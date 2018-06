VIDEO - Cupa Mondială 2018. Nouă modă printre suporteri: curățenia pe stadioane după meciuri

Cupa Mondială 2018 care are loc în Rusia, pare până acum cea mai politicoasă competiție sportivă din toate timpurile.

O nouă modă cuprinde galeriile echipelor naționale de fotbal care participă la Mondialul din Rusia. Tonul a fost dat de nimeni alții decât suporterii japonezi.

Conștiincioși, japonezii s-au apucat de curățenie după terminarea meciului în care echipa lor a jucat.

Japan supporters cleaning their stands after their game. #Russia2018 #EIBWorldCup #GoAfrica pic.twitter.com/5qMDwCQlyL