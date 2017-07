Baschet masculin: România va înfrunta Croația în finala Campionatului European

Selecţionata României va înfrunta Croaţia, duminică seara, în finala Campionatului European de baschet masculin Under-20, Divizia B, de la Oradea.



Meciul va avea loc la Arena "Antonio Alexe", cu începere de la ora 20,30, iar intrarea va fi liberă. Finala va fi transmisă în direct şi pe internet, prin intermediul canalului YouTube FIBA.



"Finala opune singurele formaţii neînvinse până la această oră. Chiar şi prin prisma bilanţului, este un ultim act ce ne indică faptul că este o finală în cadrul căreia se duelează echipele care au avut cel mai bun parcurs de la acest turneu. Croaţia are 7-0, iar România are 6-0. De notat că cele două echipe nu sunt doar neînvinse, ci au şi condus pe tabela de marcaj, în medie, peste 30 minute pe meci", a declarat Adrian Micinic, purtătorul de cuvânt al CSM Oradea, într-un comunicat.



Potrivit acestuia, din punct de vedere statistic, se duelează echipele cu cele mai bune medii la recuperări. Se anunţă o veritabilă provocare pentru tricolori, care au excelat la acest capitol pe tot parcursul turneului. De altfel, de pe urma celor 17,5 recuperări ofensive obţinute, tricolorii au bifat 13,5 puncte pe şansa a doua. La ambele capitole, elevii lui Tudor Costescu sunt liderii competiţiei.



Pe de altă parte, Croaţia este echipa cu cea mai mare medie de puncte marcate, peste 90 pe meci. Strict legat de acest lucru este procentajul net superiori al ex-iugoslavilor la aruncările de două şi trei puncte, respectiv la linia de pedeapsă. Croaţii au o medie de peste 20 de pase decisive şi una de peste 47 puncte marcate din spaţiul de trei secunde.



Ambele formaţii au avut mari probleme cu greşelile în faza de construcţie, lucru probat de faptul că au peste 17 posesii pierdute pe meci. Croaţia are însă un ritm mai alert de joc.



Un element interesant este legat de faptul că Emanuel Câţe se va duela cu croatul Leo Cizmic, fiul lui Teo Cizmic - fostul antrenor al Stelei Bucureşti. Cei doi au fost colegi de echipă la Real Betis Energia Plus Sevilla. Aici trebuie precizat că Emi este un produs al lui Real Madrid, cedat în ultimii doi ani sub formă de împrumut la Sevilla. În schimb, Cizmic este un jucător format de Real Betis.



Remarcabil este faptul că publicul orădean a avut posibilitatea să asiste la un număr impresionant de jocuri deschise oricărui rezultat în fazele eliminatorii. Până la această oră, toate jocurile din fazele superioare - sferturi de finală şi semifinale - au fost disputate şi echilibrate, oricare dintre protagoniste având şanse de a se impune.



Cele două echipe, România şi Croaţia, s-au confruntat o singură dată în istorie la U20 masculin. Întâlnirea datează din 15 iulie 2016, la ediţia anterioară a Campionatului European Divizia B, Croaţia impunându-se atunci cu scorul de 100-67.



În deschiderea finalei, cu începere de la ora 18,15, Rusia va întâlni Marea Britanie în meciul pentru locul 3. Învingătoarea se va alătura României şi Croaţiei în primul eşalon al Europei la ediţia următoare.



După încheierea ultimului act, în jurul orei 22,15, se va desfăşura festivitatea de premiere care va marca încheierea unui maraton baschetbalistic desfăşurat în Oradea pe parcursul ultimelor zece zile calendaristice.

