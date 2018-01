Povestea incredibilă a unui bărbat care a stat ascuns sub pământ 22 de ani de frica Securității

Uluitoarea istorie a lui mos Ilie Alecsoaie, care a stat 22 de ani sub pamant, ascuns intr-o groapa, de teama Securitatii. Mos Ilie Alecsoaie, din comuna Roma-Botosani, nu-si poate socoti in cantarul vietii toti cei 75 de ani ai sai. Ii lipsesc 22 de ani din tinerete, adica exact atat cat a stat ascuns sub pamant, intr-o gaura, de teama Securitatii.

Jurnalul a plublicat în anul 2004 un reportaj extradordinar despre un personaj unic.