specializată în audit.

Unul dintre pionierii acestui domeniu este Cristian Scafa, care a avut curaj să pună bazele unei firme ce nu se încadra în peisajul anului 1993, când primii patroni de după 1990 încă mai credeau că agenda în care-și făceau notițe era suficientă. Soter & Partners – pe atunci Soter SRL -, firmă 100% românească, a contribuit la schimbarea mentalității acelei perioade, prin impunerea profesionalismului și a unui nou mod de organizare a profesiei în acest domeniu.

Anul 1993 reprezintă începutul societăților de expertiză contabilă în România și al reformei acestui domeniu. „Piața nu exista, atunci când am început noi activitatea. Încă din 1990, de când au apărut consignațiile, au fost câțiva oameni care au avut curaj să se desprindă de locurile de muncă și să înceapă să profeseze contabilitatea prin societăți de profil. În 1993, piața abia începea să se formeze. Noțiunea de expert contabil, ca lucrător independent, nu existase până în 1990. Abia după 1991 a-nceput să se reorganizeze și această meserie. Corpul Experților Contabili îmbrăcase altă haină în timpul comunismului, când expertul contabil făcea aproape exclusiv treaba revizorului. În 1993, Corpul Experților Contabili a-nceput să primească membri noi”, a explicat, pentru Jurnalul, Cristian Scafa, fondatorul grupului de firme Soter & Partners.

Strategie de comunicare și de marketing

Într-o perioadă haotică și din punct de vedere al strategiilor de comunicare și de marketing, Cristian Scafa a simțit nevoia să creeze un brand îndreptat spre viitor. Și l-a făcut singur, pentru că nici piața de comunicare și marketing nu se formase încă. „Am dat numele din entuziasm. Era perioada în care vedeam viitorul într-un mod optimist, iar zona ușor ezoterică era în vogă. Veneam dintr-o epocă în care lucrurile nu se spuneau direct și exista o deprindere a tuturor de a folosi metafore. Am pornit de la ideea de salvator al celor care au nevoie de noi, iar filosofia din spatele numelui era și ceva amuzant, pentru că eram convins că toată lumea mă va întreba cine este domnul Soter. Mi-a plăcut s-o construiesc”, mai spune fondatorul firmei. Numele era ușor de reținut, fără a avea o semnificație „contabilă” evidentă. „Soter derivă din epitetul grecesc Σωτήρ, care înseamnă pe de-o parte «salvatorul», iar pe de altă parte este pseudonimul generalului lui Alexandru Macedon, întemeietorul de mai târziu al dinastiei Ptolemeilor din Egipt și care a construit Farul din Alexandria.

Jucându-ne cu cuvintele și sensurile, ne-am putea gândi la un far salvator și la domnul Soter, care nu există, deși este foarte căutat”, spune Cristian Scafa.

La concurență cu agenda primilor afaceriști

Prin noțiunea de expert contabil, cei mai mulți înțeleg și astăzi un contabil mai deștept, dar expertul este altceva. „Expertul contabil este cel care poate să lucreze independent. Putem avea un contabil angajat, la fel de bine pregătit ca un expert contabil, doar că nu poate lucra independent. Este aceeași diferență ca între jurist și avocat. Corpul Experților Contabili a-nceput să funcționeze în primii ani după 1990 și pentru profesoniștii independenți. Cei câțiva profesioniști care avuseseră curajul să se desprindă și să lucreze pentru «privatizați» aveau doar contracte de colaborare. La început mă duceam să le explic oamenilor de ce le trebuie expertiza noastră. Era un punct forte să le arăți că poți să faci contabilitate «pe calculator», dar oamenii mă întrebau de multe ori de ce ar avea nevoie de contabilitate, dacă au agenda personală. Apoi au înțeles că s-ar putea să aibă nevoie de contabilitate pentru autorități, pentru că trebuie să depună declarații, bilanț”, povestește fondatorul Soter &Partners. Până în anul 2000, clienții au angajat experți contabili pentru simplul motiv că aveau nevoie de cineva care să păstreze relația cu autoritățile. Abia apoi au fost percepuți ca un ajutor pentru întreprinzătorii care aveau nevoie de informație pentru a lua decizii. „Până atunci aveau nevoie de noi pentru că așa prevedea legea și pentru că au învățat că dialogul cu Fiscul se face mult mai bine cu ajutorul nostru. La început făceam contabilitate, care, pe vremea aceea, includea tot, de la salarizare până la audit. În privința auditului, primele reglementări au început prin 1993, iar noi suntem primii care am auditat grupul Nemira, foarte important pe piața de carte, la vremea respectivă”, mai povestește Cristian Scafa.

