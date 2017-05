Şerban Nicolae, PSD: Dinamo va avea stadion până în 2020

Liderul grupului PSD din Senat, Şerban Nicolae, a anunţat că există soluţii ca stadionul Dinamo să fie modernizat în perspectiva organizării Campionatului European de Fotbal din 2020 şi că a discutat acest subiect cu vicepremierul Sevil Shhaideh şi cu ministrul de Interne, Carmen Dan, prezente la şedinţa grupului social-democraţilor din Camera superioară.



"Am vorbit cu doamna viceprim-ministru, am vorbit şi cu doamna ministru de Interne şi cu toţi factorii interesaţi legat de chestiunea stadionului Dinamo şi a investiţiei de la stadionul Dinamo, în perspectiva organizării Campionatului European de Fotbal 2020. Există soluţii, ele vor fi identificate şi se va face stadionul Dinamo. Este ceea ce am stabilit acum", a afirmat Şerban Nicolae, marţi, la finalul şedinţei senatorilor PSD.



El a adăugat că mai sunt "câteva detalii de lămurit la nivelul Ministerului de Interne" şi că problema nu era la Compania Naţională de Investiţii. "Am vrut să ştiţi şi să transmitem tuturor suporterilor fotbalului românesc că ceea ce ieri a apărut aşa, ca o chestiune de coregrafie a unei galerii, respectiv previziunea lui Nostradamus, se va face şi Dinamo va avea stadion până în 2020, realizat ca program de investiţie, aşa cum ne-am angajat", a susţinut liderul senatorilor PSD.



La rândul său, vicepremierul Sevil Shhaideh a spus că aşteaptă documentaţia de la MAI în termen de două sau trei săptămâni pentru a se putea trece la partea de proiectare a stadionului. "Sunt discuţii la nivelul MAI referitoare la partea de condiţii pe care trebuie să le îndeplinească stadionul Dinamo pentru a fi predat Companiei Naţionale de Investiţii în vederea realizării unor investiţii publice. Aşteptăm toate documentele de la dânşii. Cum am terminat cu această documentaţie, porneşte partea de proiectare", a explicat Shhaideh, citează Agerpres.