Carmen Dan: MAI încearcă să desfiinţeze asocierea dintre Clubul Sportiv Dinamo şi ACS FC Dinamo

Ministerul Afacerilor Interne a anunţat, vineri, prin ministrul Carmen Dan, că va încerca să desfiinţeze asocierea dintre Clubul Sportiv Dinamo şi ACS FC Dinamo, pentru a putea reconstrui stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare.



''MAI a încercat să găsească o soluţie, dar la ACS FC Dinamo primează interesul privat. Ei au profitat de patrimoniul statului, iar acum ne aflăm în faţa unei reale ocazii de investiţii şi modernizare. Am aşteptat din partea lor până astăzi un răspuns, o poziţie şi nu am primit nimic, dar ei au dat ieri un comunicat în presă şi am înţeles că aceasta este poziţia lor. Nu sunt dispusă ca nimeni din MAI să încalce legea pentru ca nişte băieţi deştepţi să-şi rezolve problemele financiare. CS Dinamo are pagube de peste patru milioane de lei şi ne-am dat seama că scopul financiar de interes privat a fost predominant mereu. S-a vorbit mult de un interes pentru sport, public şi fotbal, dar nu este nimic adevărat din toate lucrurile astea. În concluzie, MAI va desfiinţa asocierea dintre CS Dinamo şi ACS FC Dinamo'', a spus ministrul, într-o declaraţie de presă.



''În legătură cu insolvenţa, ACS FC Dinamo nu este interesat de sport, suporteri şi echipe de fotbal. În concluzie, vom cere accelerarea procesului de insolvenţă. Menţionez că din 2010 nu s-a întâmplat nimic în acest sens. Nici măcar o evaluare a datoriilor'', a precizat Carmen Dan.



''MAI îşi doreşte un nou stadion în Ştefan cel Mare, dar nu voi ceda niciunui fel de presiune'', a subliniat ministrul.



''Obiectivul care urmează să fie construit nu are doar un stadion, un gazon, tribune, vestiar şi tabelă de marcaj, este vorba de o întreagă infrastructură comercială ce urmează să apară sub tribune, cafenele, spaţii de cazare, fast food-uri. Adevărul nu este pe teren, ci sub tribune'', a mai spus ministrul Carmen Dan.



Ministrul le ceruse săptămâna aceasta reprezentanţii legali ai ACS FC Dinamo Bucureşti să-şi reconsidere punctul de vedere, să reanalizeze propunerea înaintată şi să accepte excluderea din asociere a bunurilor care ar urma să facă obiectul investiţiilor, aşa cum au fost ele menţionate în propunerea de act adiţional înaintată la data de 25 aprilie 2017.



''În continuarea demersurilor pentru predarea documentaţiei către Compania Naţională de Investiţii în vederea realizării noului stadion Dinamo, Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti al MAI a primit la, sfârşitul săptămânii trecute, un răspuns la propunerea de act adiţional transmisă la data de 25 aprilie 2017 către ACS FC Dinamo Bucureşti. Propunerea ACS FC Dinamo Bucureşti nu poate fi acceptată deoarece prin aceasta se urmăreşte doar retragerea bunurilor şi suspendarea utilizării stadionului Dinamo şi nu cedarea acestor sarcini, ceea ce înseamnă că statul ar trebui să investească pentru un interes privat'', anunţase Ministerul Afacerilor Interne, într-un comunicat.



ACS FC Dinamo Bucureşti, aparţinând fostului finanţator al grupării de fotbal, Nicolae Badea, entitate distinctă de societatea care deţine echipa de fotbal Dinamo Bucureşti (FC Dinamo 1948 SA), a impus un termen de 15 zile ca după realizarea noului stadion de către stat, societatea privată să-şi reia dreptul de utilizare pe acesta şi tot pe o durată nedeterminată. ''Această soluţie propusă de ACS FC Dinamo Bucureşti presupune o grevare viitoare de sarcini asupra imobilului, ceea ce contravine legii (Anexa 3 a Ordonanţei 25/2001)'', potrivit MAI.



Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a subliniat în data 10 mai 2017 că singura soluţie pentru realizarea investiţiei o reprezintă cedarea de către ACS FC Dinamo Bucureşti a tuturor sarcinilor care grevează stadionul Dinamo, atât în prezent, cât şi în viitor, aceasta fiind propusă de actul adiţional pe care CS Dinamo Bucureşti l-a înaintat, la data de 25 aprilie 2017, către ACS FC Dinamo Bucureşti.



Potrivit ministrului afacerilor interne, CS Dinamo este înscris la masa credală în procesul de insolvenţă al ACS FC Dinamo cu creanţe în valoare de 4,3 milioane de lei. "CS Dinamo este înscris la masa credală cu o sumă de aproximativ 4,3 milioane de lei, creanţă chirografară reprezentând 8,3% din totalul creanţelor ACS FC Dinamo. Suma reprezintă datoriile neachitate ale asociaţiei faţă de CS Dinamo ca urmare a neplăţii utilităţilor în perioada 2002-2010 şi a penalităţilor", a spus Carmen Dan.



La 27 februarie, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, anunţa că există riscul ca Stadionul Dinamo să nu intre în planul de modernizare pentru organizarea în România a EURO 2020. El menţiona că arena are mai mulţi proprietari, printre care ACS FC Dinamo Bucureşti, societate aparţinând fostului acţionar majoritar al clubului de fotbal, Nicolae Badea.



Ulterior, reprezentanţii Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti şi ACS FC Dinamo Bucureşti au avut mai multe întâlniri pentru a se pune de acord privind demersurile necesare şi legale pentru realizarea, prin Compania Naţională de Investiţii, a Obiectivului de Investiţii ''Complexul Sportiv Dinamo - Stadion Central''.



România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatul European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. UEFA obligă ţările organizatoare să pună la dispoziţie alte patru stadioane la standarde internaţionale pentru antrenamentele oficiale ale echipelor naţionale. Cele patru arene pe care România le-a ales pentru a le moderniza sunt Arcul de Triumf, Steaua, Rapid şi Dinamo.

