Drama personală a Victoriei Azarenka. A fost părăsită de iubit care i-a luat şi copilul

Jucătoarea belarusă de tenis Victoria Azarenka, fostă numărul unu mondial, ar putea declara forfait pentru ultimul turneu de Mare Şlem al anului, US Open (28 august - 10 septembrie), din cauza rupturii relaţiei cu tatăl fiului său şi a procedurilor pentru obţinerea custodiei copilului, informează AFP.



"La puţin timp după Wimbledon, eu şi tatăl lui Leo ne-am separat şi încercăm de atunci să rezolvăm problema custodiei. În momentul actual, la cum stau lucrurile, singura soluţie pentru mine de a disputa US Open ar fi să-l las pe Leo în California (unde se află reşedinţa sa - n.red.), ceea ce nu doresc să fac", a explicat Azarenka pe reţelele de socializare.



"Sper în continuare că lucrurile vor evolua pozitiv pentru a rezolva această situaţie dificilă şi a putea să joc din nou... Însă niciun părinte nu ar trebui să aleagă între copilul său şi carieră", a adăugat jucătoarea.



În vârstă de 28 ani şi clasată în acest moment pe locul 204 în ierarhia WTA, Victoria Azarenka a dat naştere primului ei copil în luna decembrie. Dublă laureată la US Open (2012, 2013), ea a revenit în circuitul feminin la finele lunii iunie, după o absenţă de 13 luni, cu ocazia turneului de la Mallorca (Spania).



Azarenka a atins luna trecută optimile de finală la Wimbledon, al treilea turneu de Mare Şlem al anului, însă a declarat forfait săptămâna acesta pentru turneul de la Cincinnati (SUA), ultima repetiţie generală înaintea Openului Statelor Unite, tot din cauza problemelor legate de custodia copilului său.

AGERPRES