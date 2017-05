Ion Ţiriac: "Năstase o mai ia pe arătură, dar aceea nu a fost o frază cu tentă rasistă"

Karina Knapek/Jurnalul Naţional





Fostul jucător de tenis Ion Ţiriac susţine în continuare nevinovăţia lui Ilie Năstase, el precizând că acesta "o mai ia pe arătură", dar în niciun caz fraza rostită în aprilie, în legătură cu faptul că Serena Williams este însărcinată, nu a avut o tentă rasistă.



"Ilie Năstase este Ilie Năstase, o personalitate enormă. De ce se vorbeşte azi de el? Nu că a scos două vorbe, ci pentru că e Ilie Năstase şi îl ştim toţi şi de bine şi de rău. Adică din când în când o mai ia pe arătură. Dar aici el nu a făcut absolut nimic ieşit din normal. Păi totdeauna prietenii noştri au fost cei din jurul nostru. Noi suntem puţin diferiţi de ceilalţi, în special de americani. Nu avem treaba asta cu rasismul şi nu am avut-o niciodată. Am fost toţi împreună. Eu m-am născut într-o casă unde erau trei familii de maghiari, trei familii de saşi, trei de evrei, noi le ziceam jidani pe vremea aia şi nu se supăra nimeni, şi patru familii de români. Iar la facultate... păi noi am avut o enormitate de studenţi din Africa. Apoi, surorile Williams au fost cele mai cuminţi, cele mai sensibile jucătoare de tenis din toată perioada vieţii mele. Venus a fost singura jucătoare care mi-a scris o scrisoare de mulţumire. Cine a incitat-o pe Serena la treaba asta, nu ştiu şi nu mă interesează. Dar în orice caz, nu a fost nicio frază cu tentă rasistă. Şi cu asta am terminat", a spus, marţi, Ion Ţiriac.

El a adăugat că nu este normal ca Ilie Năstase să fie suspendat de ITF fără să se poată apăra, în condiţiile în care la meciul de Fed Cup România - Marea Britanie a fost delegat un supervizor englez: "În cealaltă problemă, el şi-a apărat echipa. Păi ei au delegat un supervizor englez la un meci România - Anglia. Păi unde suntem? În Congo? Cine sunt aceşti domni care au putere de decizie şi în secunda doi îl suspendă? Păi cum să-l suspenzi fără să-l asculţi? Nu are şi el dreptul la apărare dacă îl acuză cineva? L-a acuzat abia a doua zi doamna căpitan de echipă sau ce era, pentru că în prima zi au râs toţi acolo şi mă mir că nu s-au pupat şi s-au luat la alte treburi. Şi a doua zi, vai ce insultată era. Noi chiar suntem tâmpiţii satului?"

Referitor la faptul că responsabilii circuitului WTA au criticat prezenţa lui Ilie Năstase la înmânarea trofeului cu ocazia turneului de la Madrid, Ţiriac a afirmat: "Ce, începând de mâine dimineaţă trofeul meu trebuie să-l dea, ştiu eu, Babalugu? Sau cine să-l dea? Nu, domnul Năstase a fost un om cu care mi-am împărtăşit 50 de ani din viaţă. Şi aşa rămâne".

Ilie Năstase (70 ani), căpitan nejucător al echipei de Fed Cup a României, a fost suspendat de ITF pentru că le-ar fi insultat pe jucătoarea Johanna Konta şi pe Anne Keothavong, căpitanul echipei Marii Britanii, precum şi un arbitru şi o jurnalistă, la meciul de la Mamaia (22 aprilie).

Într-o conferinţă de presă susţinută înaintea meciului de la Mamaia, Năstase a avut cuvinte ''sexiste'' şi ''rasiste'' în legătură cu faptul că Serena Williams este însărcinată. ''Vom vedea ce culoare va avea copilul. Poate ciocolată cu lapte?!'', a putut fi auzit Năstase spunând de către jurnalişti.

Ulterior, Ilie Năstase şi-a cerut scuze într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook pentru ieşirile pe care le-a avut la meciul cu Marea Britanie şi faţă de Serena Williams, însă a considerat că reacţiile presei au fost exagerate.

În urma suspendării, lui Ilie Năstase i-a fost refuzată invitaţia în Loja regală pentru turneul de la Wimbledon (3-16 iulie), iar Federaţia Franceză de Tenis a anunţat că nu îi va acorda acreditare nici pentru turneul de la Roland Garros (28 mai-11 iunie).