Pariul cu evoluția pieței și viitoarele tendințe

Înființarea unei astfel de companii însemna o adevărată aventură, în anul 1993, când totul părea potrivnic, doar că experiența fondatorului l-a ajutat să vadă în viitor, iar astfel a devenit câștigător. „Totul s-a-ntâmplat când în 1993 s-a trecut la un nou sistem de contabilitate. De fapt a fost un pariu cu mine însumi, să văd dacă pot. Toți banii pe care i-am câștigat din organizarea de cursuri de contabilitate i-am investit în chiria pe șase luni pentru sediul firmei. Erau foarte mulți români veniți din străinătate. Din poveștile lor am intuit trendul și am luat decizia să fac această firmă, deși impozitul pentru firmele de acest fel era peste 45%. Existau scutiri de taxe pentru firmele nou-înființate, dar firmele românești aveau scutiri cam la jumătate față de firmele străine. Pentru ca firmele străine înființate în România să beneficieze de facilitățile fiscale, era nevoie de capital social de 10.000 de dolari. Taxele erau uriașe, deși nu exista TVA. Dar am câștigat pariul. Am pornit de la evidență de tip „agendă și am ajuns la informatizarea și digitizarea aproape integrală a serviciilor oferite”. Am început în doi, iar acum suntem aproape 70 de colegi, din care șapte au statut de parteneri, la bine și la rău”, mai spune Cristian Scafa.

Cristian Scafa este cunoscut și ca „cel mai bun contabil dintre călăreți”, membru al Jockey Club, asociație înființată de regele Carol I, în anul 1875. A fost vicecampion național de sărituri peste obstacole, la clasa amatori. De aici și explicația siglei –contabilul cu servietă, călare...

În 1994, mi s-a dat certificatul de înregistrare la CECCAR cu numărul 15, adică am fost a cincisprezecea firmă certificată pentru lucrări de contabilitate executate independent. În primii ani după 1990 s-a lucrat haiducește. În afara firmelor consacrate, din străinătate, care acum sunt «big four», iar atunci erau «the big six», firme românești nu existau, sau – ca și noi – abia se nășteau. Cristian Scafa, fondatorul Soter & Partners



De la 1 mai 2018, Soter & Partners este membru Morison KSI, o asociație globală a companiilor care furnizează clienților servicii profesionale de contabilitate, audit, taxe și consultanță. Asociația a luat naștere în aprilie 2016, ca urmare a fuziunii de profil a două asociații de înaltă calitate – Morison International and KS International, cu o experiență de 25 de ani, fiecare. Din 1998, până în 2010, Soter & Partners a colaborat cu grupul britanic Moore Stephens. „Moore Stephens a fost o rețea foarte bună în lume. Am început relația cu ei în 1998, dar când ne-am extins, ne-au impus să intrăm în rețea și să ne schimbăm numele. Ne-am despărțit în 2010, dar anul acesta am ajuns la concluzia că avem nevoie de o colaborare la nivel internațional. Am căutat o asociație profesională internațională care să ne dea voie să ne păstrăm identitatea, iar aceasta este Morison KSI”, spune Cristian Scafa, fondatorul Soter & Partners.