Fotbal: FCSB a depus plângere la Comisia de Disciplină a FRF contra echipei CS Universitatea Craiova

FCSB a depus marţi o plângere împotriva echipei CS Universitatea Craiova la Comisia de Disciplină şi Etică a Federaţiei Române de Fotbal (FRF), pentru ''nerespectarea prevederilor Statutului şi Regulamentelor LPF şi FRF''.



FCSB acuză clubul din Bănie că în meciul cu FC Viitorul, din 7 mai, din etapa 9-a a fazei play-off a Ligii I de fotbal, a încălcat principiile ''integrităţii şi sportivităţii competiţiei'' prin folosirea a de ''jucători tineri, neexperimentaţi, ca titulari, jucători care nu au mai fost folosiţi în meciurile anterioare din acest sezon competiţional, unii dintre ei nici măcar din postura de rezerve. (Exemplu: Vlad - cel de-al treilea portar în lotul echipei şi nefiind folosit niciodată titular; R. Petre - niciodată titular, Bîrzan - niciodată titular, A. Popescu - niciodată titular)''.



''Aceste fapte au fost premeditate de către reprezentanţii clubului care, chiar anterior meciului în cauză, au ieşit în media şi au făcut afirmaţii cu privire la dezinteresul faţă de competiţie şi câştigătorul acesteia'', se mai arată în plângerea clubului FCSB.



FCSB acuză încălcarea dispoziţiilor art 6 alin 2 lit a din Statutul FRF care prevede că ''în activitatea lor, FRF, LPF , membrii afiliaţi, jucătorii, oficialii şi membrii comisiilor FRF sunt obligaţi: a) să respecte principiile loialităţii, integrităţii şi sportivităţii ca o expresie a spiritului de fair-play''.



Clubul bucureştean consideră că au fost încălcate şi mai multe prevederi din Regulamentul disciplinar al FRF, articolul 3 (Principii de conduită

Fotbalul românesc are la bază principiile: legalităţii, integrităţii, solidarităţii, loialităţii şi fair-play-ului) şi articolul 4 (Persoane - 1. Următoarele persoane se află sub incidenţa acestui regulament: a) membrii afiliaţi la FRF şi oficialii acestora, precum şi oficialii LPF; 2. Persoanele menţionate la alin. 1 sunt obligate, în orice moment, să recunoască principiile de baza ale fotbalului românesc, statutele şi regulamentele FIFA/UEFA/FRF, precum şi Legile Jocului emise de IFAB).



FCSB afirmă că a existat şi o încălcare a Statutului FRF care are următoarele prevederi la Art 18 din Statut FRF lit a), c), h) şi i), referitoare la faptul că membrii afiliaţi la FRF au obligaţii să respecte statutul, regulamentele, directivele şi deciziile FIFA, UEFA şi FRF în orice moment şi să se asigure că acestea sunt, de asemenea, respectate de membrii lor, să respecte principiile de fair-play şi integritate a competiţiilor sportive, să se abţină de la orice acţiune contrară intereselor FRF şi să respecte toate celelalte obligaţii ce reies din statutul şi din regulamentele FIFA, UEFA şi FRF.



FCSB menţionează că încălcarea obligaţiilor prevăzute de Statut duce la sancţiuni, precum avertisment, suspendarea sau excluderea membrilor afiliaţi pentru încălcarea obligaţiilor, iar competenţa aparţine Comisiei de Disciplină şi Etică a FRF, la sesizarea Direcţiei Licenţiere.



''Apreciem că aveţi obligaţia ca în temeiul art. 107 pct 4 din RD să analizaţi prezenta plângere şi să adoptaţi toate sancţiunile ce se impun, inclusiv măsura excluderii din competiţie pentru faptele arătate mai sus şi care sunt prevăzute la art. 31 în RD'', concluzionează plângerea semnată de preşedintele Fotbal Club FCSB, Valeriu Argăseală.



FC Viitorul a câştigat meciul cu CSU Craiova cu scorul de 1-0 şi are prima şansă la câştigarea titlului de campioană, sâmbătă, când vor avea loc ultimele meciuri din play-off. În acest meci, antrenorul Gheorghe Mulţescu a început cu mai mulţi jucători care nu sunt titulari de drept, precum fundaşul Bogdan Bucurică şi tinerii Andrei Vlad, Robert Petre şi Alexandru Popescu, iar după 20 de minute Radu Bîrzan a intrat în locul lui Bucurică (accidentat). Un alt tânăr fotbalist, Vladimir Screciu, a fost integralist, iar Andrei Ivan a intrat la pauză.

