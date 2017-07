Doliu in baschetul romanesc

nelsonpeng/Getty Images/iStockphoto Candle lights Candle lights





Fostul baschetbalist Mihai Albu, 79 de ani, a încetat din viață, informează Federația Română de Baschet.

Iată comunicatul Federației:

" FRB anunta cu multa tristete si profund regret trecerea in nefiinta a celui care a fost MIHAI ALBU. In aceasta dimineata, aflat in Cehia, in drum spre tara, inima unuia dintre cei mai valorosi baschetbalisti romani din toate timpurilor a incetat sa mai bata si a facut astfel ca sportul romanesc sa mai piarda o stea din constelatia performerilor.

Nascut la Sibiu in data de 21 iunie 1938, Mihai Albu a iubit baschetul de mic copil si si-a dedicat o mare parte din viata sportului cu mingea la cos, urcand rapid pe treptele afirmarii sportive. A fost un jucator talentat si muncitor, extrem de apreciat de colegii sai, cat si de adversari. A imbracat de-a lungul carierei sale tricourile echipelor Constructorul Sibiu, Universitatea Cluj si Dinamo Bucuresti si a adunat numeroase selectii in nationala Romaniei. De altfel, evolutiile sale deosebite au atras si atentia specialistilor de peste hotare, Mihai Albu fiind de mai multe ori selectionat in echipa Europei alaturi de nume mari ale Batranului Continent.

Pentru meritele sale deosebite aduse baschetului a primit distinctia de maestru emerit al sportului iar in 2011, cu ocazia ALL STAR GAME SIBIU, a fost inclus in galeria "Legendele baschetului romanesc".

Pe aceasta cale, Federatia Romana de Baschet adreseaza sincere condoleante familiei indurerate.

Dumnezeu sa-l odihneasca!".